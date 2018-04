Viši stručni suradnik u Upravi za visoko obrazovanje, Duje Bonacci (45), široj je javnosti postao poznat kad je u veljači ove godine medijima priznao da već šest mjeseci ne radi ništa, ne dobiva zadatke, a prima plaću oko 11.000 kuna bruto. Nezadovoljan situacijom na poslu, još u kolovozu prošle godine najavio je nadređenima i kolegama svoj odlazak i pokretanje privatnog biznisa. Međutim, to se još nije dogodilo, piše Jutarnji list.



Zato je sad na Facebooku pokrenuo blog Uhljeblog, a u opisu stranice je napisao: ‘Javna uprava u Hrvatskoj mora biti kvalitetan servis na usluzi građanima. Ovdje saznajte zašto to sada nije tako - i što napraviti da se to promijeni.’



Bonacci je zasad objavio tek nekoliko fotografija, dva bloga i podijelio je video emisije Otvoreno na HRT-u u kojoj je nedavno gostovao. ‘Umjesto predstavljanja - zašto UHLJEBlog: Gostujući prije koji tjedan kao ‘deklarirani uhljeb’ u emisiji Otvoreno HTV-a ukazao sam na jedan bizarni, ali svakodnevni primjer iz prakse nefunkcioniranja državne uprave, konkretnije u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.’







U svom prvom blogu ‘Što bi Ministarstvo znanosti i obrazovanja trebalo biti – a to sada nije’ piše da je kao državni službenik s deset godina profesionalnog iskustva u Ministarstvu slobodan ponuditi svoje prijedloge vizije i misije MZO, kao onoga što bi Ministarstvo trebalo biti, ali to sada na žalost nije.



U drugom blogu naslova ‘Kako je ministrica Divjak ‘ubila’ ključni analitički alat Ministarstva – i što treba napraviti da taj propust popravi’ analizira odluku ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak o preseljenju Nacionalne jedinice za Eurydice iz Ministarstva znanosti i obrazovanja u Agenciju za mobilnost i programe EU.



Ovo je tek početak, Bonacci će, kao što je sam napisao, ponuditi na ovoj stranici niz rješenja za bolje funkcioniranje dijela državnog aparata, piše Jutarnji list.