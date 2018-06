Ono što je HDZ bio 90-ih, danas je Živi zid: krenula je navala upisa u 'antisistemsku' stranku, udvostručili su članstvo, a i rejting im neprestano raste

Ono što je HDZ bio početkom devedesetih, a SDP 2000. godine, nakon konstituiranja tzv. Trećesiječanjske Vlade, to je očito Živi zid danas, kad je u pitanju priljev članstva. Premda je riječ o stranci koja se dosad doživljavala antisistemskom i antiklijentelističkom, teško da će se i ona uspjeti othrvati uhljebima i političkim trgovcima. Naime, Živi zid je u samo tri godine udvostručio članstvo; 2015. godine, kad je postao parlamentarna stranka, imao je 10.000 članova i simpatizera, a danas ih ima preko 20.000!



Priljev članstva strahovito raste, pogotovo nakon objave posljednjih anketa prema kojima Živom zidu rejting skače deseti mjesec zaredom, i trenutačno imaju samo 3,6 posto glasova potencijalnih birača manje od SDP-a (oni su na 14,5 posto, a socijaldemokrati na 18,2 posto). Razlika je najmanja otkako Živi zid postoji, pa analitičari tvrde da se lako može dogoditi da ostave SDP za sobom.



Sve pod nadzorom



Kad se liječnici počnu upisivati u neku stranku, što je slučaj sa Živim zidom, to je očiti znak da joj ide dobro, a takvu situaciju prepoznaju i nezadovoljnici iz drugih političkih stranaka koji bi rado prebjegli u tabor Vilibora Sinčića. Pozicije treba hvatati na vrijeme jer, ako se nešto drastično ne promijeni, bez Živog zida nakon idućih parlamentarnih izbora neće biti moguće sastaviti većinu.



- Sve je to nama poznato, ali držimo stvari pod kontrolom. Članstvo definitivno raste, među njima ima i prebjega kojima se Živi zid sasvim sigurno ne misli hvaliti... Nismo kontaminirani procesima trgovanja, a tako planiramo i nastaviti. Novim članovima, čak i onima koji su se već dokazali u politici, ne nudimo privilegije ni pozicije. Da nam dođe i netko tko je bio predsjednik Županijske skupštine, prvo bi se morao dokazati na terenu. Ista pravila bi vrijedila i za predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović da se sutra odluči priključiti Živom zidu - kaže Tihomir Lukanić, glavni tajnik stranke.

Tihomir Lukanić: Ne nudimo privilegije ni pozicije

Glavni adut Živog zida je upravo njegov kadrovski potencijal, ističe naš sugovornik, a od članova se, kako starih, tako i novih, očekuje da se povode za primjerom predsjednika stranke i glavnog odbora koji ne trguju svojim utjecajem. Na pitanje kako će razotkriti uhljebe u svojim redovima, Lukanić odgovara kako "stalno razvijaju metode...".



- Živi zid ima nultu stopu tolerancije na korupciju i političku trgovinu. Ako ne izgradimo zdravo tkivo stranke, kako ćemo izgraditi zdravo tkivo društva - pita Lukanić.



- Ne znam točno na koje metode razotkrivanja uhljeba misle... Poznato mi je samo da su nedavno izašli s idejom prema kojoj će članovima Živog zida koji izdaju program stranke ili prebjegnu u drugi tabor, "sjesti" na imovinu, odnosno ovršiti ih s dva milijuna kuna, ali je poslije rečeno da je to protivno Ustavu...



HDZ i SDP: Rastemo​



U svakom slučaju, poznato je da se povećava članstvo kad stranci ide dobro, a isto tako je jasno i na kakav se profil ljudi, koji se učlanjuju u to vrijeme, može računati. Je li moguće izbjeći takav jedan proces, teško je reći. Živom zidu će to predstavljati problem jer oni su sad iz jedne antistranke prisiljeni postati stranka - kaže dr. sc. Sven Marcelić s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru.



Kakva je situacija kad je u pitanju priljev članstva u drugim strankama, pokušali smo doznati u HDZ-u, koji je prošli mjesec imao najgori rejting od parlamentarnih izbora (u ovom bi trenutku za stranku glasalo 26,6 posto glasova birača) i u SDP-u, koji je nakon četiri mjeseca zaustavio pad, ali sa "siromašnih" 18,2 posto potpore birača.



- U ovom se trenutku nikoga tko se učlanjuje u HDZ ne može okaraterizirati kao uhljeba. Ono što me raduje jest što se naše članstvo stalno pomlađuje, što pouzdano mogu govoriti za Šibensko-kninsku županiju. Baš danas su mi došle dvije obrazove 30-godišnjakinje koje su ispunile pristupnicu za članstvo u HDZ-u, a prvi put ih vidim. Smatram zato da nema straha za novu krv u stranci - govori Nediljko Dujić, čelnik HDZ-a Šibensko-kninske županije.

Nediljko Dujić: HDZ se stalno pomlađuje



Goran Kotur, predsjednik splitskog SDP-a, kaže kako je od prosinca prošle godine, otkako je izabran, u stranku učlanio 150 ljudi, što je, prema njegovu mišljenju, i više nego dobro budući da je ova stranačka organizacija prije točno godinu dana bila raspuštena.

Goran Kotur: U SDP se ne ulazi iz interesa



Puljak: Čisti populizam



- Ljudi nam se učlanjuju iz uvjerenja, a ne iz interesa. Što bi uopće od SDP-a danas mogli dobiti s obzirom da nismo na vlasti ni na jednoj razini - kaže Kotur.



Marijana Pujak, čelnica stranke Pametno koja se već ustalila s potporom od 3,7 posto birača na petome mjestu, masovno učlanjivanje u neku stranku kad joj raste rejting smatra političkim populizmom. Pitamo je koliko Pametno trenutno broji članova.

- Ne brojimo se u tisućama, ali smo prisutni u svim dijelovima Hrvatske i definitivno bilježimo porast članstva od Nove godine. Ljudi nam dolaze jer u Hrvatskoj raste ekstremizam svih vrsta protiv kojeg se Pametno bori - kaže Puljak.