Nakon šest mjeseci pada, HDZ je u lipnju počeo rasti, no istodobno raste i nezadovoljstvo Vladinim politikama; Evo kako stoje SDP i Živi zid 

HDZ se oporavio, Živi zid zaustavio je rast, a SDP je stabilan. Tako bi se u jednoj rečenici moglo politički objasniti stanje ‘"dionica"’ vodećih stranaka kod birača u redovitom istraživanju Dnevnika Nove TV.



HDZ je, nakon 6 mjeseci, pada počeo rasti u lipnju i trenutačno uživa potporu 27,6 posto birača. SDP je već treći mjesec stabilan na 18,5 posto. Sada je razlika između dviju vodećih stranaka gotovo 10 posto. Živi zid je zato, nakon 10 mjeseci rasta, prvi put u lipnju počeo gubiti potporu i može računati na 13,8 posto birača. MOST lipanj završava s potporom od 7,7 posto.



Iako su to mali pomaci, oni 5 mjeseci ne gube potporu. SDP je godinama svoju snagu crpio u Zagrebu, no tu su sada treći izbor.

HDZ kod birača starijih od 60 godina, ima uvjerljivu većinu. Da samo oni glasuju, dobili bi 40 posto. Zato kod birača do 30 godina, Živi zid ima najveću potporu, odnosno 39 posto.



Nema dramatičnih promjena kod ostalih stranaka. Tako stranka Milana Bandića može računati na 3,2 posto, PAMETNO na 3,2 posto, HSS je u lipnju završio s potporom od 2,7 posto, HSU s 2,3 posto te IDS s 2,2 posto. HNS je na 1,8, Neovisni za Hrvatsku 1,1 te Reformisti na 1 posto. Ostale stranke dobivaju 5,3 posto, a tako Glas može dobiti 0,8 posto ili HRAST 0,6 posto. Neodlučnih birača je 9,5.



U Vladine politike ne vjeruje većina građana – njih 67 posto, vjeruje njih 24 posto, dok je 9 posto neodlučnih. Ovo je već peti mjesec u kojem raste nezadovoljstvo Vladinim politikama. Premijeru može biti utjeha da većina njegovih birača vjeruje u ono što Vlada radi.



Većina građana misli kako Vlada ne može riješiti goruće probleme u Hrvatskoj. Takvih je 73 posto, a onih koji vjeruju da će Vlada moći riješiti probleme je 22 posto, dok ne zna njih 5 posto. Tu su i HDZ-ovi birači podijeljeni pa njih 54 posto misli da hoće, a njih 42 posto da neće.



Ako se pita birače, većina misli da će Vlada opstati do 2020. To misli 71 posto, a da će se raspasti, misli njih 21 posto, dok ne zna 8 posto. Isto tako, i lipanj je peti mjesec s rastom pesimizma. Trenutačno 73 posto građana misli da zemlja ide u lošem smjeru, a samo 18 posto njih misli da Hrvatska ide u dobrom smjeru. Ne zna njih 9 posto.



Tri institucije su u lipnju, kada ih građani ocjenjuju školskim ocjenama, izgubili. No i dalje je Ured predsjednice najbolje prošao s ocjenom 2,88 ili trojkom, Vlada je mjesec završila s 2,18 ili dvojkom, a s 1,78, također dvojkom, u lipnju završava Hrvatski sabor.



Za Dnevnik Nove TV istraživanje je provela agencija IPSOS između 1. i 20. u mjesecu, na uzorku od 975 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 %, a za rejtinge stranaka +/-3,6 %.