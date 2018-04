Pukovnik Ninić prepun dojmova nakon leta moćnim F-16: Ne može se usporediti s ničim u mojoj dosadašnjoj karijeri; Pogledajte snimke iz strogo čuvane izraelske baze i pilotske kabine

Pukovnik Željko Ninić, zapovjednik 91. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prvi je hrvatski pilot koji je letio na zrakoplovu F-16 D Block 30 na kojima će za koju godinu letjeti i njegove kolege na Plesu.



Pukovnik Ninić poletio je u ponedjeljak iz sjeverne izraelske zrakoplovne baze David Ramat u pratnji još jednog izraelskog F-16 C, a njihov zajednički let trajao je 44 minute.



- Ne mogu poželjeti bolje jutro nego danas. Imati priliku probati avion koji je na korak do dolaska u Hrvatsku je fantastično iskustvo. Boravak u kabini ovog aviona ne može se usporediti s bilo čime u mojoj dosadašnjoj karijeri – rekao je Ninić koji je već tri puta letio na F-16 Block 30, ali ne na izraelskoj, nego onoj američkoj verziji tog tipa zrakoplova.



– Avion je odličan, moćan, jak, kabina je jako sređena. Poletjeli smo prema moru na jug Tel Aviva, na Granicu Gaze, pa prema Jeruzalemu. Visina je bila 25.000 stopa, a kasnije smo se spustili na 8000 i potom letjeli iznad Mrtvog mora. U niskom letu iznad Mrtvog mora letjeli smo zapravo ispod uobičajene razine mora. Krasan je osjećaj na visinomjeru vidjeti minus, a pritom biti živ. To je svakako jedinstveno iskustvo – opisuje svoj let pukovnik Ninić.



– Napravili smo presretanja našeg pratitelja u ofanzivnoj i defanzivnoj varijanti. Sam sam pritom letio nekih pet minuta. Potom smo napravili manevar napada na zemaljski cilj s niskim prilazom i iskakanjem u paru. Uslijedilo je formiranje napada i potom kontrola učinjenog.



Iz hrvatske perspektive uočava se velika razlika između izraelske i američke verzije ovog tipa F-16. Naime, izraelska verzija ima puno jači motor, piloti nose DASH kacigu na kojoj su vidljivi svi letački i borbeni parametri, pa u konačnici pilot raspolaže s puno kvalitetnijom simbolikom, odnosno informacijama tijekom provođenja letačke zadaće.



Od naoružanja, ovaj tip zrakoplova koristi izraelska i američka borbena sredstva poput samonavođenih raketa Derby od Rafaela s dometom 100 km, top M61A1 kalibra 20 mm s 511 granata, te samonavođene bombe Spice.



Inače, baza David Ramat nalazi se 60 kilometara od granice Libanona i oko 40 kilometara od Sirije, pa je tako u recentnoj povijesti često bila na udaru različitih napadača, ali su avioni 117. eskadrile iz Ramata izvršile i brojne napade u kojima su do sada srušili 122 neprijateljska zrakoplova, posljednjeg od njih prije godinu dana.



Isto tako izvršen je napad na iračko nuklearno postrojenje 1981., kada su izraelski F-16, u pratnji aviona F-15, koji su služili za protuelektronsko djelovanje i zračnu zaštitu, preletjeli preko saudijskog zračnog prostora. Bio je to jedan od najsmjelijih zračnih napada ikad izveden.



U delegaciji Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koja je u ponedjeljak posjetila zrakoplovne baze David Ramat i Hatz, nalazili su se načelnik stožera i zamjenik zapovjednika 93. zrakoplovne baze pukovnik Davor Turković i voditelj samostalne službe za vojni zračni promet pukovnik Saša Crnec.



Prvi hrvatski piloti trebali bi u Izrael stići na obuku vec sljedeće godine, dok će sami zrakoplovi u Hrvatsku stizati od 2020. do 2024. godine, i to u grupama od po dva, potom četiri te konačno još šest zrakoplova, od čega deset jednosjeda i dva dvosjeda, jednako opremljena i za školovanje i za borbene operacije.