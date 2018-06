Meteorolozi izdali uzbunu za cijelu Hrvatsku: danas su zabilježena čak 34 stupnja, ali već sutra stiže drastična promjena, bit će i do deset stupnjeva hladnije!

Nakon utorka koji su u dobrom dijelu Hrvatske obilježile iznadprosječno visoke temperature zraka, pred nama je, prema najnovijoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, drastična promjena, koja će posvuda donijeti osjetno osvježenje, ponegdje i za 10-ak Celzijevih stupnjeva.

Prema podacima DHMZ-a, u 14 sati je najviša temperatura izmjerena u Belom Manastiru i Brestovcu i iznosila je 34 stupnja, a vrijednosti iznad 30 Celzijevih stupnjeva zabilježene su i u većem dijelu ostatka države, iako je uz obalu bilo koji stupanj svježije nego u unutrašnjosti. Mjerna postaja na zagrebačkom Griču u 16 sati zabilježila je 34 Celzijeva stupnja, što je najviša vrijednost u Hrvatskoj u utorak, piše Jutarnji list.

Kako najavljuju prognostičari, već u utorak kasno poslijepodne i navečer mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije na sjeverozapadu unutrašnjosti, a u noći na srijedu uz obalu su moguće nevere.

U srijedu promjenjivo i nestabilno, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu koji lokalno mogu biti izraženiji. Jutro će u većini krajeva biti toplo i bar djelomice sunčano. Umjeren jugozapadni vjetar, u gorju s jakim udarima, navečer će okretati na sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 16 do 21, na Jadranu od 19 do 23, a najviša dnevna uglavnom od 24 do 29 °C.

DHMZ je putem Meteoalarma za cijelu Hrvatsku izdao žuta upozorenja zbog najavljenih grmljavinskih oluja.





U četvrtak promjenjivo i nestabilno, povremeno s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti, od petka uz umjeren do jak sjeverni vjetar i buru na Jadranu posvuda će osvježiti, izraženije u kopnenim krajevima.

U petak izraženijih pljuskova može biti na istoku.

U subotu djelomice sunčano, ali ne posve stabilno s više sunčana i suha vremena na Jadranu.