Nevjerojatna priča: država je MiG 21 darovala privatnoj firmi, a Cessna je misteriozno nestala u stečajnoj masi

Dvomotorni turbolet, za koji je Bosnia Airlines prije 14 godina uredno iskeširala 1.250.000 kuna i nikada ga nije dobila, samo je djelić onoga što se događa pod kapom Aerokluba Vrsar, kaže naš dobro upućeni izvor iz zrakoplovnih krugova.



Mala zračna luka u Istri danas je pravo groblje aviona. Više ih je od deset koji su parkirani uz pistu i pomoćne objekte i na udaru su zuba vremena. Međutim, iza svega se, prema onome što smo dobili na uvid i doznali iz razgovora, krije dobro uhodan biznis, prije svega s dijelovima, ali i s brojnim drugim stvarima.



U prvom je planu Rajko Tomašić, dobro poznato ime u domaćim aerokrugovima i još uvijek ovlašteni ispitivač za pilote sportsko-rekreativnih zrakoplova klase I. pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (HACZ). Tomašić je, osim što godinama vodi aeroklub, bio i vlasnik propale tvrtke North Adria Aviation, iste one koja zahvaljujući dobro uhodanim pravnim smicalicama i protekciji utjecajnih adresa nikada nije isporučila dvomotorac.



Sve 'očerupano'



– Prije nekog vremena bio sam u Vrsaru i vidio sam taj dvomotorac. Osim školjke, od njega više nema ništa. U unutrašnjosti je sve očerupano i odneseno bogzna gdje – kaže nam naš izvor.



Uz Tomašića se vezuju i tvrtke koje glase na njegova zeta Krasnodara Raguža. Jedna od njih je Aero Adria zrakoplovstvo d.o.o., koja je 2013. godine završila u stečaju zbog nagomilanih dugova. Iako su, međutim, vjerovnici potraživali više od milijun kuna na ime različitih stavki, iz njezine je stečajne mase nestao jedan zrakoplov – Cessna 206.



– Javna je stvar da je tom istom Cessnom Rajko Tomašić nastavio letjeti do 2016. godine, obavljajući na crno panoramske i padobranske letove. HACZ i njihove inspektore nimalo nije zabrinjavalo to što zrakoplov nema vlasnika i registracija. Na kraju je prije dvije godine upravo Tomašić s njom preletio u Sloveniju na servis kod Kočevar Ferdo Aircraft Maintenance Servicea, Gorisnica. Ilustracije radi, vrijednost te 206-ice danas je oko 200 tisuća eura – rekao nam je naš sugovornik.



Tragom njegovih navoda, obratili smo se Trgovačkom sudu u Rijeci. Ta je pravosudna instancija u prosincu 2013. godine odradila stečajni postupak nad Aero Adrijom. Kao stečajni upravitelj vodi se Goran Sablić.



Kad smo ga telefonski kontaktirali i rekli kojim povodom, najprije nas je ljubazno zamolio da dva puta ponovimo ime tvrtke.



'Otvori-zatvori'



Unatoč tome, nikako je se nije mogao sjetiti...



– Očito je da je postupak odrađen po principu "otvori-zatvori". Osim toga, očito je da su me imenovali za stečajnog, a da ja to uopće nisam znao – iskreno je zvučao Sablić.



Slična je, ali za porezne obveznike možda još pogubnija priča s otpisanim MiG-om 21, koji je Ministarstvo obrane RH u postupku vođenom tijekom 2016. i 2017. godine darovalo tvrtki Adria ulaganja d.o.o. Vrsar. Njezin vlasnik bio je opet Tomašićev zet Krasnodar Raguž. I ta je tvrtka, kao i Aero Adria zrakoplovstvo, završila u likvidaciji, i to samo godinu dana nakon što im je MiG prepušten za nula kuna. MORH je čak velikodušno, nakon što je zrakoplov iz Zavoda u Velikoj Gorici tegljačem transportiran u Vrsar i tamošnji Aeroklub pod Tomašićevom upravom, poslao svoje ljude da mu montiraju krila.



Kad smo se prošlog tjedna išli raspitati o ovoj darovnici u MORH-u, iz njihove Samostalne službe za odnose s javnošću i izdavaštvo odgovoreno nam je:



– Vezano uz vaš upit, možemo vas izvijestiti kako je predmetni avion kao izložbeni primjerak, u skladu s odlukom ministra i sporazumom o darovanju aviona, ustupljen tvrtci "Adria ulaganja d.o.o. Vrsar" bez naknade. Ujedno vas možemo izvijestiti kako se rashodovani zrakoplovi inače doniraju kao statički eksponati točno određenom subjektu u svrhu obilježavanja mjesta i događaja vezanih uz Domovinski rat i predstavljaju dio bogate i slavne prošlosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.



