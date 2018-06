Mlada poduzetnička zvijezda i tvorac najbržeg električnog automobila: Monako je super, ali meni je i dalje draža Hrvatska i moje Livno

Svjetska poduzetnička elita okupila se u Monaku na izboru za EY poduzenika godine. Hrvatsku ove godine predstavlja jedna od najvećih hrvatskih poduzetničkih zvijezda, Mate Rimac, proizvođač najbržeg svjetskog električnog automobila.



Proglašenje pobjednika i finalna večer zakazani su za subotu, a za nagradu, uz Rimca se bori još 55 svjetskih poduzetnika, čiji prihodi ukupno iznose više od 23 milijarde dolara, piše RTL, koji tvrdi da u Monaku svi žele upoznati proizvođača električnog hiperautomobila koji do 100 na sat navodno ubrzava za 2 sekunde.



- Radimo nešto što je dosta specifično, ljudima je ta priča zanimljiva, pogotovo jer se događa u Hrvatskoj... Zanimljivi su im i tehnologija i poduzetnička priča iza toga, i ljudska priča, i lokacija gdje se nalazimo, pa svi žele čuti tu priču - izjavio je Rimac pojašnjavajući velik interes uglednih stranih medija za intervjue s njim.



- Nisam se ja tu došao boriti šakama i laktovima za pobjedu. Toliko toga smo postigli, sad, jedna nagrada više-manje, jako je to lijepo. Nama je bitnije postići poslovni dio, da firma bude dugoročno uspješna, stabilna, da ostvarimo nove ciljeve koje imamo - odgovorio je novinaru RTL-a na pitanje nada li se pobjedi ove godine.



- Monako je stvarno nevjerojatan, mislim da tu samo u brodovima ispred nas vidimo dvije milijarde dolara, ali meni je i dalje draža Hrvatska, pa čak i moje Livno - rekao je Rimac.



- Hrvatska ima puno potencijala, ali, na primjer, imamo najveću ovisnost BDP-a o turizmu i jako slabu tehnološku ekonomiju. Imamo mi nekoliko iznimaka i super firmi koje rade super posao, ali sve je to slabo u odnosu na okruženje i razvijene zemlje.

Mislim da je važno pokazati kako u Hrvatskoj možemo imati tehnološke firme, da ima ljudi koji mogu izgraditi takvu firmu, zaposlenika, inženjera i tako dalje, da se na nas ne gleda samo kao na zemlju otoka, prirodnih ljepota, nego i za biznis. Meni je cilj privući druge automobilske firme da dođu u Hrvatsku raditi i poslovati jer smo mi gotovo jedina zemlja u Europi koja nema snažnu automobilsku industriju - zaključio je za RTL Rimac.