Danas najavljen veliki prosvjed protiv visokih cijena goriva, policija zaprijetila svima koji se pridruže akciji

Građanska inicijativa "STOP rastu cijena goriva" pozvala je vozače u cijeloj Hrvatskoj da sudjeluju u prosvjednoj akciji za smanjivanje cijene goriva danas od 15,30 do 16,30 sati gašenjem motora svojih vozila ondje gdje se zateknu u to vrijeme, no MUP upozorava da će kažnjavati prosvjednike koji će ugrožavati ili smetati normalnom odvijanju prometa.



Policijski službenici postupat će prema prekršiteljima koji će na prometnici inicirati zaustavljanje vozila i time ugroziti druge sudionike u prometu ili predstavljati smetnju za normalno odvijanje prometa, najavili su iz MUP-a te pozvali građane na poštivanje prometnih propisa koji osiguravaju sigurno i nesmetano odvijanje prometa za sve sudionike.



Iz inicijative "STOP rastu cijena goriva" poručuju pak da oni ne organiziraju punktove niti građane, već pozivaju građane da na vlastitu odgovornost sudjeluju u akciji #ugasimotor., a pritom ističu kako je važno da se osigura jedan prometni trak za nesmetano kretanje vozila Hitne pomoći, vatrogasaca i policije.



Osim vozača osobnih automobila na sudjelovanje u akciji pozivaju i pješake, bicikliste, motoriste i vozače svih kategorija te napominju kako pješaci mogu biti uspješni jednako kao i vozači blokirajući promet na pješačkim prijelazima.



Organizatori očekuju barem 10.000 vozila s ugašenim motorima



Nakon akcije upozorenja pod nazivom #ugasimotor održane u brojnim hrvatskim gradovima u trajanju od 10 minuta u petak, 15. lipnja, organizatori očekuju još veću i širu akciju, jer im se, kako tvrde, na stotine građana javlja da se samoorganiziraju po svim hrvatskim gradovima i mjestima.



U prvome prosvjedu, prema policijskom izvješću, u blokadama hrvatskih prometnica sudjelovala su 2572 vozila, a organizatori danas očekuju barem 10.000 vozila s ugašenim motorima.



Upozoravaju da je Hrvatska među državama koje plaćaju najskuplje gorivo u Europi i da stoga traže odgovore na pitanja zašto su cijene goriva u Hrvatskoj toliko visoke, koliko naftne kompanije zarađuju podizanjem cijena i kakve su mogućnosti građana da se odupru daljnjem rastu cijena.



Policija je na upit Hine izvijestila kako će pratiti stanje na hrvatskim prometnicama kao što to inače čini te će, dođe do bilo kakvih zastoja, osigurati alternativne pravce, ako će to biti moguće.



Neslužbeno se doznaje da su neki vozači nakon prošlog prosvjeda već dobili prekršajne prijave zbog nepropisnog parkiranja.