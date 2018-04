'Slušaj, seljačino! Izglasate li Istanbulsku, cijeli grad će mjesec dana bit' bez struje!': navodni HEP-ovac zaprijetio saborskom zastupniku

Rat oko Istanbulske konvencije vodi se i na društvenim mrežama, 'šeraju' se članci, pršte komentari, a ne fali ni uvreda i prijetnji. Jedna je pristigla i GLAS-ovom zastupniku Goranu Beusu Richemberghu, a njegova stranka objavila ju je na službenom Facebook profilu.



GLAS-ovcu se obratio mlađi muškarac koji tvrdi da je zaposlen u HEP-u prijeteći mu da će 'cijeli grad ostati bez struje' (pretpostavlčja se da misli na Zagreb) ako ako Konvencija bude ratificirana.

Pa evo što piše Beusu Richemberghu:



'Slušaj seljačino jedna...vi ste tu da provodite volju naroda a ne da narod mora trpitt vaše idiotarije...obični sam radnik u elektri i kunem vam se životom da ak izglasate tu konvenciju tak ću uneredit servere da će cijeli grad bot mjesec dana bez struje...pa da vidimo uz koga će narod stat mamu vam jebem lopovsku".



Je li mladić koji se na Facebooku predstavlja kao Mario Truba Pezić uistinu zaposlen u HEP-u za sada nije poznato, no to je naveo na svom profilu, kao i da je prethodno radio u Pevecu i da je završio Elektrostrojarsku obrtničku školu.



GLAS mu je putem objave na svom Facebooku poručio da njegova prijatnja spada pod kvalifikaciju iz članka 215. Kaznenog zakona te da mu za počinjenje takvog djela prijeti i do pet godina zatvora.