U kaštelanskim ćevapima pronađene opasne bakterije, u kobasici salmonela, a u dagnjama Escherichia coli: inspektori imaju pune ruke posla, kreću pojačane kontrole

Ako je suditi prema objavama o povučenim prehrambenim proizvodima na web-stranicama Hrvatske agencije za hranu, inspekcije su pred sam početak ljeta pojačale kontrole. Od početka lipnja se, naime, svaki drugi dan javnost na stranicama HAH-a informira o zdravstveno neispravnoj hrani.



Prošli su tjedan tako u sarajevskim ćevapima kaštelanskog proizvođača mesa pronađene čak dvije opasne bakterije - Salmonella spp i Escherichiae coli. Dan prije salmonela je otkrivena i u domaćoj polutrajnoj kobasici proizvođača iz Svetog Ivana Zeline. Inspektori su bili i u kontroli ribarnica, pa su u Puli pronašli žive školjkaše - dagnje s prisutnošću Escherichiae coli iznad dopuštene granice, te naredili njihovo hitno povlačenje iz prodaje. Iz istog su razloga dagnje uklonjene 31. svibnja i sa splitske ribarnice kamo su stigle iz uzgajališta školjaka kod Zatona.



Među friško povučenim proizvodima su i sušene alge španjolskog proizvođača zbog povećane količine mikoroelementa joda koji premašuje EFSA-inu preporučenu dnevnu dozu te može biti rizik za zdravlje potrošača.



Povećan budžet



Sudimo li po najavama iz Ministarstva poljoprovrede, proizvođači, distributeri i trgovci doista bi trebali paziti što plasiraju na police, budući da će kontrola biti više nego lani. Naime, proračun za rad inspekcija u Ministarstvu poljoprivrede povećan je u odnosu na prošlogodišnji za čak 13 milijuna kuna, naglasio je potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić.



- Inspekcije u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede službene kontrole provode prema godišnjim planovima, analizi rizika, ali i po prijavama građana koje Ministarstvo zaprimi. Naši inspektori su tijekom 2017. godine ukupno proveli gotovo 50 tisuća inspekcijskih nadzora.



Tako je, podsjećamo, veterinarska inspekcija lani samo na kontroli mesa, i to onog ponuđenog na pultu u mesnicama koje je nadležna kontrolirati, provela 4983 uzorkovanja, od kojih su 123 bila nesukladna, dok je poljoprivredna inspekcija provela više od 17.000 nadzora uz donesenih 1747 prvostupanjskih rješenja kojima je naređeno otklanjanje raznih nepravilnosti - objašnjavaju iz Ministarstva poljoprivrede i napominju kako uz njihove dvije (poljoprivrednu i veterinarsku op.a.), hranu kontrolira i Sanitarna inspekcija koja djeluje pri Ministarstvu zdravstva.



Ona, pak, pod nadzorom ima zapakiranu hranu ponuđenu kroz maloprodaju, trgovinu na malo izvan objekata te veleprodaju i skladištenje hrane, kao i hranu ponuđenu kroz ugostiteljske objekte, kantine, javne kuhinje...



Fali nam svinja



Budući da je deklariranje proizvoda u nadležnosti poljoprivredne inspekcije, zanimalo nas je imaju li u Ministarstvu poljoprivrede saznanja o tomu da se svinjsko meso iz uvoza deklarira kao hrvatski proizvod. Na to su, naime, prije nekoliko dana upozorili predstavnici organizacije Nezavisnih hrvatskih seljaka tvrdeći kako veliki trgovački lanci kupe od dobavljača 100 kilograma domaćeg buta i tisuću kilograma uvoznog, a potom sav but prodaju kao domaći jer je samljeven u Hrvatskoj. Na pakiranje takvog mesa uredno se, navode, nalijepi hrvatska zastava...



- Što se tiče navodnog deklariranja uvozne svinjetine kao domaće, podsjećamo na obvezu da sve vrste svježeg mesa ponuđenog na tržištu mora pratiti deklaracija s podacima gdje je životinja rođena, uzgojena i zaklana. Naši inspektori provjeravaju i te detalje i do sada nisu pronašli zlouporabe. Kad je riječ o svinjogojstvu, Hrvatska, na žalost, iz vlastite proizvodnje rješava tek 60 posto potražnje tržišta, dok se ostatak mora namiriti uvozom. Zahvaljujući projektima odobrenima i sufinanciranima izdašnim potporama kroz program ruralnog razvoja, kao i povoljnim kreditima, vjerujemo da će i u svinjogojstvu uskoro trendovi biti pozitivni uz povećanje domaće proizvodnje - odgovorili su u Ministarstvu poljoprivrede.

Češće kontrole

Na stranicama HAH-a lani je, od početka lipnja do kraja kolovoza, objavljeno ukupno 15 obavijesti o proizvodima koji su, zbog zdravstvene neispravnosti, povučeni s tržišta. Do sredine ovog lipnja već je plasirano šest obavijesti o opasnoj hrani, tako da je evidentno da će kontrole ovog ljeta biti 'žešće'.