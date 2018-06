Trideset od 32 godine svoga života Novica Bašić je živio na Gaženičkoj cesti 9, u obiteljskoj kući koju je koncem 60-ih godina prošloga stoljeća izgradio njegov djed ni ne sanjajući kroz kakav će pravosudni pakao prolaziti njegovi nasljednici.



U trenutku kada je započeo gradnju kuće, uokolo su bili vinogradi i vrtovi, ali se ubrzo cijela priča iz korijena promijenila, kuću je najprije "odsjekla" željeznička pruga, potom je u neposrednoj blizini izgrađena "Sojara" i na koncu je obitelj živjela u srcu industrijske zone Gaženica na koncesionarevom pomorskom dobru kojim upravlja "Luka Zadar"!



– Rođen sam "u tvorničkoj žici", tu sam proveo cijelo djetinjstvo, družio se s lučkim radnicima, svi su znali da nam je tu kuća, a mi smo do vlastita doma dolazili kroz portu "Luke". Svi naši gosti morali su se javljati portiru, jer drugačije nisu mogli doći do nas. Kasnije sam svoj automobil parkirao na prostoru "Sojare" i kroz ogradnu žicu dolazio kući – govori Novica o nesvakidašnjoj priči o odrastanju.



Kada bi "Luka" mijenjala portire, članovi obitelji su se također morali "legitimirati" jer novim stražarima nije bilo jasno da netko živi u krugu "Luke". Svojedobno je u posjet "Luci" došao poznati komunistički funkcionar Mika Špiljak, pa do svoje kuće nije mogao ni jedan od članova obitelji!



– Zapušteno je to bilo, uokolo nekakva skladišta, nije bilo rasvjete, pa mi je navečer bilo nelagodno vraćati se iz škole. Bilo je i dosta pasa lutalica, ovo je lučko područje – nastavlja Novica čiji je djed svojedobno ispričao novinarima kako kroz portu prolaze i razni sumnjivi likovi, vjerojatno šverceri, tvrdeći da idu k njemu!



Mada nitko nikada nije spominjao rušenje, kuću nije bilo moguće prodati ni dobiti kredit koji nitko nije odobravao za gradnju u – industrijskoj zoni! Dakako, u niz navrata Novičina je obitelj dobivala najave kako će biti iseljeni, kako će dobiti zamjenski teren i sredstva za gradnju nove kuće. Jugoslavija je u međuvremenu propala, a Novica je nastavio odrastati u istoj kući s istim obećanjima!



– Ne mogu vam reći je li to točno, ali do nas su došle informacije da je Ministarstvo prometa RH 2008. ili 2009. naložilo da se problem s našom kućom riješi, ali ni Lučka uprava ni "Luka" to nikada nisu učinili. U kući se pričalo da je nešto slično bilo u igri i prije rata. Često smo imali problema sa strujom i telefonom, pa i prije tri mjeseca su nam iz "Luke" htjeli isključiti struju – kaže Bašić.



Ali, tada je već mislio da je njegov i problem cijele obitelji jednom za sva vremena riješen jer su u rukama imali uporabnu dozvolu, s obzirom na to da je kuća izgrađena prije 1968. godine, a sudski spor s Republikom Hrvatskom su dobili.



– Pravomoćnom presudom Županijskog suda u Zadru isplaćeno nam je 1,8 milijuna kuna za 400 kvadrata zemljišta i 220 kvadrata kuće. Tim smo novcem kupili novu obiteljsku kuću na Ploči i odahnuli, sa suprugom i dvoje maloljetne djece, te majkom i bakom konačno sam prije dvije godine odselio iz kuće u kojoj smo odrasli i ja i brojni moji rođaci. Ali, onda se sve vratilo na početak i ja danas tome ne vidim kraja – kaže Novica Bašić.



Naime, Državno odvjetništvo je zatražilo reviziju i Vrhovni sud poništava presudu Županijskog suda i proces vraća na početak.

– Trenutno čekamo izricanje presude na Općinskom sudu u Zadru i nadamo se. Moj je djed imao uredne vlasničke papire, mi imamo uporabnu dozvolu i to nam daje nadu da će i ovaj sudski postupak završiti u našu korist. Sve je ovo ostavilo traga na mom i zdravlju članova obitelji, jer se događa svašta.



Tvrtka "Luka" je 2015. htjela biti umješač na našoj strani u sporu s državom, ali je sud to odbio, a u najnovijem sudskom postupku "Luci" je odobreno da bude umješač na strani države – kaže Novica misleći da na sve ima utjecaja i skori ulazak kineskog kapitala u "Luku" i konačno sređivanje koncesioniranog područja na kojemu se nalazi i sporna kuća.



Međutim, nije to jedini sudski postupak koji njegova obitelj vodi. Nakon što je Vrhovni sud poništio pravomoćnu presudu Županijskog suda, Državno odvjetništvo je "u ime Republike Hrvatske" protiv Novičine obitelji pokrenulo, čak, tri tužbe!

Na njihov sadržaj ne smrzavaju se samo Novica i njegova obitelj: s obzirom na to da je pravomoćna presuda poništena, država zbog "stjecanja bez osnove" traži povrat isplaćenog novca, predaju kuće i – plaćanje 450.000 kuna za korištenje te iste kuće koju je izgradio njegov djed!



– Traže da im vratimo novac s kamatama, našu kuću i platimo najamninu! Za našu kuću!? Odakle nam taj novac?! Pa mi smo s novcem koji smo dobili od države kupili novu kuću i odselili se misleći da smo riješili problem nakon više od 40 godina. Mojoj je baki, za razne sudske troškove, država ovrhama uzimala skoro cijelu mirovinu, ali ovo sad...

Možda sve to ima nekakva uporišta u nekakvim paragrafima i zakonima, ali pitam se gdje je tu pravda, zar je moguće da ćemo ostati bez svega i s dugovima. Možete misliti kako se osjećamo, mi smo nemoćni, a oni mogu sve, oni su, valjda, država – zaključuje Novica Bašić.



Tko su "oni", Bašić ne navodi, ali tko god da su, čini se kako su započeli "prekomjerno pravosudno granatiranje" kako bi jednoj obitelji uzeli baš sve, ne nudeći joj baš ništa.

'Bili ste ovdje prije 21 godinu!'

Ispred kuće na Gaženičkoj cesti 9 željeli smo fotografirati Novicu Bašića i njegovu baku Nives.

– Znate li da je ovo drugi put da me slikate?

– Kako "drugi put"?

– Pa bili ste ovdje 1987. godine i u Narodnom listu objavili priču o našoj kući! Slikali ste me kao jednogodišnjaka s pokojnim djedom i bakom Nives, a zbog naslova su nas godinama kasnije zvali "ljudi iz žice" – objašnjava Novica Bašić pokazujući nam faksimile Narodnog lista s tekstom godinu dana mlađim od njega.

– Evo, ovo smo pokojni djed, baka i ja 1987. godine, pokazuje Novica Bašić.

Od tada, situacija s kućom u srcu Gaženice nije se riješila nego – zakomplicirala.