Dalmacija kao obećana zemlja: svaki drugi sezonac nađe posao u četiri najjužnije županije, a njihov će broj ove godine biti rekordan

Svaki drugi sezonac u Hrvatskoj posao nađe u Dalmaciji. Lani je u cijeloj zemlji s evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) sezonski posao dobilo 36.288 nezaposlenih, a od toga ih je 17.643 radilo u Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji. Ove godine će ih biti i više, ako se ostvare prognoze o boljoj turističkoj sezoni.



Poslodavci su preko zavoda prošle godine u cijeloj zemlji tražili rekordan broj sezonaca, čak 40.409 ljudi, a zaposlili su ih najmanje u sedam godina, no takvog nerazmjera nije bilo u dalmatinskim županijama: poslodavci su tražili 17.840 sezonaca, a zaposlili 17.443 ljudi.



U prva dva mjeseca ove godine u zemlji su se tražila 13.952 sezonska radnika, a zaposleno ih je 1461.



Istina, od 36.288 sezonaca koliko ih je cijele prošle godine radilo u zemlji, nije svaki radio u turizmu: takvih je 58 posto ili 21.132, drugi su posao našli u trgovini, poljoprivredi, građevinarstvu i slično, no značajan broj ipak radi u branši kojoj se sve više okreće cijela zemlja. Nije ni svaki sezonac radio u mjestu u kojem živi. Kako sada stvari stoje, u ovogodišnjoj kvoti od 31.000 stranih radnika za koliko su poslodavci dobili zeleno svjetlo, 4660 radnika je u turizmu. Najviše stranih radnika za koje su poslodavci dobili dozvolu u turizmu su pomoćni radnici. Tako smiju zaposliti 3715 stranih konobara, pomoćnih kuhara i čistača.



- Izvan mjesta prebivališta na sezonskim poslovima zaposlene su ukupno 13.324 osoba, a samo u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i djelatnosti trgovine na veliko i malo 10.265 osoba, što je ukupno 77 posto. Od ukupno zaposlenih osoba izvan matičnog ureda najviše je zaposleno s područja kontinentalne Hrvatske, i to iz Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke te Brodsko-posavske županije. Budući da HZZ raspolaže samo s podacima o sezonskom zapošljavanju osoba prethodno prijavljenih u evidenciju nezaposlenih, nemamo podatak o tome koliko je stranih državljana zaposleno na sezonskim poslovima – kažu u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.



Koliko bi ljudi ove godine moglo raditi na sezonskim poslovima u Hrvatskoj i Dalmaciji, nije baš jednostavno procijeniti, ekonomisti su uvjereni da će ih biti više nego lani.



Iz Hrvatske gospodarske komore odgovorili su nam da procjenu imaju samo za zapošljavanje u turizmu i to ne samo za sezonske radnike. Pa kažu:



- U turizmu se očekuje rast cjelokupnog turističkog sektora u ovoj godini za pet do 10 posto. Procjena broja dodatnih radnika za cijelu godinu u turizmu iznosi 15.000 – odgovorili su nam u komori.



- Teško je procijeniti koliko će raditi sezonaca, ali sigurno će u Dalmaciji biti više sezonskih radnika nego prošle godine jer rastu kapaciteti i potražnja je sve veća i veća, a mi igramo na turizam, što nije dobro za ukupnu ekonomiju – kaže nam dr. Damir Novotny. Ovaj ekonomist ukazuje da kod nas postoji najveća potreba za sezonskim radnicima u turizmu i poljoprivredi.



- Oba sektora imaju visoku razinu sezonalnosti. Prošla godina je bila kritična i pokazalo se da nedostaje radnika za ubiranje plodova, vinogradarstvo i voćarstvu do poljoprivrednih radova općenito. Ta sezonalnost je dobrim dijelom razlog zašto je velik dio poljoprivrednih površina neobrađen, jer ih jednostavno nema tko obraditi, a pogotovo pobrati. Treći sektor u kojem nedostaje radnika je građevina, koja također ima izraženu sezonalnost. Ta su tri sektora kritična i procjenjuje se da im nedostaje negdje oko 100.000 ljudi ukupno – veli dr. Novotny, koji objašnjava da je dobar dio od 177 tisuća ljudi koji nezaposleni prema evidencijama HZZ-a nezapošljiv.



- Nezapošljivi su i ne žele prihvatiti nisko plaćene poslove, a većina prijavljenih na zavodu radi u sivoj ekonomiji koja kod nas čini oko 30 posto ukupne ekonomije i to nikad nitko nije želio očistiti. Imamo formalno prijavljene, ne žele raditi jer primaju socijalnu pomoć ili rade u sivoj ekonomiji - tvrdi dr. Damir Novotny.



Na to da je sezonalnost dio krvne slike domaće ekonomije, ukazuje i Zdeslav Šantić, glavni ekonomist OTP Splitske banke.



- Visoka sezonalnost čiji je utjecaj izražen u domaćem gospodarstvu ponajviše se događa zbog turizma, ali i činjenice da imamo zapošljavanje i otpuštanje radnika komplicirano i otežano. Zbog nedostatka dostupne radne snage u 2018. godini očekuju se nastavak pozitivnih trendova na tržištu rada, daljnji pad nezaposlenosti, daljnji rast plaća i zaposlenosti. Za nedostatak radne snage postavlja se pitanje hoće li biti dostatna unutarnja migracija radnika, iz sjeverne kontinentalne Hrvatske na Jadran tijekom ljetnih mjeseci, postoji pritisak i na rast cijene rada, ali će se vjerojatno trebati pojačati uvoz radne snage zbog turizma.

Definitivno će utjecaj turizma biti izraženiji nego lani pojačavanjem zaposlenosti. Treba uključiti nove kapacitete, hotelske, smještajne, ali i poboljšanja razine ponude – uvjeren je Zdeslav Šantić.



U HZZ-u kažu da je u Zadarskoj županiji od ukupno 2129 osoba iz evidencije zaposlenih na sezonskim poslovima 191 osoba zaposlena izvan mjesta prebivališta, od ukupnog broja od 2888 zaposlenih u Šibensko-kninskoj 420 osoba zaposleno je izvan mjesta prebivališta, u Splitsko-dalmatinskoj županiji od ukupno 8661 osobe iz evidencije zaposlenih na sezonskim poslovima 587 osoba zaposleno je izvan mjesta prebivališta te u Dubrovačko-neretvanskoj županiji od ukupno 3965 osoba 523 osobe zaposlene su izvan mjesta prebivališta.