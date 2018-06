Poznati stručnjaci ponudili rješenje gorućeg hrvatskog problema: Trebamo vratiti Srbe i naseliti 20.000 Sirijaca!

I migrantski i iseljenički val čine mladi ljudi, pa bi migrantski problem mogao biti rješenje iseljeničkog problema: koliko naše mladosti ode u Berlin, Beč i Dublin, da primimo toliko izbjegličke mladosti iz Damaska, Bagdada i Kabula

Gorući hrvatski problem masovnog iseljavanja dobio je druga u vidu problema novog migrantskog vala čija ruta prolazi baš kroz Hrvatsku.



Tako u novinama, jednu kraj druge, nalazimo dramatične vijesti o tome kako Hrvatsku svaki dan napušta gotovo 200 ljudi i kako je policija na graničnom prijelazu kod Velike Kladuše uspješno spriječila ulazak gotovo 200 migranata iz BiH u Hrvatsku. Jedni odlaze, drugi ne mogu ući.



Kako i migrantski i iseljenički val čine pretežno mladi ljudi, logički se nameće da migrantski problem može biti matematičko rješenje iseljeničkog problema: koliko naše mladosti ode u Berlin, Beč i Dublin, toliko bismo mogli primiti izbjegličke mladosti iz Damaska, Bagdada i Kabula. Ali društvena stvarnost je složenija čak i od matematike.



Prema recentnom istraživanju portala MojPosao, čak 50 posto naših anketiranih građana želi se trajno odseliti u inozemstvo. Najčešći razlog je želja za „boljim standardom“ (71% građana), na drugom mjestu su „svjetonazor i moralne vrijednosti“ (67%), a na trećem „želja za bolje plaćenim poslom u svojoj struci“ (58%).



Hrvatska država nije u stanju anulirati ni jedan od tih razloga: niti može građanima ponuditi bolji standard, niti se može izvući iz svjetonazorskoga gliba (jer u društvu jačaju snage koje žele izjednačiti fašizam i antifašizam, pa čak i antifašiste prikazati kao veće zlo), a niti hrvatska privreda može osigurati dizanje plaća. U takvim okolnostima prihvaćanje migranata koji bježe od rata i neimaštine u svojim zemljama nadaje se kao moguća solucija za rješavanje ili ublažavanje demografske drame. No, to rješenje ni izbliza nije jednostavno.



Bijeg od žilet-žice



Najprije, golema većina izbjeglica ne želi ostati kod nas, već želi dalje u (zapadnu) Europu. Ali u situaciji kad im i Njemačka polako zatvara granice, a okolne ih države, poput Slovenije i Mađarske, na granicama dočekuju žilet-žicom, ti ljudi nemaju previše izbora. Hrvatska bi u tom slučaju morala imati plan koliko izbjeglica želi i kakvih profila, što nas uvodi u priču o nepostojanju nacionalne strateške politike, pa tako ni useljeničke.



Odavno se spominje opcija da se dio izbjeglica naseli u prazne prostore bivše tzv. Krajine, gdje bi se bavili poljoprivredom, ali tu postoje bar dvije ozbiljne prepreke: niti su svi migranti u prethodnom životu bili ratari i stočari, niti je etički i pravno dopustivo useljavanje u kuće i na imanja izbjeglih hrvatskih Srba.



Što se kaže, situacija je kompleksna. Kad je u lipnju 2015. Europska komisija objavila projekciju da će Hrvatsku do 2019. napustiti 200.000 ljudi, naš demograf dr. Anđelko Akrap je na stranicama "Slobodne" među prvima ustvrdio da će ostvarenje te prognoze dovesti do sloma mirovinskog i zdravstvenog sustava u srednjoročnom razdoblju od desetak godina. Kako je ovih dana objavljeno da Hrvatsku od 2015. godišnje napušta 66.000 ljudi, proizlazi da je neugodna prognoza Europske komisije već ostvarena.



Što učiniti, pitamo dr. Akrapa:



- Ako se iselilo 200.000 mladih, toliko bi nam dugoročno i trebalo, recimo nekih 15.000 ljudi godišnje. No, demografska politika je dio ukupne razvojne politike. Ako nemate razvoj, koga ćete zvati? Tko će vam doći? Hrvatska postaje prazna zemlja i svakako da bi nam trebali useljenici, ali gdje ćete ih zaposliti? - pita se Akrap, te nastavlja:



- Bit problema je to što kod nas prevladava ponuda sezonskih poslova. Nema cjelogodišnjih poslova, a standard nije takav da se sa sezonskim poslovima može pregurati cijela godina. Ti migranti imaju i žene i djecu, a mi nudimo samo sezonske uslužne djelatnosti kojima oni ne mogu prehraniti obitelj.



Fleksibilnost ubija mlade



Kao dodatni problem, naš sugovornik ističe da Hrvatska nema useljeničku politiku, jer, kako kaže, „politika radi na mandatna razdoblja, a ne dugoročno“.



- Integracija useljenika zahtijeva velike troškove, zato se zalažem da olakšamo useljavanje potomaka naših iseljenika iz Južne Amerike, koji bi se lako prilagodili. Razgovarao sam na nekim skupovima s našim studentima iz Venezuele, oni govore pohvalno o Hrvatskoj, prije svega s aspekta sigurnosti u odnosu na južnoameričke države - kaže dr. Akrap, ukazujući da se potencijalni useljenici iz Južne Amerike suočavaju sa strogim hrvatskim Zakonom o državljanstvu, koji od budućih državljana traži poznavanje hrvatskog jezika i povijesti.



