Iznenađenje za primatelje stranih mirovina: stigle 'čestitke' iz Porezne!

Brojni Zadrani koji primaju mirovine iz inozemstva ostali su neugodno iznenađeni uplatnicama Porezne uprave za nepodmireni porez tijekom zadnjih šest godina, uključujući i zatezne kamate.



Zadrani koji su dio ili većinu radnog vijeka proveli u inozemstvu, primjerice u BiH, dobili su uplatnice teške nekoliko tisuća kuna na ime duga od 2012. do 2016.



Naime, Hrvatska je tek 2016. uspjela riješiti pitanje dvostrukog oporezivanja primatelja inozemnih mirovina na način da je sa svakom zemljom sklopila bilateralni sporazum čiji uvjeti, međutim, nisu jednaki. Rezidenti Hrvatske koji su mirovinu zaradili u Njemačkoj tamo plaćaju i porez, dok porez na mirovine iz BiH hrvatski rezidenti plaćaju u Hrvatskoj.



Porezna uprava nije se dovoljno potrudila da obveznike na vrijeme obavijesti o novostima, prigovaraju naši sugovornici. Sada su, kažu, dobili velik račun i s pravom pitaju što im je činiti.



- Godine 2012. uredno sam se odazvao poreznicima kako bih, kao rezident Hrvatske, mogao ući na popis primatelja inozemnih mirovina. Kad sam došao na šalter u Zadru, gospođa mi nije znala reći kada će država krenuti s obračunom poreza i kako će se to provoditi jer tada to nitko nije znao. No, rekla mi je da će me Porezna na vrijeme obavijestiti. Nikada nisu. Sada su mi poslali račun za porezni dug i zatezne kamate - kaže ogorčeni Stanko Bašić, naš nekadašnji kolega novinar, poznati publicist i književnik, koji na ime mirovine iz BiH prima simboličan iznos, manje od 200 kuna, ali i to je bilo dovoljno da mu kući stigne porezna čestitka na 1370 kuna.



- Drugi put država je uputila poziv za registraciju primatelja inozemnih mirovina 2016. Ja sam se i tada javio, ali obveze nisam redovito pokrivao pa mi je dug na ime poreza država uredno skinula s računa. Nisam se ljutio jer su na to imali pravo. Od tada, za prošlu i ovu godinu, uredno plaćam sve obveze i nemam ništa protiv toga. Ali mi smeta da sam sada dobio račun za nešto o čemu me nisu nikada obavijestili, iako sam ja sve što sam trebao na vrijeme napravio. Ako su sada znali moju adresu, mogli su na nju poslati i obavijest za razdoblje od 2012. do 2016. - govori Bašić, dodajući da mu nije jasno zašto, uz glavnicu, koja se naplaćuje retroaktivno, mora platiti i zateznu kamatu. Konkretno, porezni dug iznosi 1157 kuna, a za zatezne kamate treba platiti još 212 kuna.



Zadarski poreznici svjesni su svega, ali ističu da sve rade u skladu sa Zakonom o kamatama i Općem poreznom zakonu.



- Sve što vam je vaš kolega ispričao stoji. Država 2012. nije još znala što će i kako naplaćivati, jer je to riješila tek 2016. godine, no bilateralni sporazum s BiH Hrvatska ima od 2006. Mi smo po zakonu dužni, za obveze koje nisu u poreznoj zastari, obračunati dug i naplatiti ga, a porezna zastara iznosi šest godina. U taj dug, prema zakonu, ulazi i glavnica i kamate - kažu u zadarskoj Poreznoj upravi i dodaju da svi obveznici poreza na inozemne mirovine mogu pristigle obveze platiti u 24 obroka, samo im trebaju podnijeti zahtjev.