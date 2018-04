Dubrovčanka na originalan način traži posao i otkriva koliko košta njena uspješna kampanja: Htjela bih potaknuti ljude da krenu mijenjati stvari kad su nezadovoljni

“Tražite kreativnog marketinškog stručnjaka koji razmišlja izvan okvira? Zaposlite me!” Više od tjedan dana jumbo plakat s ovom porukom, bez slike i potpisa, tek sa zagonetnom e-mail adresom “vaš-novi-suradnik”, golicao je maštu prolaznika kraj Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, piše Jutarnji list.



“Radi li se o još jednom u nizu brojnih teasera za kampanju ili netko uistinu traži posao preko billboarda”, pitali su se Zagrepčani. Neki su išli čak toliko daleko da su nazivali Zagrebplakat i raspitivali se o značenju panoa. Plakat je izazvao neviđen interes, a osoba koja ga je “prouzročila” odlučila nam je objasniti o čemu se točno radi. Ona je Tina Šmanjak, 31-godišnja rođena Dubrovčanka koja je odrasla u Sloveniji, završila je dva fakulteta u Zagrebu i marketingom se bavi više od pet godina.



- Ideja je došla prije godinu dana kad sam odlučila dati otkaz na poslu. S prijateljicom sam odlučila da ćemo nazdravljati negativnim stvarima kako bi što brže prošle. I kad sam dala otkaz, došla sam sa šampanjcem kod nje da “nazdravimo” tome. Razgovarale smo o tome kako poslodavci često ulažu u bannere, oglase i sve ostalo, ali u dobre radnike rijetko kad.



Tada sam odlučila - “Ma iskakat ću iz paštete, baš me briga, naći ću ja brzo novi posao. Znam, zakupit ću billboard!” I onda je ta ideja stajala tako godinu dana, sve donedavno kad sam se vraćala s Tajlanda. U avionu je bio teaser za film “Tri plakata izvan grada” i to mi je bio kao neki znak da konačno krenem s kampanjom - objasnila je T. Šmanjak.



I nije požalila. U manje od tjedan dana javilo joj se desetak poslodavaca i bila je na četiri razgovora za posao, od kompanija koje se bave maloprodajom do financija.



- Prvo sam bila u šoku kad su mi se počeli javljati, a onda sam shvatila da je kampanja uspjela. Htjela sam ustvari “okrenuti loptu”, staviti se u poziciju da poslodavci “ganjaju” mene, a ja ih biram jer mislim da bi tako i inače trebalo biti. Posao je međusobno razumijevanje, pregovor oko plaće i načina rada, a ne dominacija nadređenog nad radnikom. Ako se međusobno cijenimo, bolje ćemo obavljati posao - objasnila je.



A većinu je zanimalo - koliko je platila plakat? S obzirom na to da je izabrala “jednostavan” billboard, platila ga je 1500 kuna i bit će postavljen dva tjedna na odabranoj lokaciji. Objasnila je da si tu cijenu gotovo svatko može priuštiti ako se tu i tamo odrekne ispijanja kave ili drugih malih užitaka. Međutim, da je htjela veću pozornost i odlučila tražiti poslodavca na osvijetljenom i ostakljenom panou, to bi platila 6000 kuna i njena bi poruka bila vidljiva tri mjeseca.



Bigboard, koji je dimenzija 12x5 metara i 10x5 metara, koštao bi je od 15 do oko 18 tisuća kuna, a da se oglašavala city light panoom, koje se može vidjeti na autobusnim stanicama i u šoping-centrima, platila bi 1500-1700 kuna, ovisno o atraktivnosti lokacije.



- Svatko može smisliti ovako nešto kreativno i originalno, samo je potrebno malo hrabrosti. Htjela bih da ljudi shvate da promijeniti posao nije neka velika stvar. Danas stalni posao ne znači ništa osim da mogu ušetati u banku i da će mi odobriti kakav-takav kredit. Htjela bih potaknuti ljude da krenu mijenjati stvari kad su nezadovoljni. Neće biti kraj svijeta ako se odvaže na promjenu i promijene posao - kaže T. Šmanjak.



Inače, za sebe kaže da je proaktivna, nudi kreativna rješenja, ne boji se promjena i spremna je pregovarati, a od idealnog poslodavca traži iste uvjete. Neki joj kažu da je to u Hrvatskoj teško naći pa joj savjetuju da se, kao i mnogi mladi, uputi u inozemstvo. Međutim, njoj to trenutno nije na pameti, a nada se da će idealnog poslodavca uspjeti naći upravo ovdje, piše Jutarnji list.