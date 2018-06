Spas potražite u moru, iako se malo ohladilo: evo prognoze za naredne dane u kojima će temperatura opet dosegnuti 30, ali će nekima zatrebati i kišobrani

Temperatura polako raste pa će u nedjelju u većini krajeva biti još malo toplije - oko 27, 28 stupnjeva, a na Jadranu i do 30 - no zbog utjecaja vlage i nestabilnosti na jugoistoku još će ponegdje biti pljuskova, javlja dnevnik.hr u svojoj prognozi najavljujući za naredne dane sunčanije i toplije vrijeme u cijeloj zemlji.



U nedjelju ujutro još će posvuda biti pretežno sunčano, a na moru i vjetrovito. Puhat će umjerena do jaka bura, a tijekom noći i ujutro biti će i olujnih udara. Temperatura od 15 do 18, a na Jadranu oko 21 stupanj.

U drugom dijelu dana nastavit će se pretežno sunčano i toplo, ali će na istoku zemlje biti kratkotrajnih, grmljavinskih pljuskova.

U Dalmaciji će biti djelomice sunčano, ali promjenjivo. U jači razvoj oblaka bit će povremeno pljuskova i grmljavine. Puhat će umjerena i jaka bura i sjeverozapadnjak, ali će biti toplo uz temperaturu do 30 stupnjeva.



Sljedeći tjedan donijet će nam toplije dane pa će se i u unutrašnjosti temperatura opet približiti 30 stupnjeva. Bit će malo i grmljavinskih pljuskova, osobito u Slavoniji i Baranji, a na Jadranu će biti sunčano i toplo, ali dosta vjetrovito. Puhat će umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. I tu su mogući pljuskovi, osobito na krajnjem jugu.

More se malo rashladilo tako da je danas na nekoliko postaja izmjereno 21 stupanj, ali oko Zadra i na jugu i dalje je toplo - 25 odnosno 26.