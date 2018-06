S novim zakonom došlo i  više od 8.000 novih zahtjeva za priznanje statusa ratnog vojnog invalida, a broj odobrenih mogao bi vas iznenaditi

Za priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida na osnovi bolesti do 31. svibnja 2018. u nadležnim uredima državne uprave zaprimljeno je 8490 zahtjeva, po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.



Taj podatak dobili smo ovih dana u službenom odgovoru iz Ministarstva branitelja. No navedni zahtjevi, navode iz Ministarstva, nisu konačna brojka jer se tek “obrađuju i kompletiraju kako bi mogli biti upućeni na stručnu procjenu u ovlaštene zdravstvene ustanove”.



- Do sad je kompletirano 4239 predmeta koji se redovito upućuju na procjenu. Iako je zaprimljeno 8490 zahtjeva, 4239 predmeta je kompletirano, što znači da je za svakog pojedinačnog podnositelja zahtjeva prikupljena cjelovita medicinska dokumentacija, a to podrazumijeva izvorne dokumente vezane za pojedine bolesti na temelju kojih se traži ostvarivanje prava te ostala dokumentacija, kao što je opis ratnog puta, okolnosti stradavanja, sudjelovanje u Domovinskom ratu - navode u odgovoru iz Ministarstva branitelja.



Predviđene brojke



- Ističemo da je broj podnesenih zahtjeva za priznanje statusa HRVI-ja iz Domovinskog rata u skladu s očekivanjima i zbog činjenice da hrvatski branitelji proteklih 12 godina nisu mogli podnositi zahtjeve na temelju bolesti, kao i da je nakon 1. siječnja 2006. godine izvan zakonskog roka podneseno oko 7000 zahtjeva za utvrđivanje statusa HRVI-ja koji su u upravnom postupku odbijeni, odnosno odbačeni upravo zbog toga što su podneseni izvan roka.



To znači da u ukupnom broju podnesenih zahtjeva u određenom broju participiraju i podnositelji zahtjeva iz gore navedene brojčane skupine, koji sa stupanjem na snagu novog Zakona iznova podnose zahtjeve - objašnjavaju u odgovoru iz Ministarstva.

Dodatna prava



Nastavljaju kako u cilju praćenja stanja u ostvarivanju navedenih prava Ministarstvo poduzima brojne mjere te da je organiziran trodnevni simpozij na Zagrebačkom velesajmu, na kojem su sudjelovali djelatnici minstarstava branitelja i zdravstva te predstavnici ureda državne uprave, braniteljskih udruga, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i ostali sudionici u provedbi odredaba Zakona.



Treba reći da su u skladu s odredbama Zakona u nadležnim uredima državne uprave podneseni zahtjevi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, status člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja, status člana obitelji umrlog HRVI-ja iz Domovinskog rata od prve do četvrte skupine, obiteljsku invalidninu, status HRVI-ja po osnovi zatočeništva u neprijateljskom logoru, pravo na jednokratnu novčanu pomoć, pravo na besplatne udžbenike (učenici i studenti) i drugi, a za ostvarivanje navedenih prava, zaprimljeno je ukupno 10.245 zahtjeva, od kojih je riješeno 6993, odnosno 68 posto.



Iako je dosad podnesen velik broj novih zahtjeva, za sada nije odobren nijedan novi status HRVI-ja jer je, očito, u tijeku procedura. Otkako je novi Zakon o hrvatskim braniteljima i članovima njihove obitelji donesen, iznova je otvoreno pitanje rješavanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida.



Ukinuta zastara



Posljednji put branitelji su dokumentaciju potrebnu za status HRVI-ja mogli predati do kraja 2005. godine, nakon čega je ta mogućnost ostala zatvorena punih 12 godina. Temeljem novog Pravilnika o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi, o rješenjima će se tek odlučivati. Njega je tek nedavno donijelo Ministarstvo zdravstva. Prema novom Zakonu, rok za podnošenje zahtjeva za priznanje statusa HRVI-ja iz Domovinskog rata više nije ograničen, a dinamika rješavanja zahtjeva na temelju bolesti ovisit će o dinamici medicinskih vještačenja koja se obavljaju u tri stupnja prije donošenja rješenja.



Novi su zahtjevi, kako navode iz Ministarstva, spremni na upućivanje na stručnu procjenu u ovlaštenu zdravstvenu ustanovu, sukladno Pravilniku, koji je stupio na snagu 29. ožujka ove godine. Prema njemu, prije negoli Zavod za vještačenje donese nalaz i mišljenje, u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi treba provesti stručnu procjenu o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Raspon visine mirovina branitelja je velik, no najviše branitelja prima mirovinu od oko 5000 kuna.

Novi zahtjevi

- 8490 zahtjeva za status HRVI-ja

- 4239 zahtjeva već je kompletirano i poslano na procjenu

- 0 zahtjeva dosad odobreno

- 10.245 zahtjeva za ostalim pravima iz Zakona o braniteljima (pravo na novčanu naknadu za nezaposlene branitelje, besplatne udžbenike, status člana obitelji preminulog HRVI-ja, obiteljsku invalidninu, status HRVI-ja na temelju zatočeništva u logoru...)

- 6993 zahtjeva od njih 10.245 dosad je rješeno