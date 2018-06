'Ovdje je novcem Katoličke crkve ispisana krivotvorina': u Brezovici obilježen Dan antifašističke borbe, pojavilo se i nekoliko prosvjednika

U znak sjećanja na dan kada je 1941. osnovan Prvi sisački partizanski odred, ujedno i prva antihitlerovska postrojba u okupiranoj Europi koja je označila i početak organizirane narodnooslobodilačke borbe u Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu, u šumi Brezovica kod Siska održano je u petak središnje obilježavanje Dana antifašističke borbe.



Obilježavanje u Brezovici tradicionalno organiziraju Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, Grad Sisak i Sisačko-moslavačka županija. Izaslanstva, među kojima i predsjednice Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora i Vlade, položila su crvene karanfile u podnožju spomenika.



Prvi sisački partizanski odred od 77 boraca osnovali su pripadnici Komunističke partije u Sisku, na dan kada je nacistička Njemačka napala Sovjetski Savez. Od prvih dana sisački je odred izvodio diverzije, osobito na željeznici. Predvodili su ga zapovjednik Vlado Janjić-Capo i komesar Marijan Cvetković, a njegov pripadnik bio je i pokojni general Hrvatske vojske Janko Bobetko.



U organiziranoj narodnooslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj aktivno je sudjelovalo više od 500.000 hrvatskih građana. U postrojbama Narodnooslobodilačke vojske (NOV) borilo se oko 230.000 boraca iz Hrvatske, a na njezinu teritoriju stvorene su 52 brigade, 17 divizija i pet od ukupno 11 korpusa NOV-a.



Habulin: Sve više jača povijesni revizionizam



Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista (SABH) Franjo Habulin podsjetio je kako je na današnji dan prije 77 godina skupina heroja, antifašista formirala partizanski odred kao prvi nagovještaj antifašističkog otpora u Hrvatskoj, u vrijeme kada je nacifašizam u Europi bio u naponu snage. No, dodao je, iako danas živimo u državi koja je zasnovana na vrijednostima antifašizma, te se vrijednosti ne poštuju i sve više jača povijesni revizionizam.



"Iako je država uspostavila Dan antifašističke borbe kao državni blagdan, kojeg li licemjerja i goleme laži. Jer usprkos svemu propagiranom i nepobitnim povijesnim činjenicama u samostalnoj se Hrvatskoj od njezinih prvih dana, kada je bila prisiljena braniti se od novovjekog fašizma, potiče odnos prema fašistima iz Drugog svjetskog rata kao prema domoljubima" rekao je Habulin dodavši kako se njihovi zločini relativiziraju pa čak i negiraju, ponekad s najviših mjesta u državi.



"U današnjoj Hrvatskoj aktualna je vlast pretvorila antifašizam na državnoj razini u privlačno upakirani proizvod izložen u izlogu i namijenjen svijetu. Iz dana u dan suočeni smo sa sve agresivnijom propagandom povijesnih revizionista koji uvjeravaju kako su pravi zločinci bili Titovi partizani, kako je Federativna Jugoslavija u kojoj je Hrvatska sačuvala mnoge bitne značajke državnosti u stvari bila tamnica hrvatskog naroda", rekao je Habulin.

Aktualna vlast dokazat će, ustvrdio je, da je spremna na suočavanje sa istinom o prošlosti jedino pokazujući da shvaća veličinu antifašističke borbe, da prihvaća antifašizam kao trajni, neizbrisivi i nepromjenjivi temelj današnje samostalne Hrvatske i da odaje počast i onima koji su pali u antifašističkoj borbi i žrtvama fašizma.



"Ali, ne govorim o počasti što se odaje jednom ili dva puta godišnje u prigodama poput ove. Govorim o počasti koja se odaje svakodnevnom politikom, ponašanjem iz dana u dan, suzbijanjem povijesnog revizionizma, građenjem budućnosti na zdravim temeljima prošlosti, umjesto da se te temelje sustavno razara i zamjenjuje ruševinama sistema što je globalno poražen prije više od sedam desetljeća", poručio je Habulin.



Posavec: Antifašizam i Domovinski rat u temeljima su moderne hrvatske države



Izaslanik predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović međimurski župan Matija Posavec čestitao je svima u njezino ime Dan antifašističke borbe.



"Okupili smo se na mjestu novije hrvatske povijesti, mjestu koje je simbol povijesti antifašističke borbe u Hrvatskoj, mjestu ustanka protiv okupacije, mjestu borbe za slobodu, za pravdu i ravnopravnost, mjestu na kojem su se prije 77 godina na današnji dan okupili mladi i hrabri ljudi odlučni da pruže otpor neprijateljskoj okupaciji i režimu, koji su zajedničkim snagama cijepali Hrvatsku i dijelove teritorija predali tuđinskoj vlasti", istaknuo je Posavec.



Rekao je kako je osnivanjem Prvog sisačkog partizanskog odreda u Hrvatskoj započela organizirana borba za slobodu i mir, a protiv najstrašnije ideologije u povijesti čovječanstva.



