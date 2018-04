Bizarni okršaj u Saboru: Pupovac od zastupnika Hrasta tražio da govori hrvatskim jezikom, Jandroković smirivao situaciju

Rasprava o Istanbulskoj konvenciji očekivano je unijela živost i dramu u Sabor nakon dosadnog aktualnog prijepodneva.



Nakon brojnih prepucavanja došlo je do bizarnog 'okršaja' između HRAST-ovog Hrvoja Zekanovića i predsjednika SDSS-a, Milorada Pupovca.



Sve je počelo kad je SDP-ov Gordan Maras Zekanovića zamolio da objasni što je rodna ideologija, piše N1.



"Obzirom da stalno govorite o tome, molim vas da nam svima to objasnite", rekao je Maras. "Uputit ću vas na Google, pa guglajte", odgovorio mu je Zekanović.



Zekanović je zatim SDSS-ovu Draganu Jeckov upozorio da u Hrvatskom saboru govori hrvatskim jezikom i dobacio englesku frazu "no hard feelings". Na to je reagirao predsjednik SDSS-a, Milorad Pupovac, koji je Zekanoviću poručio da govori hrvatskim standardnim jezikom, jer ga nitko ne razumije.



Situaciju je pokušao smiriti predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković



Nervozni ste, smirite se. Spominjete skup u Splitu od kojega trebamo strepiti, je li to neka prijetnja?, upozorio je Jandroković.



"Ja jesam malo uznemiren, ali to je moj karakter. Ispričavam se smirenom predsjedniku Sabora", rekao je Zekanović, piše N1.

Za riječ se javila ministrica Nada Murganić.

"Cijelo vrijeme govorimo o borbi protiv nasilja, a koliko je u ovih nekoliko sati bilo verbalnog nasilja, žuči i uvreda, a moram iskreno priznati, i složit ćete se sa mnom, da je bilo opet nesrazmjerno u odnosu na ženu. Kolega Zekanoviću, moram vas pitati s kojim pravom mene kao dužnosnicu, ministricu, mene cijelo vrijeme prozivate, propitujete se o mom vjerskom uvjerenju, odanosti i pripadnosti stranke i to otkako sam ja kao dužnosnica pripremila ovaj dokument i ovaj zakon?", upitala je Murganić Zekanovića. "Rekli ste da bih ja kao prava katolkinja i HDZ-ovka dati ostavku. Zašto vi ne dajete ostavku? Zašto se ne odreknete mandata, jer ste došli na listi HDZ-a? Vi žalite moje kolege, ja sam se nasmijala i pitala ih žele li da ih HRAST vodi. Ne možete svaki moj pogled i osmijeh kritizirati i javno me prozivati. Je li to zbog toga što sam suradljiva, susretljiva, zato što sam ministrica ili zato što sam žena?", upitala je Murganić Zenakovića.

Upozorila je i Miranda Mrsića da se uvredama odnosio prema njoj i drugim kolegicama te da je i to verbalno nasilje.

Nemojte zaboraviti da sam vas ja jedini branio kad su vas kolege iz SDP-a napali zbog čokoladica u katoličkom vrtiću", rekao je Zekanović ministrici Murganić. Jandroković mu je izgovorio drugu opomenu, čime je izgubio pravo daljnjeg sudjelovanja u raspravi.

"Ministrice, ovo vam je jedan od boljih nastupa u Saboru i sve što ste rekli kolegi Zekanoviću - dobro ste rekli", rekao je ministrici Murganić SDP-ov Arsen Bauk.