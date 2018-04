Ugledni HDZ-ovac kritizirao Crkvu: Politika treba biti autonomna i nitko nam tu ne treba popovati

Ističući kako nije promjenio svoj negativni stav o ratifikaciji Istanbulske konvencije, politički tajnik HDZ-a Davor Ivo Stier rekao je kako nije klerikalac i svoje stajalište ne temelji na priopćenju HBK-a već na svojoj savjesti, koja je formirana u skladu s kršćanskim vrijednostima.



Smatra kako će se najveći antiklerikalci naći među vjernicima koji idu svaku nedjelju na misu i pokušavaju slijediti Kristov nauk, dok će se najveći klerikalci naći među političarima koji se povremeno pojave da bi povremeno pokupili pljesak u crkvi ili dobili pljesak s oltara, te kada su izbori da ih se s oltara možda favorizira. Koji možda znaju za neke prljavštine u hijerarhiji Crkve ali nisu tu da ih očiste već da te prljavštine ostanu i na temelju toga ucjenjuju i kontroliraju Crkvu.



"To je loše. Taj tip klerikalizma je loš za Crkvu, kako kaže papa Franjo, loš je za politiku i loš je za društvo", kaže Stier.

Poručio je da on slijedi stav braće Radić da, kada su u pitanju doktrine, treba slijediti ono što kažu Crkva i svećenici. No, o tome za koga glasati i s kim sklapati koalicije i što je autonomija politike ne treba crkva "popovati".



"Trebamo takvu novu politiku. Ne staru politiku koja ide za tim da se dobije potpora s oltara, a onda kada dođeš na vlast zaboraviš na kršćanske vrijednosti. Meni ne treba potpora s oltara", ustvrdio je.



"Politika treba biti autonomna i nitko nam tu ne treba popovati. Kada je pitanje doktrine, onda znamo što je kršćanska doktrina. I onda ne trebamo od crkvene hijerarhije tražiti da odustane, ili ako ne može odustati od crkvene doktrine - da zamagli, zakukuljili na bilo koji drugi način da to svjetlo istine ne svijetli", naglasio je Stier.