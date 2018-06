Hoće li se Grabar-Kitarović ponovno kandidirati za predsjednicu? Evo što joj je poručio istaknuti HDZ-ovac

Predsjednik Kluba zastupnik HDZ-a Branko Bačić izjavio je u četvrtak da je početak jeseni primjereni rok do kada HDZ mora krenuti u pripreme oko predsjedničkih izbora, te kako vjeruje da će do tada predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odlučiti hoće li ići u borbu za drugi mandat kao kandidatkinja HDZ-a.



"Ne mislim da treba dati rok predsjednici. Držim da je početak jeseni primjereni rok do kada HDZ mora krenuti u pripreme oko predsjedničkih izbora, prema tome vjerujem da ćemo do jeseni znati je li Kolinda Grabar Kitarović odlučila ići u drugi mandat u ime HDZ-a", rekao je Bačić novinarima u Saboru.



Bačić smatra da se predsjednica još nije odlučila kako i na koji način i hoće li ući u borbu za drugi mandat. "Mi smo u HDZ-u izrazili spremnost da podržimo predsjednicu za novi mandat", rekao je.



Ocijenio je kako Grabar-Kitarović teško može pobijediti na predsjedničkim izborima ako iza nje ne stane najjača politička stranka, odnosno HDZ.



Na upit smatra li da se Grabar-Kitarović još ne želi izjasniti jer bi time trebala prestati kritizirati Vladu, Bačić podsjeća da ovlasti predsjednici omogućuju komentiranje dnevnih događaja.



"Je li to potrebno i dobro dnevno komentirati politička događanja u Hrvatskoj to najbolje ona zna, ali time otvara pitanja je li podržava ili ne podržava Vladu. Kada vi dnevno komentirate onda jasno da mediji i građani komentiraju jesu li te izjave za ili protiv Vlade", rekao je Bačić.



Rad Vlade ostavlja predsjednici mogućnost da svoj rejting gradi i na dobrim ocjenama za Vladu. "Takav rad bit će vjetar u leđa Kolindi Grabar-Kitarović ako se odredi za svoj drugi mandat", kazao je Bačić.



Ustvrdio je da HDZ ne razmišlja o drugom predsjedničkom kandidatu već očekuje da se predsjednica očituje, a ako ona to odbije, kaže Bačić, "o tom potom".