Serviseri iz Srbije



Nas je, ipak, još više zanimalo mogu li se rasprodavati dijelovi, što se na vrsarskom aerodromu posljednjih mjeseci radi i u slučaju darovanog MiG-a 21. Navodno su u više navrata viđeni serviseri, mahom iz Srbije, koji su vadili dijelove, a oni su završavali u Slovačkoj, Češkoj, Sloveniji, te u našem istočnom susjedstvu. Na isti način ekipa iz Vrsara dolazi do onoga što im treba za flotu pod njihovom kontrolom.



– Sukladno spomenutoj odluci, zrakoplov ili dijelovi zrakoplova ne smiju se ustupati trećoj osobi bez suglasnosti Ministarstva obrane – izričito nam je odgovoreno.



Da je vrijeme da se nadležne službe i inspekcije pozabave Aeroklubom Vrsar, uvjeravaju nas i padobranski krugovi. Tvrde da je Tomašić i tu tijekom godina, zaobilazeći zakone, stvorio vrlo unosan biznis. Što od naknada za slijetanja i polijetanja, ležarine, ilegalne padobranske letove, fantomske tečajeve..., godišnje mu kapne po nekoliko desetaka tisuća eura.



– Sve je to bez ikakvog računa, na crno. Čak su uveli i naplatu ulaznica da se pogledaju ove podrtine od zrakoplova, među kojima je i bosanski turbolet, još jedan turski, pa katalina, ovaj MiG 21... Za to naivnim ljudima uzimaju 75 kuna – upozoravaju naši sugovornici.



A da je poklonjeni MiG u stanju propadanja, pokazala je i jedna nedavna objava na Facebook stranicama Aerokluba Vrsar. U goste im je bio stigao Felix Baumgartner, poznati base skakač, kojega su domaćini posjeli upravo u bivši MORH-ov zrakoplov da "vidi kako je to biti vojni pilot".

BOSNIA AIRLINES

Od Suda u Rijeci nema odgovora



Iako je prošlo 14 godina i kopne nade da će dobiti plaćeni zrakoplov, u kakvom god jadnom stanju bio, u Bosnia Airlinesu ne odustaju. Jedna od adresa na koju su se obratili bio je i Ustavni sud. Kako nam je rekao direktor dr. Muamer Kalić, s te je adrese dana smjernica da Trgovački sud u Rijeci produži rok za tužbu protiv odgovorne osobe tvrtke NAA iz Vrsara, odnosno Rajka Tomašića. – Mi smo 7. ožujka podnijeli zahtjev Sudu u Rijeci, ali do dana današnjeg nismo dobili nikakav odgovor. Neshvatljivo! – kaže dr. Kalić. I do njega su doprle informacije o rasprodaji dijelova s parkiranih zrakoplova u Vrsaru, pa i s njihova turboleta. – To je i jedan od razloga što nam on ne isporučuje zrakoplov. Svi su dijelovi, kao posebna i opasna roba, numerirani i trebali bi biti pod strogom kontrolom Ministarstva prometa i Agencije za civilno zrakoplovstvo RH, ali očito je da nije tako u praksi. Sama činjenica da je Tomašić dobio brisanje mog zrakoplova s liste, a bez konkretnog izvršenja, odnosno kako nije prodan da se vrati pod ingerenciju HACZ-a, govori da on uživa zaštitu nekoga vrlo moćnog – navodi dr. Kalić.

NOVA EPIZODA

Općina kupuje Zračnu luku Nova epizoda u kojoj bi se trebalo naći ime Rajka Tomašića i njegova kruga ljudi bit će kupnja Zračne luke Vrsar od tamošnje Općine. Njezino je Vijeće prošlog tjedna donijelo takvu odluku i predvidjelo trošak od 1,16 milijuna kuna za isplatu triju suvlasnika. Kad smo načelnika Vrsara Ivana Geromettu pismenim putem pitali je li jedan od njih Tomašić, dobili smo odgovor kako je "25. svibnja stupila na snagu Opća uredba o zaštiti osobnih podataka Europskog parlamenta i Vijeća." – Ujedno, službenica za zaštitu osobnih podataka koja je ovlaštena za davanje osobnih podataka trenutno je na godišnjem odmoru, te će vam odgovor, nakon nadopune, biti dostavljen do konca idućeg tjedna – odgovorio nam je načelnik Vrsara. Inače, Zračnom lukom Vrsar upravlja upravo Aeroklub pod kontrolom Rajka Tomašića i dozvola za rad traje im do kraja ove godine. Tomašić je ujedno i vlasnik dijela zemljišta na kojem se aerodrom nalazi.