- Desetljećima govorim da su to restriktivne ludosti. Pa naučit će jezik kad dođu. Zakon o državljanstvu se mora liberalizirati - veli Akrap, koji drži da se Hrvatska ne smije odricati svojih izbjeglih građana srpske nacionalnosti, budući da srpska zajednica stoljećima obitava u Hrvatskoj.



No, dodaje kako je realnost takva da u praksi možemo računati samo na starije srpske povratnike, jer su njihovi mladi, baš kao i naši, usmjereni na Zapad. Iz istog razloga nam ni BiH više nije rezervoar za priljev stanovništva kao prije.

Što se tiče iseljavanja mladih iz Hrvatske, Akrap smatra da dobar dio razloga leži u raširenosti rada na određeno vrijeme, bez mogućnosti stalnog zaposlenja, što osobito pogađa mlade.



- U Hrvatskoj čak 22 posto ljudi radi na određeno vrijeme, mahom mladih. Kad to kritiziram, poslodavci viču na mene i pozivaju se na fleksibilnost rada i zapošljavanja. Ali mladi u takvim uvjetima ne mogu planirati budućnost, uzeti kredit, zasnovati obitelj. Neka bude rad na određeno vrijeme, ali onda država mora imati fond da mladi premoste to razdoblje bez rada, između dva posla, npr. da tada dobivaju 80 posto plaće.



Žrtve imperijalizma



S tim se slaže i profesor emeritus Splitskog sveučilišta, pravni stručnjak dr. Nikola Visković:



- Raste broj ljudi koji rade na određeno vrijeme, omladina više ne može steći radni odnos i jasno je da mnogi od njih više ne vide budućnost u Hrvatskoj.



No Visković, koji je i sâm djelomično odrastao u hrvatskoj zajednici u Čileu, ne dijeli Akrapov optimizam u vezi s povratkom naših iseljenika iz Južne Amerike.



- Ti ljudi se neće vratiti, zašto bi? Hrvati tamo nisu među nezaposlenima nego među elitom, poput većine stranaca. Oni neće doći u Liku sa stokom, jer Hrvati u Južnoj Americi nisu poljoprivrednici, već uglavnom pripadaju slobodnim profesijama ili su trgovci, kapitalisti, činovnici.

Visković podsjeća da 80 posto migranata u Europu stiže iz Afganistana, Iraka i Sirije, te da su za njihov bijeg iz matičnih zemalja krive zapadne sile koje su napale te zemlje.



- To su tri glavne točke dolaska, a sve su žrtve imperijalizma. Četvrta zemlja je Libija, koju je nakon zapadnog rušenja Gaddafija preuzela mafija koja sad organizira milijunske migracije iz afričkih zemalja u Europu. Sad se ljudi pitaju zašto svi ti migranti dolaze u Europu: zato što su im razoreni gradovi, a razorio ih je Zapad.



Naš sugovornik navodi četiri glavna uzroka masovnih migracija: preveliki porast stanovništva, siromaštvo i nezaposlenost većine svjetske populacije, ratovi i klimatske promjene. Kao dva glavna krivca za takvo stanje ističe ljudsku iracionalnost i divlji financijski kapitalizam koji zadnjih 20 godina širom svijeta izaziva ratove i direktno proizvodi spomenute glavne migracijske uzroke. Visković ističe i nespremnost Istočne Europe da primi izbjeglice iz tih zemalja.



- Velike kršćanske države na tom konzervativnom pojasu od Poljske do Rumunjske neće nikoga iz muslimanskih država, a Zapad to tolerira, umjesto da im uvjetuje primanje europskih poticaja primanjem izbjeglica.



Hrvati hoće Ukrajince



U pogledu masovnog iseljavanja mladih iz Hrvatske, Visković kritizira hrvatske vlasti, koje s jedne strane žele povećati natalitet i najavljuju demografske mjere, dok istodobno na „glupe i nepotrebne ideje“ troše ogroman novac.



- Naša demografska situacija je dramatična kao bugarska, srpska, bosanska. Tu ne mogu pomoći parcijalne mjere poput dječjeg doplatka ili vrtića, već samo privredni razvoj. Ali naše vlasti pokreću glupave investicije poput LNG-a, Pelješkog mosta i mlaznih aviona. Te tri stvari su skuplje od svih demografskih mjera.



Visković ocjenjuje da bi Hrvatska mogla i trebala primiti određeni broj migranata, i to „iz moralnih, političkih, ali i ekonomskih razloga“.



- Imamo taj slobodan prostor u Lici, Slavoniji i Krajini, gdje bi se sirijski pastiri mogli baviti ovčarstvom i proizvoditi meso i vunu za Saudijsku Arabiju. Srpska imanja treba vratiti Srbima, ali im treba stvoriti infrastrukturu, samo što oni nisu zainteresirani: neki su se smjestili u Bosni ili Srbiji, a njihova omladina bježi s Balkana u Irsku i Njemačku. Srbi i Sirijci bi trebali naseliti te napuštene krajeve: Srbi za stalno, a Sirijci privremeno, ako žele. Ali Kolinda i 90 posto Hrvata mrze strance, i oni će tražiti Ukrajince, jer su po konzervativizmu i desničarenju bliski nama.



Konkretno, naš sugovornik tvrdi kako bi najbolje rješenje bilo da Hrvatska primi 20.000 Sirijaca.



- To su poljoprivrednici baš kakvi nama trebaju, oni su cijelu Arabiju opskrbljivali ovčetinom. Da im daš fine teritorije – naravno, ne srpske – oni bi bili jako zadovoljni. Ali Hrvatska šuti i o tome i o uzrocima građanskih ratova u zemljama iz kojih izbjeglice dolaze. Prešućuje se da i Hrvatska šalje ili transportira oružje za sirijske pobunjenike, čime produžava sirijski građanski rat i stvara nove izbjeglice - zaključuje dr. Visković.