Premijera izrešetali škakljivim pitanjima: Plenković otkrio svoj stav o pobačaju, komentirao zapošljavanja troje svojih članova obitelji i kuma

Premijer Andrej Plenković nije u srijedu, u saborskom aktualnom prijepodnevu, izravno odgovorio na upit je li osobno za ili protiv prava na pobačaj, iznijevši tek svoj osobni stav kako se treba učiniti sve da do pobačaja ne dolazi.



"Što se tiče mog osobnog stava, ja sam za to da se učini sve da do takvih situacija ne dolazi. I stav HDZ-a bio je takav da generalna zabrana nije realna, a sve drugo doći će na dnevni red s obzirom da smo imali odluku Ustavnoga suda i da će se raditi nova radna skupina o tom vrlo važnom pitanju", odgovorio je premijer SDP-ovu Vedranu Babiću, koji ga je pitao drži li da je pobačaj nepovredivo i slobodno pravo svake žene koje se ne smije ograničavati.



Babića premijerov odgovor nije zadovoljio. Pitao sam vaš osobni stav, mogli ste odgovoriti s 'da' ili 'ne', ali ste to propustili, uzvratio je premijeru te naglasio kako on, kao i Klub SDP-a drže da je pobačaj nepovredivo i slobodno pravo svake žene koje se ne smije ograničavati.



“Ne mogu ljudi koji imaju svoj životni put, zato što je netko na nekoj dužnosti, stati u svojim aktivnostima, niti ih to treba sprječavati", uzvratio je premijer Siniši Hajdašu Dončiću (SDP) koji ga je prozvao zbog toga što mu je šogor postao direktor u Zračnoj luci Dubrovnik, sestrična šefica Hrvatske turističke zajednice u Njemačkoj, ujak ušao u Upravno vijeće Biokova, kum postao veleposlanik u Britaniji.



Hajdaš Dončić o zapošljavanju premijerovih članova obitelji i kuma: Dinastija, Dallas, Santa Barbara



Dakle kao Dinastija, Dallas, Santa Barbara, ustvrdio je SDP-ov zastupnik i od premijera zatražio da se očituje je li to istina.



Navodeći da je prva rodica njegove majke supruga novog rektora splitskog sveuličišta, premijer je upitao SDP-ova zastupnika zna li kako se biraju rektori, zar misli da ih bira Vlada.



Upućujem vas da malo 'guglate', pogledajte CV dekana Dragana Ljutića, bio je dekan Medicinskog fakulteta prije nego sam bio premijer, poručio je Hajdaš Dončiću.



Kad je riječ o veleposlaniku Igoru Pokazu, Plenković precizira da je on njemu bio kum 1998. godine. Bili su vam tu kumovi i vaš bivši premijer i zastupnik, nisam primijetio da se netko na to bunio, poručio je zastupniku.



Plenković tumači kako je njegov ujak, koji je član Upravnog vijeća Parka pridode Biokovo, vijećnik u makarskom gradskom vijeću, ima iskustva u funkcioniranju grada, gospodarstva, parka prirode zadnjih 50 godina. Ne znam kolika je naknada za to, vjerojatno 300, 400 kuna… To je eklatantan sukob interesa impliciran u vašem pitanju, uzvratio je Hajdaš Dončiću.



Što se tiče Nere Miličić, koja je postala šefica ureda HTZ-a u Munchenu, ističe kako ona ima sve kvalifikacije, da je bila zaposlenica najvažnijeg turoperatora u Njemačkoj za hrvatsko tržište, da govori nekoliko jezika, da je išla na javni natječaj i bila najbolja.



Što se tiče gospodina Maslaća, više od deset godina radi na pripremi javne nabave u Gradu Dubrovniku, prešao je na dužnost u zračnoj luci, na sličan posao na način koji ima veze s funkcioniranjem zračne luke, odgovorio je premijer.