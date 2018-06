Fred Matić komentirao ogroman broj zahtjeva branitelja za priznavanjem invaliditeta: Pravi pakao tek počinje, svi koji imaju išijas tražit će prava

Bivši ministar branitelja Predrag Matić komentirao je na N1 televiziji prijem kod predsjednice povodom Dana državnosti i nove zahtjeve branitelja za priznavanjem invaliditeta.



Kako ste se osjećali za Dan državnosti. Jeste li bili pozvani na prijem na Pantovčaku u Uredu predsjednice?



Bio sam pozvan, ali naravno da se neću odazvati. Jer one osobe koje nisu priznavale mene na funkciji, ne priznajem ni ja na funkciji. Kada je bilo šatorašenje, tri puta je posjetila šatoraše, a potom i teroriste, a nikada nije posjetila mene. To je degutantno, da imamo predsjednika države bio bih jako sretan, ali nemamo.



Zašto šte ih nazvali teroristima?



Do plinskih boca su bili prosvjednici, a nakon plinskih boca su bili teroristi koji iznose plinske boce. Kasnije su govorili da su prazne, ali prazne puške se plaše ubojica.



Od donošenja novog Zakona o hrvatskim braniteljima 8490 novih zahtjeva za priznavanjem invaliditeta. Jeste li to očekivali?



Očekivao sam to i govorio o tome u Saboru u raspravi. Moj glas je bio glas vapijućeg u pustinji, ali to je bilo uzalud. Poznam sve te ljude u glavu i tko je što u šatoraškom prosvjedu tražio. Vlada se tome nije uspjela oduprijeti. Ministar Medved je sindikalni povjerenik šatoraša, ono što oni požele, to on napravi. Plenković nema snagu to odbiti jer ako odbije morao bi smijeniti ministra, a on bi se vratio u Sabor. A ministar je iz Karamarkove ekipe pa bi mu to ugrozilo većinu. Oni prihvaćaju sve, iako je to neprovedivo. Proračun će to jako koštati. Tih 8 i pol tisuća ljudi je samo vrh sante leda ili predvorje pakla. HDZ manipulira branitelje već 20 godina. Toliko su im zakomplicirali to priznavanje, ili će to ostvariti svatko živ ili gotovo neće nitko, odnosno njihovi podobni.



Pravi pakao počinje s 1. siječnja 2019. jer je gro odredbi mahom za financijske stvari, taj dio branitelja nisu tražili dostojanstvo, to nije ni bilo ugroženo, ugroženo je njihovim ponašanjem. HDZ je zatvorio registar, a bit će novih branitelja. Invalida će biti kao u priči. Prosječni branitelj ima oko 56 godina kao ja. Svi koji bole leđa, imaju išijas će tražiti prava. Psihijatrijske klinike su prepune tražitelja koji skupljaju dokumente. Njih će HDZ na kraju izigrati i dat će onim podobnima. Medved je u Saboru lakonski izjavio da će proći samo 400 ljudi.



Na 8500 dosad je prolaznost u Ministarstvu branitelja na temelju bolesti bila 75 posto. Neka sada bude 50 ili 25 posto. Izgleda da pacijenti koji su u komi, čini se da za njih ima nade. Sjetiti se 30 godina nakon rata da je netko bio branitelj je nevjerojatna stvar, ali 25 godina se sjetiti da još imaš i neku bolest... Nije isključeno, ali je to jako malo.



