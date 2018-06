Cestarina na autocesti A1 od Zagreba do Dugopolja za II. skupinu vozila od danas će koštati 312 kuna, a za I. skupinu vozila 200 kuna.



Prema informacijama iz HAC-a, Od Zagreba do Karamatića za vozila II. skupine cestarina će biti 394 kune, a za vozila iz I. skupine 256 kuna. Na autocesti A1-A6 Zagreb-Rijeka vozila II. skupine cestarinu će plaćati 139 kuna, a I. skupine 77 kuna. Od Zagreba do Lipovca vozila II. skupine plaćat će 212 kuna, a vozila I. skupine 141 kunu. Također, Cestarina za Krčki most poskupljuje na 51 kunu za vozila II. skupine te na 39 kuna za vozila I. skupine.



Novi obračun cijena na snazi će biti tri mjeseca, točnije do 14. rujna.