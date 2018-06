Predsjednica progovorila o odnosu s Mamićem, prekinula novinarku koja je ustvrdila da joj je 'prijatelj ili poznanik': Otkud vam ta ideja? Tri godine ga nisam vidjela

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u razgovoru za RTL progovorila je između ostalog o svom odnosu sa savjetnikom Dinama Zdravkom Mamićem, koji je uoči izricanja nepravomoćne presude u Osijeku napustio državu i trenutno kao bjegunac od hrvatskog pravosuđa boravi u BiH. Podsjetimo, Mamića su osudili na šest i pol godina zatvora.



Grabar-Kitarović je pitanje novinarke Damire Gregoret o Mamiću prekinula u trenutku kada je novinarka ustvrdila da je Mamić predsjedničin 'prijatelj ili poznanik'.



- Otkud vam ta ideja da mi je prijatelj, tri godine ga nisam vidjela, odgovorila je Grabar-Kitarović, na što joj je novinarka rekla da je sama izjavila da joj je plaćao večere i da su prijatelji.



- Nisam, rekla sam da smo se susretali, uzvratila je predsjednica nakon čega se osvrnula na trenutačnu situaciju oko savjetnika Dinama.



- Nepravomoćne presude ne komentiram, niti osobne odluke bilo kojeg pojedinca. Nisam u kontaktu s njime već sigurno preko dvije godine - rekla je predsjednica za RTL Danas.



- Biste li mu poručili da se vrati u Hrvatsku, nije li ovo izrugivanje hrvatskom pravosuđu?, upitala je novinarka.



- Ne bih kvalificirala o čemu je riječ, ali ja bih osobno uvijek postupila u skladu sa zakonima i propisima, ukoliko se osjećam da sam odgovorna u bilo čemu, tu svoju odgovornost bih dokazala pred hrvatskim pravosuđem. Svatko je nevin dok mu se ne dokaže krivnja, znači pravomoćna presuda, ali područje u kojem to treba raditi je područje pravosuđa koje mora biti neovisno.



- Nije na meni da procjenjujem bilo čije odluke, rekla je predsjednica nakon ponovljenog pitanja novinarke i dodala da je već rekla kako bi ona osobno postupila.



O demografskim mjerama



Predsjednica je u intervjuu za RTL progovorila i o svojim demografskim mjerama koje je u ponedjeljak predstavila javnosti.



- Koliko košta hrvatska budućnost? To je pitanje koje postavljam prije svega kada je riječ o bitnom nacionalnom pitanju kao što je pitanje opstanka države. Postaviti temelje demografske, odnosno populacijske politike koja će se provoditi bez obzira na to koja stranka bila na vlasti i koja će bitri primarno nacionalno pitanje, kazala je predsjednica.



Iako je poračun po tom pitanju prenapregnut, predsjednica podsjeća na prošlu godinu kada je oslobađanjem od dijela poreza došlo do proračunskog suficita.



Odnos s premijerom i šefom Sabora



Na pitanje o odnosima s premijerom Andrejom Plenkovićem, predsjednica je kazala kako je komunikacija mogla biti bolja te da će uložiti maksimalan napor da razgovara s premijerom.



- Mislim da je, kolokvijalno rečeno, za tango potrebno dvoje. Spremna sam, pružam ruku za suradnju, nadam se da ćemo nastaviti surađivati jer je to pitanje hrvatskog naroda i države, kazala je.



Na pitanje o trzavicama s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićempredsjednica je kazala kako se ne želi vraćati na tu razinu komunikacije te da smatra da budućnost treba biti podloga za konstruktivnu suradnju.



O premijerovu odbijanju zajedničke sjednice koju je Grabar-Kitarović predložila, kazala je kako je bila iznenađena s obzirom da su o tome razgovarali nekoliko puita te da je najavila da će poslati pisani prijedlog.



- Nadala sam se zapravo barem razgovoru o tome, a ne odgovoru u okviru tiskovne konfrencije. To je iza nas i voljela bih podvući crtu nad time i postaviti temelje za konstruktivnu suradnju, kazala je predsjednica za RTL Danas.



Na pitanje treba li premijer odstupiti sa svoje funkcije, predsjednica kaže kako će o tome odlučiti birači. - To nije pitanje moje volje i osobnog mišljenja. Moja je dužnost izvršavati dužnost najbolje što mogu u skladu s onime šta sam obećala hrvatskim državljanima i u skladu sa svojim odgovornostima.



