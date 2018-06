Dalmatinac iz vrha SDP-a otvorio dušu: Stranka nam sliči na dječji vrtić, čeka nas sudbina HSLS-a!

Točno je, razmišljam da podnesem ostavku na mjesto člana Predsjedništva SDP-a. Smeta mi sve ovo što se događa u našoj stranci, sva ta licitacija u medijima. Ozbiljne stranke to tako ne rade.



Dugo sam u SDP-u, uvijek sam bio član ozbiljne stranke, no ovo sada izgleda kao dječji vrtić – tvrdi poznati šibenski SDP-ovac, dugogodišnji šef gradske i županijske organizacije socijaldemokrata i saborski zastupnik Franko Vidović.



Upravo se, kaže, vratio s proslave obljetnice 113. šibenske brigade. Odlučio je čitateljima "Slobodne" "otvoriti dušu", ponukan najnovijom serijom tekstova u kojima neimenovani SDP-ovci traže ostavku Davora Bernardića.



– Ne razumijem kako ljudi u SDP-u mogu ići jedan na drugoga gore nego što idu na neku suparničku stranku. To me mori i zbog takvih stvari razmišljam o ostavci. Možemo se razilaziti u mišljenjima, ali interes SDP-a i države moraju biti iznad toga. Najveća smo hrvatska stranka od centra nalijevo, a nismo sposobni izići na kraj sami sa sobom. Kako bismo izišli nakraj s državom kada ni sami sebe ne možemo srediti – pita se Vidović, koji je mogućnost svoje ostavke u vrhu SDP-a najavio i predsjedniku svoje stranke.



– Razgovarao sam s Bernardićem i otvoreno mu rekao kako stoje stvari. Prošao sam rat, prošao sam štošta u politici, i ne želim više da me iscrpljuju moji vlastiti kolege sa svojim budalaštinama – kaže nam Vidović.



Pritom ne štedi ni Bernardića, ali ni njegove kritičare.



– Bernardić nije do sada opravdao očekivanja. Ja sam ga podržao, računao sam mlad je dečko, promijenit će stvari. Nije opravdao očekivanja. Dio zbog objektivnih okolnosti, jer dočekan je na nož kao nijedan predsjednik SDP-a do sada, a dio zbog svojih pogrešaka. Napravio ih je more. No, velike stranke ne mijenjaju svoje predsjednike između dvaju izbora. Između dvaju izbornih ciklusa treba zasukati rukave i raditi. Ali reći sada, nakon godinu i pol dana, idemo mi njega promijeniti, pa to je smrt za stranku. Ne za njega, za cijelu stranku. Pa postat ćemo kao HSLS! Jer ne ide se rušiti predsjednika, nego brend SDP-a. A ja u tome ne želim sudjelovati – poručuje Vidović.



On smatra da bi za stranku puno bolje bilo da unutarstranački kritičari prihvate Bernardića kao predsjednika, sjednu zajedno s njim i izravno ga u razgovoru upozore na pogreške.



– Sve što sam mislio prije sam izravno govorio Milanoviću, danas govorim i Bernardiću. Ja njega ne branim. Baš me briga tko će voditi SDP. Nitko nije dovijeka. U svemu nemam nikakav osobni interes. Meni je politike, iskreno, navrh glave. Nemam više želuca. Meni je želja da SDP bude jak, a ovo ne vodi nikamo. Ovo je anarhija, a SDP se nakon svega može samo raskoliti, na tko zna što sve – upozorava Vidović. Dosta mu je, priznaje, iz dana u dan čitati o tome tko je za predsjednika, tko je protiv njega.



– To mi je više gadljivo. Pri tome će taj neki novi predsjednik biti predsjednik znate čega? Mjesne zajednice. Tu nema nikakve pameti. Samo gola osobna ambicija. I ovi su izbori pokazali slabost SDP-a, a ne snagu. Potpuno devastiranu stranku. U Šibeniku je glasalo 145 ljudi i taj podatak govori sve. SDP je zapao u spiralu iz koje očito ne može naći izlaz – navodi ovaj šibenski SDP-ovac.



Za dosta toga lošeg unutar SDP-a on krivi model "jedan član jedan glas", koji je uveden 2008. godine.



– Na početku je to možda i polučilo neke dobre efekte, no činjenica je da su i neke stranke vani koje su uvele takav sustav od njega na koncu odustale. Duboko sam uvjeren da svaka velika stranka mora biti posložena i vodoravno i horizontalno da bi mogla dobro funkcionirati – ističe Vidović.



Što se raspleta u SDP-u tiče, priznaje da nije optimist.



– Nemam nimalo optimizma. U svemu ovome ne želim sudjelovati ni na jednoj strani. U SDP-u ne vidim neprijatelje. Nemam milijun eura sa strane. Imam kredit za stan i kredit za auto i nisam u poziciji lagodno reći da odlazim. Ali ako je cijena da ovakve svinjarije prestanu, onda je bolje da se maknem – zaključuje Franko Vidović.

'U Šibeniku su me opstruirali'



Franko Vidović otkriva i razloge zašto se nije želio kandidirati na unutarstranačkim izborima u šibenskom SDP-u.



– Da sam se kandidirao za županijski SDP, glatko bih pobijedio. Ne bih ni imao protukandidata. No, moraš biti čovjek i reći da cijela organizacija ne može biti tvoj talac. Više nemam energiju za taj posao, za trčati po terenu. Potrošio sam se. Jedanaest sam godina to radio, SDP sam u Šibeniku sa 113 digao na 470 članova.



Dobio sam izbore, izgubio ih tijesno. Nemam više energije za to, vidjelo se to na zadnjim lokalnim izborima. I vidio sam kamo stranka ide, da me pola ljudi opstruira, da se ne bismo lagali. Nikome nisam napravio ništa loše, a smetao sam im. Oni hoće biti na mome mjestu. Eto im sada, imaju priliku – poručuje Vidović.