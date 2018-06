Jak vjetar na Dalmatini: Sveti Rok samo za osobna vozila

Zbog vjetra, samo za osobna vozila otvoreni su: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina-DC50 i DC27); državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54) i Paški most.



Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja zabrana je prometa za: autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na dionici magistrale između Senja i Svete Marije Magdalene (DC8) dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila), javio je Hrvatski autoklub (HAK) u 7,30 sati.



Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora. Jak vjetar povremeno puše na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvora Kikovica i tunela Tuhobić (vozi se uz ograničenje brzine). Kolnici su mjestimice mokri i skliski u Slavoniji, Baranji i Dalmaciji.



Podsjeća se vozače motornih vozila da i tijekom dana u uvjetima smanjene vidljivosti (magla, oblačno vrijeme, jaki pljuskovi, itd.) voze s upaljenim kratkim svjetlima, bez obzira na ljetno računanje vremena.



Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona danas je do 14,00 sati a bit će i sutra, 17. lipnja, od 12,00 do 23,00 sata. Zabrana nema na autocestama kao i na državnoj cesti DC1 (dijelom Lička magistrala).

Trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe.



Danas će trajekt na liniji 433 Gaženica – Sestrunj – Zverinac – Molat isploviti iz luke Molat u 16 umjesto u 15 sati.

Od danas do daljnjeg liniju 431A: Zadar-Preko obavljat će trajekt Mate Balota s početnim polaskom iz luke Zadar u 9,30 sati s veza broj 1.