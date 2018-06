Nedostaju vam kupanje i sunčanje? Svježe vrijeme i bura ohladili su more, evo kad se vraćaju ljetne temperature

Svježe vrijeme i bura ohladili su more i mnogi stoga imaju razloga za žaljenje. Idućih dana more će se sporo zagrijavati, jer će unatoč toplijem vremenu na Jadranu i dalje biti razmjerno vjetrovito, uz buru i sjeverozapadnjak, javlja HRT.



Do subote će još mjestimice biti i kiše, a zatim sunčanije. I na kopnu do subote promjenljivo, u četvrtak i pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom, zatim stabilnije, uz porast temperature.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će oblačno, povremeno s kišom. Poslijepodne sunčana razdoblja, ali još mjestimice i pljuskovi s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. Puhat će slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura oko 15 °C, a najviša poslijepodnevna od 21 do 23 °C.



I u središnoj Hrvatskoj pretežno oblačno, povremeno s kišom, te većinom umjerenim sjevernim i sjeverozapadnim vjetrom. Bit će i dalje razmjerno svježe s najvišom temperaturom između 19 i 21 °C.



Prevladavajuće oblačno bit će i u gorju, gdje će povremeno padati kiša. Malo kiše mjestimice će pasti i na promjenljivo oblačnom sjevernom Jadranu, uglavnom podno Velebita, a sunčanih razdoblja poslijepodne će pogotovo biti u Istri i prema otvorenom moru. Puhat će većinom umjerena, podno Velebita i jaka bura, te sjeverac i sjeverozapadnjak.



Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije u prvom dijelu dana umjereno do znatno oblačno, mjestimice uz mogućnost za malo kiše, a zatim sunčanije. Bura i sjeverozapadnjak bit će umjeren i jaki, a more umjereno valovito i valovito. Najniža temperatura većinom od 15 do 20 °C, a najviša dnevna od 24 do 27 °C.



Podjednako toplo i na jugu Hrvatske, te promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a sredinom dana i poslijepodne na dubrovačkom je području moguć i poneki pljusak praćen grmljavinom. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadnjak, na otvorenom uz ponegdje valovito more. Ujutro duž obale mjestimice bura.



Promjenljivo uz pljuskove i grmljavinu na kopnu će biti još u petak, a u subotu prestanak kiše i barem djelomično razvedravanje. Od nedjelje većinom sunčano. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar, osobito u subotu, a u nedjelju će oslabjeti. U petak i subotu toplije, u nedjelju temperatura niža, a zatim ponovno u porastu.



Na Jadranu u danima koji slijede sunčanije i toplije, a najviše sunca bit će od nedjelje. U petak poslijepodne duž obale je moguć lokalni pljusak, a u prvom dijelu subote u Dalmaciji prolazno oblačnije, najvjerojatnije uz mjestimice kišu i grmljavinu. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadnjak i bura koja će u nedjelju pojačati, a zatim slabjeti.