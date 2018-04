Šok u splitskoj policiji i DORH-u: grupa Dalmatinaca 'zbog genocida trovanjem chemtrailsima' kazneno prijavila predsjednicu Kitarović i premijera Plenkovića!?

Ljudi, ovo nije šala: Općinsko državno odvjetništvu u Splitu zaprimilo je obimnu kaznenu prijavu protiv predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, premijera Andreja Plenkovića i ministra Damira Krstičevića "za suučesništvo u genocidu nad hrvatskim narodom i trovanja chemtrailsom!".



Dakle, u kaznenoj prijavi se govori o teoriji zavjere i trovanju hrvatskih građana plinovima koje ispuštaju zrakoplovi dok 'plove' hrvatskim nebom?! Prijavu je podnijela grupa Dalmatinaca okupljena u udruzi "Ne govoru mržnje-istinom protiv laži", a koja se nalazi u Podstrani, nedaleko Splita.



U čudu su ostali policijaci koje smo neslužbeno tražili za komentar, navodeći da po zakonu moraju postupiti po svakoj kaznenoj prijavi, ma koliko ona nekoma bila čudna, ali da prvi put čuju da je netko prijavio vrh države jer nisu spriječili "trovanje puka navodnim i nikad dokazanim otrovima iz zrakoplova". Navode i da ne vjeruju da će od njih odvjetništvo tražiti bilo kakve izvide, te napominju da nisu čuli da je prijava 'spuštena' na policiju.



Iznenađeni su bili i u splitskom Državnom odvjetništvu u kojem nam je poručeno da ne komentiraju podnešene prijave, kao ni moguće izvide. Kaznena prijava je zaprimljena, sve je što smo uspili dobiti neslužbeno.



- Danas 3.travnja 2018. godine, na 49 stranica sa dokazima, Udruga 'Ne govoru mržnje-istinom protiv laži' podnijela je Državnom odvjetništvu Kaznenu prijavu protiv Kolinde Grabar Kitarović, Andreja Plenkovića, Damira Krstičevića, Tomislava Čorića i Branke Ivančan Picek (DHMZ), za suučesništvo u genocidu nad hrvatskim narodom. Jer nisu zaustavili trovanje građana chemtrailsom iako su uredno primali naše dopise... - navode u toj udruzi.







Prijavitelji navode i da predsjednica nije "zaustavila trovanje hrvatskih građana chemtrailsom iako je uredno primila naše dopise (...) u kojima već dugo vremena upozoravamo na kontinuirani aerosolni napad na atmosferu, na globalni napad klimatskim inženjeringom i menadžmentom solarne radijacije čiji programi razaraju Zemljine sisteme za održavanje života"



Većina znanstvenika navodi da je 'Chemtrail' nedokazana teorija zavjere koja hara bespućima interneta proteklih nekoliko desetljeća, a ima sljedbenike u cijelom svijetu. Naime, po toj teoriji zavjere putnički, vojni i komercijalni zrakoplovi ostavljaju štetne tragove za sobom dok se kreću zrakom, a što se jasno može vidjeti po vedrom vremenu kada je nebo prošarano bijelim prugama. Pobornici te teorije smatraju da se na taj način ljudi truju...



Tvrdnje teoretičara zavjere odbacuju znanstvenici i navode i da su tragovi koji se vide iza prolaska aviona kondenzacijski 'putevi', za koje je normalno da nastaju na svim visinama.



Ukoliko želite više pročitati o znanstvenom pogledu na chemitrailse, to možete OVDJE i OVDJE.



Ako želite pročitati cijeli podnesak grupe zabrinutih Dalmatinaca to možete OVDJE, dok više o toj teoriji zavjere možete pročitati OVDJE.

Bivši načelnik MUP-a: NIkad za ovako nešto nisam čuo

Za komentar cijelog slučaja pitali smo Antuna Novoselovića, bivšeg načelnika krim policije PU Zadarske.



- Pročitao sam cijelu kaznenu prijavu. Zaista nikad za ovakav slučaj nisam čuo. Po mojem sudu Državno odvjetništvo neće od policije naručiti izvide, prijavu će adaktirati, dakle staviti će je po strani i neće po njoj postupati. Jer kako bi policija mogla provjeriti sve to što tamo piše? Ma nemoguće. Odvjetništvo može i odbaciti kaznenu prijavu, a onda mora podnositeljima priložiti pouku o pravnom lijeku, pa oni mogu pokrenuti progon privatnim putem. Dakle, netko bi, ako Odvjetništvo tako postupi, mogao na Sud pozvati premijera i predsjednicu da se očituju o ovome. No, mislim da neće biti odbačaja nego se po prijavi neće postupati i ona će ležati u ladici. To je i po meni jedino logično rješenje, jer u prijavi se nabacuje raznim tezama, politički ocijenjuju nečije ponašanja ili propuštanje - navodi Novoselović.