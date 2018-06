'Naš zdravstveni sustav je među 15 najboljih na svijetu, ali uz ovakvu cijenu nije održiv': Kujundžić najavio moguće poskupljenje dopunskog osiguranja

Gostujući u Intervjuu tjedna emisije Točka na tjedan televizije N1 ministar zdravstva Milan Kujundžić rekao je da je naš zdravstveni sustav jedan od rijetkih koji je Europska komisija pohvalila.

- Dobili smo pozitivnu ocjenu zato što smo napravili funkcijsko spajanje bolnica, ustvrdio je ministar napominjući da je lani zdravstveni sustav prvi put poslovao bez deficita, a da nije nastao javni dug.

- Lancet, najstariji i najcjenjeniji časopis Hrvatsku svrstava među 15 najboljih u svijetu, dodao je tvrdeći da je sedam i pol milijardi duga Plenkovićeva Vlada naslijedila, da ga nije povećala, nego smanjila povećavajući pritom fond za inovativne lijekove za 60 posto.

Na pitanje je li ovakav zdravstveni sustav održiv, Kujundžić odgovara da je visoka kvaliteta uz cijenu od 750 eura po glavi stanovnika neodrživa.

- To je dijalog koji potičem, ne na razini politikanstva, nego na razini cijele nacije. Što napraviti, kako očuvati sustav i zadržati kvalitetu. Uzeti najbolje modele razvijenih zemalja, rekao je.

Govoreći o Zakonu o zdravstvenom osiguranju, Kujundžić je rekao da je novi prijedlog u pripremi te da već postoji radna verzija, a pohvalio se i da je sve dionike u izradi zakona pozvao i rekao im: - Pred vama je tabula rasa, iznosite svoje prijedloge i uzet ćemo najbolje.

Na pitanje možemo li očekivati skuplje zdravstvo, manje usluga, hoće li biti neka košarica usluga, ovisno o osiguranju, osnovno, dopunsko, Kujundžić je odgovorio neodređeno.

- Trebamo definirati što je obvezno i što za obvezno ima pravo, mora dobiti. Da to definiramo do te razine i da je ta razina kvalitetna. Dopunsko je druga razina, vrlo je važno, za jedan značajan dio bi država trebala platiti, a ne plaća uvijek. Treba uzeti i dodatno osiguranje, ako netko hoće još platiti 100, 200 eura. To treba staviti na stol i naciji reći - gospode izaberite što želite.

- Što mogu očekivati oni koji nemaju novca, osim osnovne košarice?, glasilo je sljedeće pitanje.

- Treba sačuvati da je zdravstvo dostupno svima, to će biti sačuvano, ali treba progovoriti da postoje brojni koji zarađuju, ali vode se kao socijalni slučajevi. Imaju nekretnine, voze Porschee... Da, sigurno u obveznome može biti samo bolje nego sada i više nego sada. Imamo viziju kako neke stvari popraviti, kazao je.

Na pitanje zašto ne želi otkriti detalje te možemo li očekivati skuplje dopunsko osiguranje, Kujundžić je odgovorio da je 'sve moguće'.

- Ne znam što će se izbistriti, sve je moguće, ali sva prava u obveznom ne mogu biti smanjena, mogu se povećati. Sve ostalo je na dnevnom redu, kazao je između ostalog u velikom intervjuu na N1.