Kao što sam rekla, nitko od nas nije odgovoran za stanje koje smo zatekli na početku mandata, ali smo odgovorni što činimo tijekom mandata da bismo to stanje promijenili, kazala je.



Drugi mandat



Predsjednica je kazala kako nije razgovarala s premijerom o svom drugom mandatu, iako je on kazao da ju je spreman podržati. - Danas smo predstavili koncizan i sveobuhvatan program mjera koje su potrebne za oživljavanje Hrvatske u demografskom smislu i koja rješavaju krucijalna pitanja gospodarstva.



U ovom trenutku se koncentriram na izvršavanje zadaće, poboljšanje stanja u Hrvatskoj, o budućim mandatima razmišljat ćemo kada dođe vrijeme, kazala je predsjednica.



O svom programu kazala je kako se nada da će se na temelju njega postići nacionalni konsenzus. - Kada detaljno pročitate materijale, a vjerujem da hoćete, vidjet ćete da u konačnici nije bitno koja će to vlada provoditi sve dok se mjere provode i dok postaju dio sveobuhvatnog programa o kojem ćemo postići zajedništvo koje je nepohodno kako bismo prionuli na rješavanje tih pitanja bez obzira tko bio na vlasti, kazala je predsjednica.



Na konstantaciju da po tom pitanju ne može ništa ako Vlada ne prihvati mjere, predjednica je kazala da o demografiji govori od početka mandata te da je to pitanje broj jedan u Hrvatskoj.



- Odmičemo se od ideologije i podjela, o pitanjima i prošlosti i fokusiramo se na hrvatsku sadašnjost i budućnost i u tome vidim najvažniju ulogu predsjednice RH, a to je usmjeravanje javnog dijaloga na egzistencijalna pitanja, danas odlazak iz RH, a u budućnosti povratak tih ljudi, kazala je predsjednica te otkrila kako nema ambiciju biti na čelu HDZ-a.

Agrokor



Predsjednica je komentirala i situaciju u Agrokoru te kazala da je priznala Vladi da je stabilizirala situaciju.



- Afera Hotmail ostaje tu kako je, o njoj neću odlučivati ja nego odgovarajuće službe. Zabrinuta sam zbog činjenice da nagodba još nije postignuta. Želim da se postigne nagodba i da očito u cijeloj situaciji ima silnica koje djeluju ka tome da se nagodba ne postigne.



Bojim se upravo narušavanja stabilnosti hrvatskog gospodarstva, to pozorno pratim i želim da se riješi to pitanje u skladu s propisima i zakonima transparentno. Neću nagađati, ali u tome ulogu igraju elementi koji ne žele da se postigne nagodba u Agrokoru, kazala je predsjednica.



Osvrnula se i na problem Rusije i Amerike te njihova prepucavanja preko leđa Agrokora i kazala kako Hrvatska treba voditi računa o nacionalnim interesima.



- To je zadržavanje stabilnosti koncerna i radnih mjesta te stabilnost našeg gospodarstva. Nagodbu treba provesti kako je dogovoreno. Apeliram da se vodi briga o interesima svih vjerovnika, a ne samo najvećih, kazala je predsjednica.



Referendumske inicijative



O referendumskim inicijativama predsjednica je kazala da ako je skupljen dovoljan broj potpisa da će se ići ka referendumu. Tvrdi kako o tome odluku može donijeti samo Ustavni sud, a ne ona ili političari.



Predsjednica nije htjela odgovoriti je li ratifikacija Istanbulske konvencije dobra te da joj je bitno da se ona izamkne iz prostora javnog djelovanja "u smislu podjela među stanovništvom u Hrvatskoj". - Moramo se fokusirati na bitna životna egzistencijalna pitanja, to su problematika mladih, zapošljavanje, plaće, radni odnosi, status obitelji i umirovljenika.



Prioritet mi je život hrvatskih građana, kazala je predsjednica.



O referendumu prema kojem se zastupnicima nacionalnih manjina želi oduzeti mogućnost da glasaju o Vladi i proračunu, predsjednica je za RTL Danas kazala kako se neće miješati, no poručila je da svi saborski zastupnici moraju imati jednaka prava.



Tvrdi kako se sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem susrela na marginama međunarodnih događaja te da su pričali o konkretnim pitanjima koja se trebaju riješiti.