Burno će biti ovaj tjedan u Saboru. Sjednicu će u srijedu 11. travnja započeti aktualnim prijepodnevom u kojemu će premijer Andrej Plenković i ministri odgovarati na pitanja zastupnika.



Isti dan poslijepodne u planu je rasprava o Istanbulskoj konvenciji, dan prije prosvjeda na splitskoj Rivi, u četvrtak u 18 sati.



Plan organizatora je bio tempirati prosvjed dan prije rasprave u Saboru za koju je gotovo sigurno bilo da će se održati u petak. Iznenadno promjenom rasporeda, Vlada je poprilično pomrsila planove organizatora.



Dan nakon toga, u četvrtak, će se raspravljati o opozivu potpredsjednice Vlade Martine Dalić. U petak bi Sabor trebao glasati i o Dalić i o Istanbulskoj konvenciji.



Unatoč razilaženju unutar HDZ-a, potpora ratifikaciji Istanbulske konvencije nije upitna jer će je podržati i najveći dio opozicije pa se očekuje i do stotinjak glasova 'za'. Isto tako prilično je izvjesno da neće proći oporbeni zahtjev za smjenu potpredsjednice Vlade Martine Dalić jer opozicija nema 76 ruku za opoziv, a neki zastupnici HDZ-a koji su protiv Konvencije, kao, primjerice, Davor Ivo Stier, jasno su kazali da neće podržati opoziciju u zahtjevu za smjenom Dalić.

Ono što još uvijek nije poznato jest to hoće li se nekim HDZ-ovcima u slučaju Istanbulske konvencije dopustiti da glasaju po savjesti, odnosno protiv. To će se doznati u utorak navečer za kada je zakazana sjednica Kluba HDZ-a u Saboru.