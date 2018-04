Vrh HDZ-a očekuje da politički tajnik Davor Ivo Stier podnese ostavku kako bi stranka što brže izabrala novog tajnika koji će moći vjerodostojno promovirati stranačku politiku. “Političke stranke imaju svoja pravila, a teško bi se običnom članu toleriralo takvo soliranje kao što je Stierovo, da se o mjestu političkog tajnika i ne govori.



Nije, međutim, samo neslaganje oko ratifikacije Istanbulske konvencije razlog nezadovoljstva ponašanjem Stiera, u mnogim je slučajevima bilo razilaženja između stranačke politike i ponašanja političkog tajnika”, rekao je Jutarnjem listu bliski suradnik Andreja Plenkovića.



Sam Stier se ne izjašnjava, a stranački kolege koji su mu bliski tvrde da se sam neće povući i da čeka što će učiniti Andrej Plenković. “S obitelji sam na vikendu i za sada neću davati izjave. Ostavimo još nekoliko dana”, rekao je Stier nakon što je postalo jasno da su odnosi sa šefom stranke narušeni do te mjere da je sadašnje stanje gotovo neodrživo.



“Ako Stier sam ne podnese ostavku, a zasad nema tih naznaka, pa dođe do smjene, svakako će se pokazati kao žrtva. Vjerojatno računa da će tako pridobiti simpatije onog dijela članstva koje ionako nije oduševljeno ratifikacijom Istanbulske konvencije, a njih je na terenu mnogo”, rekao je član Predsjedništva stranke. “Ali nije logično da se predsjednik stranke i politički tajnik ne slože oko važnih odluka, poput one o raskidu suradnje s Mostom, koaliciji s HNS-om, usvajanju dokumenta kao što je Istanbulska konvencija.”



Što će biti sa Stierom nije se dosad raspravljalo, ali u vrhu HDZ-a kažu da su stranačka pravila jasna.

U HDZ-u smatraju da stranka treba jaku osobu za političkog tajnika, kojoj predsjednik daje puno povjerenje. “Svoje iskustvo treba koristiti na najbolji način kako bi promovirao politiku HDZ-a.”



Politička sudbina međunarodnog tajnika Mire Kovača, iako se protivi ratifikaciji Istanbulske konvencije, izvjesnija je jer nitko dosad nije spomenuo da bi trebao dati ostavku ako ostane ustrajan u protivljenju ratifikaciji. “Kao što nema ni većih ni manjih Hrvata, tako nema ni veće ni manje savjesti. Svatko ima svoju savjest i to treba respektirati”, rekao nam je Kovač koji se zalaže da se u slučaju ratifikacije omogući i zastupnicima HDZ-a da glasaju po svojoj savjesti. “Glasanje po savjesti, pogotovo kada je riječ o svjetonazoru, jest stečevina u zemljama zrele slobodnjačke demokracije i zato se zalažem da HDZ napravi iskorak u tom smjeru i dopusti zastupnicima da glasaju po savjesti.”



Dok Andrej Plenković očito želi iz svega izići kao pobjednik i ojačati svoj utjecaj u stranci, njegovi tihi i glasni oponenti imaju svoje planove. Iako se Plenkovićev zamjenik Milijan Brkić nije pojavio na posljednjoj sjednici Predsjedništva, razlog nije izbjegavanje izjašnjavanja, nego to što je stalno na putu u BiH i angažiran oko događaja u toj zemlji, kako bi Hrvati u toj državi mogli slobodno izabrati svoje predstavnike na predstojećim izborima. “Brkić će sigurno doći na glasanje i izreći svoj stav. Nije se povlačio ni u Domovinskom ratu pa se neće ni sada i jasno će izreći svoj stav”, rekao nam je jedan bliski suradnik Milijana Brkića.



Njegov je stav o Istanbulskoj konvenciji poznat, kao i onaj koji je iznijela europska parlamentarka Ivana Maletić i očito se u posljednji trenutak neće promijeniti. Mnogi HDZ-ovci procjenjuju da bi od ove situacije, ako ubuduće Plenkoviću krene loše, najviše koristi mogao imati Davor Ivo Stier koji bi se članstvu nametnuo kao osoba čvrstih stavova od kojih ne odstupa.



“Odrekao se prvo ugodnog mjesta europarlamentarca u Bruxellesu, pa funkcije šefa diplomacije, koja je svakako vrlo prestižna, sada je na kocku stavio i funkciju političkog tajnika. Dakle, potvrdio je da mu nije važna fotelja, nego ono što zastupa i to će biti sigurno prepoznato među članovima stranke”, kaže dugogodišnji član HDZ-a.



Međutim, bez obzira na to što se prvi put u HDZ-u događa da se i neki članovi Predsjedništva, među kojima su zamjenik šefa stranke, potpredsjednica, međunarodni i politički tajnik, otvoreno izjašnjavaju protiv predsjednika, nitko ne očekuje da će Plenkovićev položaj biti ugrožen. Ratifikacija će, kažu, proći glatko.



“Druga je stvar što popularnost HDZ-a pada, što su pokazale posljednje ankete, i što je sve više građana nezadovoljno radom Vlade i samog premijera. To bi Plenkovića u ovom času trebalo daleko više zabrinjavati nego što će biti s ratifikacijom konvencije”, rekao nam je dugogodišnji član HDZ-a. “Znate, HDZ-ovo članstvo uvijek isto reagira, dok šefovima ide dobro u Vladi, sve mogu, a kada tamo krene po zlu, članstvo ih se brzo odrekne. Na iskustvima Sanadera, Kosor i Karamarka treba biti oprezan i Andrej Plenković”, piše Jutarnji list.

Tko će biti novi tajnik?

Kada solira neka niža stranačka organizacija ili radi protiv interesa stranke, dolazi do raspuštanja”, istaknuo je sugovornik Jutarnjeg lista, uz ogradu da stranački vrh još nije stavio na dnevni red tko bi Stiera mogao zamijeniti ako bude smijenjen ili podnese ostavku.



“Rano je o tome govoriti iako je interno bilo nekoliko prijedloga, poput onog da to bude Željko Reiner”, rečeno nam je iz nekoliko izvora, dok nam je Reiner rekao da nitko s njim nije o tome razgovarao, a da osobno i nema baš previše želje za tom funkcijom?