Plenković prokomentirao trend iseljavanja iz zemlje: U Africi bi vapili da imaju standard kakav je u Hrvatskoj!

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković bio je na euharistijskome slavlju u crkvi sv. Marka na svetoj misi za domovinu, nakon čega je građanima i građankama RH čestitao Dan državnosti te se osvrnuo na odlazak brojnih ljudi u potrazi za boljim životom.



- Prisjećamo se, evo, već 27 godina od povijesnih odluka Sabora kao preduvjeta hrvatske samostalnosti i neovisnosti, vremena rata, državničke politike Tuđmana i ključne uloge branitelja u obrani i plebiscitarnog očitovanja naroda za svojom državom - podsjetio je premijer, a prenosi N1 televizija.



- Sve su to simboli koje i danas trebamo njegovati, trebamo raditi na unaprjeđenju naših institucija, jačanju demokracije i gospodarstva, davanju svim ljudima perspektive da zadovoljno žive i rade u domovini - izjavio je i podsjetio kako to i jest cilj ove Vlade.



- Moramo stvarati preduvjete da ljudi ostanu - istaknuo je Plenković i podsjetio da se trend iseljavanja poklapa i s činjenicom da je RH članica EU i da više ne postoje barijere za slobodu kretanja te da bi slično bilo i ranije da barijera tad nije bilo.

- Uvjeren sam da je to kretanje dvosmjerno i da će se ljudi koji žele dio života i posla odraditi u inozemstvu ipak vratiti u domovinu i poticati Hrvatsku kao što je iseljeništvo poticalo Hrvatsku i davalo energiju u poteškoćama. Mi ćemo sa svoje strane učiniti sve, danas smo na najmanjem broju nezaposlenih otkad je Hrvatske - podsjetio je premijer nabrojavši mjere koje Vlada poduzima, prenosi N1 televizija.



Što se tiče poruka s propovijedi, Plenković je rekao kako je "uvijek dobro čuti poticaj - tri poruke savjesti, nade i ostanka u RH nešto su što svi dijelimo", kao i evociranje uspomena na kardinala Stepinca - njegova propovijed je zagovor svima nama da radimo što više - rekao je premijer.



Podsjetio je i da problem demografije nije tu od jučer.



- Taj trend je svojstven mnogim zemljama u Europi upravo naše veličine, to je jedno od temeljnih pitanja, i jučer smo dijelom o tome govorili, imate ogromne plus demografske trendove u zemljama Afrike i srednjega istoka gdje je sasvim drugačija situacija, tamo je takvo siromaštvo da bi svi vapili da imaju standard kakav je u Hrvatskoj - rekao je Plenković.



- Gospodarsko podizanje je samo jedan aspekt - dodao je i istaknuo kako je ukupno ozračje i volja onih koji zasnivaju obitelj nešto što treba ući u kod naroda.



- Vjerujem da je optimizam ključan u tom pogledu za demokratski oporavak - uvjeren je premijer, a prenosi N1 televizija.

Upitan hoće li zastupnici HDZ-a imati slobodu odlučivati po savjesti o Zakonu o pobačaju, odvratio je: "Daleko smo od te teme".

S obzirom na ranije glasovanje po savjesti oko Istanbulske konvencije, na što su premijera podsjetili novinari i upitali hoće li u budućnosti to biti moguće, on je opetovao da "političke stranke nisu debatna društva".



Što se tiče rujna koji je kao rok predsjednik HDZ-ova Kluba zastupnika u Saboru Branko Bačić spomenuo za Kolindu Grabar Kitarović da odluči hoće li ići u utrku za drugi predsjednički mandat, Plenković je podsjetio kako se već puno puta očitovao o tome i zaključio da je to normalno i očekivano te rekao: "Što prije, to bolje".