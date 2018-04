Veliko priznanje Hrvatskoj u LA-u: video HTZ-a proglašen najboljim svjetskim promidžbenim spotom

Promotivni video Hrvatske turističke zajednice „Ambasadori hrvatskog turizma", koji je u kratkom vremenu ostvario višemilijunsku gledanost na stranim emitivnim tržištima, odlukom američkog stručnog i predstavničkog žirija Citizine Networksa i National Association of Broadcasters (NAB), osvojio je prestižnu nagradu „Travel Video Awards" u kategoriji „Best Video by a Tourism Organization".



Također, osim stručnog žirija, promotivni video prepoznat je i od strane publike koja je u online glasovanju hrvatski promotivni turistički spot proglasila najboljim turističkim promotivnim spotom za 2017. godinu.



Svečana dodjela nagrada održana je u središtu Las Vegasa, u objektu House of Blues, a priznanje je od strane Philipa DeBevoisea, osnivača i predsjednika Uprave Citizine.tv osobno preuzeo direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.



- S velikim veseljem i ponosom primili smo vijest o kandidaturi našeg promotivnog videa u kategoriji za najbolji video turističke organizacije, a osvojena nagrada za nas predstavlja ogromnu radost i satisfakciju.



Ovo je potvrda da u Hrvatskoj turističkoj zajednici, zajedno s partnerima, kreiramo vrhunske promotivne sadržaje koji su međunarodno prepoznati i prihvaćeni od strane struke, ali i od strane brojnih ljubitelja putovanja diljem svijeta - izjavio je direktor Staničić, dodavši kako posebne zahvale upućuje svima koji su na bilo koji način sudjelovali u izradi promotivnog videa, te svima onima koji su svojim glasovima pridonijeli osvajanju ove vrijedne nagrade.



- Čestitke svim finalistima i nominiranima koji su prezentirali svoje odlične projekte. Stvar je prestiža osvojiti nagradu u ovako jakoj konkurenciji - nadodao je Staničić.



Dodajmo kako su se nagrade dodjeljivale u ukupno devet kategorija u sklopu kojih je prikupljeno više od 360 prijavljenih projekata, a svaka je kategorija imala po četiri finalista. Promotivni video HTZ-a pobijedio je u kategoriji za najbolji promotivni video turističke organizacije za koju su pristigle čak 44 prijave, dok su u uži izbor ušli promotivni video uradci Hrvatske, Perua, Kolumbije i Jordana.



Dodjeli nagrada prisustvovala je i direktorica predstavništva HTZ-a u New Yorku, Ina Rodin.



<!--cke_bookmark_140S--><!--cke_bookmark_140E-->





Osvojenu nagradu komentirao je i uspješni Nevio Marasović, glavni režiser promotivnog videa.



- Nakon fantastičnih reakcija domaće i inozemne javnosti, iznimno sam ponosan što je naš trud i entuzijazam međunarodno prepoznat od strane Citizinea. Ova nagrada pripada svima nama, ali također pripada i cijeloj Hrvatskoj", izjavio je Marasović.



Partner u projektu bila je agencija BBDO Zagreb čiji izvršni direktor Luka Duboković naglašava kako osvojena nagrada predstavlja veliko priznanje cjelokupnom kreativnom timu.



- Odličan plasman promotivnog spota rezultat je jedinstva i zajedničkog rada na promociji onog najboljeg od hrvatskog turizma, a posebno mi je drago što smo u njega utkali i humanitarnu notu. Ovim putem još jednom bih zahvalila našim sportašima i umjetnicima, koji su besplatno sudjelovali u promociji naše zemlje u ime kojih smo dodijeliti sredstva udrugama koje pomažu i brinu o bolesnoj djeci i djeci s posebnim potrebama - izjavila je Barbara Mesić, glavna savjetnica ministra turizma.



Podsjećamo kako je promotivni video „Ambasadori hrvatskog turizma" sniman na različitim prepoznatljivim lokacijama u Hrvatskoj te je u njemu sudjelovalo 10 poznatih i slavnih osoba iz svijeta sporta i umjetnosti, među kojima su Luka Modrić, Ivan Rakitić, Mario Mandžukić, Mateo Kovačić, Dejan Lovren, Dario Šarić, Marin Čilić, 2Cellos, Maksim Mrvica i Zrinka Cvitešić.



Ovim se promotivnim uratkom Hrvatsku dodatno pozicionira na međunarodnom tržištu kroz poznate i uspješne ličnosti, a osim poznatih hrvatskih destinacija video promovira i ostale oblike hrvatske turističke ponude, poput kulturne i povijesne baštine, eno-gastronomije, aktivnog odmora, nautike, prirodnih ljepota i drugih segmenata hrvatskog turizma.



- Ova nagrada dokaz je uspješnog marketinškog pozicioniranja Hrvatske na stranim tržištima te potvrda progresivnosti u pristupu prezentiranja turističkih potencijala naše zemlje u cijelome svijetu. Izuzetno sam ponosan na svoj tim u Ministarstvu turizma koji je ovom projektu pristupio proaktivno i inovativno te zajedno s Hrvatskom turističkom zajednicom stvorio promotivni video čiju je kvalitetu prepoznala svjetska stručna javnost - izjavio je ministar turizma Gari Cappelli te čestitao svima koji su svojim radom na ovom projektu doprinijeli predstavljanju Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije koja diversificiranom ponudom na obali i kontinentu privlači turiste iz svih dijelova svijeta.



„Citizen's Travel Video Awards" je organizacija osnovana od strane nezavisnih filmaša i brandova iz cijelog svijeta koja nagrađuje inovativne i inspirativne nezavisne, ali i brendirane videozapise.