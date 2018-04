Plenković: Potvrdili smo dobru vijest, spriječena je gospodarska i financijska kriza

U Banskim dvorima održan je sastanak premijera Andreja Plenkovića s izvanrednim povjerenikom u trgovačkom društvu Agrokor d.d. Fabrisom Peruškom i njegovom zamjenicom Irenom Weber te predstavnicima Privremenoga vjerovničkoga vijeća.

Premijer Plenković se nakon sastanka obratio javnosti, a prenosi N1.

- Potvrdili smo dobru vijest. Dovršen je proces usuglašavanja osnovnih elemenata nagodbe, kazao je premijer.

- Spriječena je gospodarska i financijska kriza koja bi se osjetila u cijelom gospodarstvu, kazao je premijer.





- Sve je to spriječeno jednim kvalitetno vođenim i strukturiranim procesom zahvaljujući Zakonu, radu izvanredne uprave i dobroj volji i odgovornosti svih dionika u ovom procesu. Ovome smo pristupili odgovorno, u najboljoj vjeri za hrvatsku ekonomiju, radna mjesta i budućnost hrvatskih poduzetnika i kompanija. Izvući ćemo lekcije iz ove priče, nastojat ćemo da se ovakav scenarij više ne ponovi, rekao je Plenković.

- Temeljni je cilj ostvaren. Preostaju još tri mjeseca da se, zajedno sa svim dionicima, dođe do finalizacije pravnoga teksta i da se ta nagodba izglasa od strane Stalnoga vjerovničkoga vijeća. Poslali smo važnu poruku odgovornosti, pouzdanosti i stvaranja okvira za kvalitetnu budućnost Agrokora, svih kompanija u sustavu, zaposlenike i sve one koji s njima surađuju. Zahvaljujem svima na strpljenju i angažmanu u ovom procesu, posebno potpredsjednici Dalić koja je preuzela najveći dio angažmana od strane Vlade, poručio je premijer.





Javnosti se obratila i potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić.

- Možemo reći da sistemski rizik koji je prijetio prije godinu dana je u potpunosti otklonjen. Ovaj sporazum koji su nam danas objasnili postignut je unatoč svim onim pritiscima od strane onih koji nisu željeli da ovaj proces uspije. Stvarno zahvaljujem svim vjerovnicima što su se oduprijeli tome.



Mislim također da je važno istaknuti i još jednom ponoviti da tijekom ovih godinu dana vjerovnici koji su nesporno bili najvažniji sudionik procesa istaknuli veliko međusobno povjerenje što je omogućilo da ovaj proces nije pao na teret poreznih obveznika. To treba ponavljati, to treba podcrtavati. Kompanija je danas stabilizirana, pred njom je budućnost, a to nisu platili porezni obveznici - naglasila je Dalić.





Vladin povjerenik za Agrokor Fabris Peruško (na slici gore) posebno se zahvalio premijeru Plenkoviću i potpredsjednici Dalić.

- Sa zadovoljstvom smo obavijestili da su svi članovi potpisali načelni sporazum o ključnim elementima nagodbe. Nepunih šest tjedana vjerovnici su postigli međusobni dogovor koji proces vode uspješnom okončanju nagodbom. Još jednom bih zahvalio svima koji su vodili pregovori i uspješno zaključili zadnju etapu pred konačni dogovor - kazao je Peruško.

Prokuristica Kraša Marica Vidaković rekla je kako je iza nas vrijeme koje je bilo vrlo turbulentno.

- I Vlada i Sabor znali su procijeniti potencijalnu opasnost za hrvatsko gospodarstvo.

Rekla je i kako su već naplatili milijune kuna dugovanja, a u predstojeće četiri godine naplatit će ih još.

- Vjerujem da će apsolutno svi dobavljači i dalje ukazati povjerenje ovoj kompaniji", kazala je i pohvalila medije, kazavši da su bili velika potpora i pomogli da se javnost senzibilizira za ovu temu. "Očekujemo nadalje jedno moderno, bolje upravljanje koncernom."

Prokuristica Kraša rekla je uoči sastanka, odgovarajući na upit novinara, da će ovom nagodbom radna mjesta biti spašena.

Dodala je i kako će imati pet godina garancije za dobavljače te da će u Konzumu prodavati "obrtajnu robu" i biti konkurentni.