"Antifašizam i Domovinski rat u temeljima su moderne hrvatske države. Antifašizam i Domovinski rat ne isključuju jedno drugo i svaka podjela oko povijesnih pitanja u hrvatskoj javnosti loša je za budućnost Hrvatske. Svako stvaranje umjetnih sukoba između onih koji su za antifašističku borbu i onih koji su za Domovinski rat je besmisleno jer jedno s drugim nije u suprotnosti", poručio je Posavec.



Antifašistički pokret razvio se u Hrvatskoj kao nigdje u Europi jer u odnosu na broj stanovnika Hrvatska je sa oko 200.000 boraca potkraj rata imala najmasovniji pokret otpora podnijevši i najveće žrtve. I upravo zbog tih znanih i neznanih heroja nemamo pravo bilo kome dozvoliti da umanjuje veličinu njihove borbe i njihove žrtve, a još ih manje imamo pravo zaboraviti, poručio je izaslanik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.



Bošnjaković: Hrvatska je utemeljena na antifašizmu



Izaslanik predsjednika Vlade Andrije Plenkovića ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković poručio je kako se Hrvatska danas može ponositi time što je u vrijeme Drugog svjetskog rata imala jedan od najznačajnijih pokreta otpora u tadašnjoj okupiranoj Europi.



"Svima onima koji ne razumiju i ne žele razumijeti povijest, već žele relativizirati sve ono što se dogodilo želim poručiti - povijest ne možemo promijeniti, jer ona se dogodila, ali moramo imati pravilan stav, moramo moći vlastitu povijest pravilno i objektivno vrednovati. A Republika Hrvatska utemeljena je na antifašizmu. To je pravilan stav i jedini pravi put da se oslobodimo tereta ideoloških sučeljavanja", rekao je Bošnjaković, čije je obraćanje u jednom trenutku izazvalo negodovanje okupljenih.

"Ovo mjesto i ovaj dan nije zato da bismo strančarili i da bismo radili još dublje podjele od onih koje su već sada kod nas. Ovo je jedini put da se predano posvetimo izgradnji stabilne i prosperitetne budućnosti naše zemlje, a to je u interesu naše djece i budućih generacija koje trebaju živjeti ovdje. Sa željom za takvim društvenim ozračjem, punim tolerancije, još jednom svima čestitam Dan antifašističke borbe", poručio je Bošnjaković.



Podsjetio je i kako je 50 godina od osnivanja Prvog sisačkog partizanskog odreda hrvatski narod ponovno bio u situaciji da mora braniti svoju slobodu, suverenitet, neovisnost i teritorijalnu cjelovitost.



"I to je u pravednom Domovinskom ratu, vođen prvim hrvatskim predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom i hrvatskim braniteljima, hrvatski narod i ostvario", istaknuo je Bošnjaković. Napomenuo je i kako je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman bio antifašist, a pokojni general Janko Bobetko pripadnik odreda čijeg se osnivanja danas prisjećamo, jedan od heroja Domovinskog rata.



Ikić Baniček: Antifašisti se moraju nastaviti boriti za ideje dobra



Sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček rekla se kako su osnivači Prvog sisačkog partizanskog odreda vjerovali da se bore za vrijednu stvar u koju su bili spremni uložiti i vlastiti život, vjerujući u ideju jednakosti i gradnju pravednog svijeta koja će nadživjeti njih i njihove krvnike.



"Zbog svega toga me je danas sram onih koji govore da se današnjom proslavom bespotrebno vraćamo u prošlost kao što me je sram jer nisam mogla spriječiti da se na samom ulasku u ovu šumu podigne obilježje koje ne služi ničemu drugom nego da pljune na njih i njihovu borbu i život... Na njemu je novcem Katoličke crkve ispisana krivotvorina o izmišljenih i nepostojećih 5000 žrtava brezovičke šume, ne zato što autori tog uratka ne znaju da je to laž već zato da se heroje antifašizma unizi i ponizi pred mjestom na kojem se slavi njihova žrtva", rekla je Ikić Baniček.



Kazala je kako antifašisti moraju nastaviti boriti za ideje dobra. "U uređenoj državi simpatizerima ustaških zločinaca policija bi odmah pružila višemjesečno gostoprimstvo u pritvorskim prostorijama kao što to čine i Republika Austrija i hvala joj na tome. U državi koju vodi HDZ Sabor daje pokroviteljstvo nad tim istim skupim na kojem ta ista austrijska policija, s ciljem očuvanja ustavnog poretka, opravdano uhićuje fašiste i naciste", kazala je Baniček.



"Moramo ideje dobra za koje su oni bili spremni umrijeti nastaviti širiti u društvu bez obzira koliko su snage mraka jake i napreduju. Ako smo desetkovani ili čak prepolovljeni prema nekadašnjem broju, nemao se pravo predati", zaključila je sisačka gradonačelnica.



Na obilježavanju Dana antifašizma u šumi Brezovica bili su i predstavnici diplomatskog zbora, predsjednik SDP-a Davor Bernardić, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, bivši predsjednici Stjepan Mesić i Ivo Josipović, saborski zastupnici Milorad Pupovac, Veljko Kajtazi, Mirando Mrsić, Marko Šimić i drugi.



Na ulazu u šumu Brezovica sudionike je prije početka skupa dočekalo nekoliko pojedinaca s transparentima protiv današnjeg skupa.