Uvodi se novo kazneno djelo: za napad na zdravstvene djelatnike i do pet godina zatvora!

Vlada je u saborsku proceduru sa sjednice u srijedu uputila izmjene i dopune Kaznenoga zakona kojima se uvodi novo, samostalno kazneno djelo – prisila prema zdravstvenom radniku, za koje je predviđena kazna i do pet godina zatvora.



Reakcija je to na pojavne oblike prisila usmjerenih prema zdravstvenim djelatnicima u vezi s obavljanjem njihove djelatnosti kao javne službe, kazao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.



Prema prijedlogu izmjena zakona, tko doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika koji zdravstvenu djelatnost obavlja kao javnu službu, silom ili prijetnjom da će izravno uporabiti silu spriječi u obavljanju njegove zdravstvene djelatnosti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.



Ako je tim kaznenim djelom doveden u opasnost i život ili tijelo tih zdravstvenih djelatnika ili im je nanesena tjelesna ozljeda ili je uporabljeno oružje ili opasno oruđe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina zatvora.



Izmjenama se implementiraju i direktive EU te se u pogledu suzbijanja terorizma uvode dva nova kaznena djela – primanja obuke za terorizma i putovanje u svrhu terorizma.



Te su inkriminacije sadržane u određenim postojećim kaznenim djelima, a sada su postavljene kao zasebne inkriminacije i time jačamo zakonodavni okvir borbe i suzbijanja terorizma, objašnjava Bošnjaković.



Također, implementiraju se i direktive EU vezane uz napade na informacijske sustave, odnosno sankcioniranje neovlaštenog pristupa, oštećenja računalnih podataka i zlouporabu naprava.



Proširuje se i inkriminacija kaznenog djela pranja novca te se eksplicitno propisuje oduzimanje imovinske koristi, predmeta i sredstava nastalih počinjenjem tog kaznenog djela.