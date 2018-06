Stiže peticija za smjenu Bernardića, a 'pobunjenici' su već odabrali nasljednika! Donosimo tri scenarija kojima SDP može dobiti novog predsjednika

Doli Bero, živio Peđa! Pod tim će motom ovoga tjedna skupina zastupnika nezadovoljnih načinom na koji Davor Bernardić vodi SDP krenuti u prikupljanje potpisa za njegovu smjenu.



Operacija u koju su uključena najmanje četiri člana SDP-ova Predsjedništva, barem tri SDP-ova gradonačelnika, nekolicina općinskih načelnika i desetak saborskih zastupnika za cilj ima napraviti pritisak na Bernardića i natjerati ga da sam podnese ostavku i time otvori prostor za novoga predsjednika SDP-a.



– Mi iz mjeseca u mjesec pod Bernardićevim vodstvom tonemo. Ako on ne ode, SDP će potpuno propasti. Zato trebamo reagirati sada jer poslije će biti kasno – uvjeren je jedan SDP-ov zastupnik koji se sprema potpisati peticiju, koja bi, kako se planira, predsjedniku SDP-a trebala biti predana u četvrtak na Iblerovu trgu.



Iako se proteklog tjedna spekuliralo s imenima Grbina i Siniše Hajdaša Dončića kao Bernardićevih nasljednika, u ponedjeljak nam je više izvora iz pobunjeničke SDP-ove ekipe potvrdilo da je konačan odabir ipak pao na istarskog SDP-ovca Peđu Grbina. Koji bi, pod uvjetom da peticija pobunjenika uspije i da dobije veliku podršku dužnosnika na terenu, na stranačkoj konvenciji trebao biti izabran za novog lidera socijaldemokrata.



A za snažniju podršku na terenu važan bi mogao biti upravo Hajdaš Dončić. Mnogi SDP-ovci iz baze, ali i iz Sabora, pažljivo prate hoće li peticiju potpisati i šef zagorskog SDP-a. Ako Hajdaš Dončić javno podrži zahtjev za Bernardićevim odlaskom, moguće je da se nakon njega peticiji pridruže i niz drugih lokalnih SDP-ovih dužnosnika.

No, bez obzira na odaziv, za sada nema nikakvih naznaka da je Bernardić spreman odstupiti s mjesta predsjednika SDP-a. Čak štoviše, na Iblerovu trgu spremaju protuudar u kojemu se planiraju obračunati sa, kako ih oni nazivaju, pučistima.



– Bernardić se neće povući, to je sigurno. No ovakvo stanje je na dulji rok neodrživo i on više ne bi smio biti defenzivan. Ljudi koji su na SDP-ovim unutarstranačkim izborima 2016. izgubili sada žele zagospodariti SDP-ovim brendom i preuzeti stranku. Zato bi Bernardić trebao zatražiti da Glavni odbor raspravlja o odgovornosti tih ljudi koji će potpisati tu peticiju. Ovo je situacija kada Bernardić treba odigrati "va bank" – smatra jedan od njegovih suradnika iz vrha SDP-a, koji je uvjeren da nizak SDP-ov rejting nije isključivo posljedica Bernardićevih poteza, nego i "destrukcije Bernardićevih kritičara koju stranka više ne može podnijeti".



Za Bernardićev ostanak ili odlazak još uvijek se čini ključna volja utjecajnog primorsko-goranskog župana Zlatka Komadine. Bez njegove podrške zahtjev za sazivanjem izvanredne konvencije SDP-a na kojoj bi se Bernardića jedino moglo smijeniti neće proći na Glavnom odboru. Osim toga, jedino on i Rajko Ostojić mogu utjecati na Bernardića da se sam povuče s vrha SDP-a.



– Nema nikakve šanse da Komadina s Milanovićem i njegovim dečkima ruši Bernardića – uvjeren je jedan SDP-ovac dobro upućen u zbivanja u vrhu stranke. Koji se pribojava da je sukob između Bernardića i njegovih kritičara toliko dubok da će, nakon objave peticije, gotovo sigurno u SDP-u doći do – raskola.

Kako ga se riješiti SCENARIJ PRVI: SMJENA NA KONVENCIJI – Sazivanje izvanredne konvencije SDP-a može zatražiti pet županijskih odbora, a konačna odluka je u rukama Glavnog odbora. Polovina članova, njih 52, treba se izjasniti za sazivanje konvencije, na kojoj se također natpolovična većina treba izjasniti za smjenu predsjednika SDP-a.



SCENARIJ DRUGI: GUBITAK VEĆINE U GLAVNOM ODBORU – Ako se politika predsjednika SDP-a nađe u raskoraku s politikom i odlukama Glavnog odbora, to tijelo može mu izglasati nepovjerenje i sazvati izvanrednu konvenciju, na kojoj će se odlučiti o smjeni predsjednika SDP-a.



SCENARIJ TREĆI: OSTAVKA – Predsjednik SDP-a može i sam podnijeti ostavku na tu dužnost. U tom slučaju v.d. predsjednika postao bi Zlatko Komadina, kao potpredsjednik s najviše glasova na konvenciji, a Glavni odbor morao bi roku od 30 dana raspisati izbore za novog lidera socijaldemokrata.