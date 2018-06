Iznimno zarazna bolest usta, šaka i stopala hara vrtićima po Hrvatskoj: prvi simptomi su nelagoda, bol u ustima i grlu, odbijanje hrane te temperatura

Bolest usta, šake i stopala, iznimno zarazna i praćena osipom, "poharala" je neke vrtićke skupine na području Virovitičko-podravske županije, piše Podravski list. I drugi dijelovi Hrvatske bilježe velik broj oboljelih, doznaje Podravski od pedijatrice Zorice Valentić.



Kako je objasnila, riječ je o virusnoj bolesti koja je ove godine poprimila epidemijske razmjere, ali nema razloga za paniku, dodala je. Riječ je o tipično ljetnoj bolesti, koja je ove godine ipak nešto jače izražena, a k tome je vrlo zarazna, no nije opasna po život te za nju ne postoji specifičan lijek.



Zoran Zagorščak, zdravstveni voditelj najvećeg koprivničkog dječjeg vrtića Tratinčice, rekao je Podravskom kako su u tom vrtiću uglavnom oboljeli najmlađi jasličari. Epidemija se pojavila u tri vrtićka objekta u kojima su "desetkovane" jedna do dvije skupine. Mali bolesnici ostaju kod kuće na oporavku oko sedam dana, a očekuje se da će kroz dva tjedna sva djeca opet biti zdrava.



- Bolest nije strašna, iako ružno izgleda - poručio je roditeljima, a prenosi Podravski.



Kako kažu liječnici, prvi simptomi su nelagoda te bol u ustima i grlu, odbijanje hrane te temperatura koja može iznositi i do 40 stupnjeva Celzijevih te traje od jednog do dva dana. Ostali uobičajeni simptomi su opća slabost, smanjen apetit, razdražljivost te rjeđe povraćanje i glavobolja. Nakon prvih simptoma kod većine se pojavljuje osip u usnoj šupljini i grlu, na dlanovima i tabanima, a ponekad prekriva i cijele noge te stražnjicu.



Nakon što se pojavi, osip prelazi u papule i bistre mjehuriće. Osip nije praćen svrbežom, čime se razlikuje od vodenih kozica, ali može biti bolan, pa djeca mogu odbijati hodati ili jesti.