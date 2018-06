Na početku produljenog vikenda stiže veliko nevrijeme! Meteorolozi izdali crvena upozorenja, moguć je i kaos u prometu

Meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak najavljuju pretežno sunčano i u većini krajeva vruće vrijeme. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla, a od sredine dana u unutrašnjosti lokalno jači razvoj oblaka. Pljuskovi i grmljavina najizgledniji su u gorskim predjelima i u unutrašnjosti Dalmacije, a navečer na sjeverozapadu, zbog čega su za ova područja prognostičari DHMZ-a putem Meteoalarma izdali žuta upozorenja, piše Jutarnji list.



Vjetar slab, poslijepodne i umjeren južni i jugozapadani, u Slavoniji i Baranji i jugoistočni. Na Jadranu većinom umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 19 do 24 °C. Najviša dnevna između 28 i 32 °C.



U petak, na Dan antifašističke borbe, sa sjeverozapada nam stiže jače naoblačenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu. U zapadnim predjelima moguća je i obilnija oborina. Zapuhat će umjeren, na udare i jak sjeveni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita mjestimice i olujna. Očekuje nas osjetan pad temperature, nerijetko i veći od 10 stupnjeva.



DHMZ je putem Meteoalarma za petak izdao čitav niz upozorenja. Zbog orkanske bure, koja bi na mahove mogla puhati brzinom od 150 kilometara na sat, crvena upozorenja na snazi su za obalno područje srednjeg i sjevernog Jadrana te zapadne obale Istre. U Istri i sjevernom primorju na snazi je narančasta uzbuna zbog najavljene obilne kiše, koje bi ponegdje moglo pasti i do 65 milimetara. Narančasto je upozorenje izdano i za krajnji jug države zbog mogućih izraženijih grmljavinskih pljuskova. Za ostatak Hrvatske na snazi su žuta upozorenja, što zbog kiše, što zbog mogućih grmljavinskih oluja, što zbog snažnih udara vjetra.



Crvena uzbuna izdaje se zbog izuzetno opasnih, narančasta zbog opasnih, a žuta zbog potencijalno opasnih vremenskih uvjeta.



Prema trenutnim prognozama, od subote nas očekuje stabilizacija vremena, ali uz osjetno niže temperature, koje će se postupno početi dizati od utorka.



S obzirom na najavljeno naglo pogoršanje, koje stiže na samom početku produljenog prazničnog vikenda, ali i u jeku jedne od prvih većih turističkih smjena, na hrvatskim prometnicama bi u petak mogli vladati prilično teški uvjeti.



Hrvatski autoklub u svojoj prometnoj prognozi navodi da će zbog vrlo loše vremenske prognoze brza i nagla promjena vremena, osobito na zapadu zemlje i sjevernom Jadranu, dovesti do velikih poremećaja u redovnom odvijanju prometa, kako cestovnog tako i pomorskog.



- U cestovnom prometu najavljujemo ograničenja za pojedine skupine vozila, a u pomorskom mogući prekid trajektnih, katamaranskih i ostalih brodskih linija na tom području. Upravo zbog vrlo nepovoljnih vremenskih uvjeta, savjetujemo vozačima da za put izaberu subotu, 23. lipnja, umjesto petka, 22. lipnja, poručuju iz HAK-a.



O najavljenoj promjeni vremena oglasili su se i iz Hrvatskih autocesta, piše Jutarnji.



- Prema prognostičkim najavama tijekom petka očekuje se promjena vremena, a u podvelebitskim dionicama moguća je jaka bura s olujnim udarima. Zbog sigurnosti prometa za očekivati je da će doći do privremenog zatvaranja dionice od čvora Sveti Rok do čvora Maslenica te od čvora Maslenica do čvora Posedarje prema ograničavajućim parametrima za pojedine skupine vozila. U slučaju zatvaranja dionica, promet će se preusmjeravati na obilazne pravce te u tim slučajevima moguće stvaranje kolona i zastoja zbog smanjene propusnosti malih naplatnih postaja. Molimo vozače da poštuju ograničenja u prometu te prate signalizaciju koja ih preusmjerava na obilazne pravce i vodi po istima, navode iz HAC-a.