Saša Pavlić nosi križ iz Rijeke do Zagreba starom riječkom cestom da bi upozorio kako dok ima novca za kupnju borbenih zrakoplova, mora ga biti i za djecu kojoj su potrebni skupi lijekovi te želi apelirati na svijest onih koji mogu nešto učiniti da to i naprave.



Nosim križ u ime sve djece koja neće dobiti propisno liječenje i najbolju moguću liječničku njegu i možda neće biti s nama idućeg Uskrsa i njihovih roditelja, poručio je Pavlić i dodao kako ga želi uručiti nekome na Markovom trgu. Na križu stoje natpisi "Fond za skupe lijekove - 27.338 kuna" i "Fond za ratne avione - 3.000.000 kuna".



Ne osuđujem nikoga, ne hodam ni protiv koga, političare je izabrao narod, oni nisu strano tijelo i oni imaju savjest i svi smo tu u istoj priči, rekao je Pavlić za Hinu u ponedjeljak i dodao kako očekuje da će ga sutra kada stigne u Zagreb netko primiti na Markovom trgu, sjedištu Vlade i Sabora.



Ne namjeravam se baviti politikom, zadao sam si cilj i vjerujem da će uspjeti i da ću petak biti na svom radnom mjestu i raditi ono što inače radim u životu, rekao je Pavlić koji se trenutno nalazi na desetak kilometara od Skrada hodajući u smjeru Vrbovskoga.



Rekao je kako je čitajući dnevne novine vidio da nema novca za skupe lijekove za liječenje oboljele djece, ali da ima za nabavu borbenih zrakoplova i kako drži da to ne bi nikome smjelo biti normalno te osjetio potrebu nešto učiniti, jer osim nekoliko duhovitih komentara po forumima nije bilo nikakvih drugih reakcija.



Smatram da radim ono što bih trebao napraviti i apeliram na savjest svakog građanina Hrvatske da postupi po vlastitoj savjesti. Svi ju imamo, svi znamo što je dobro, a što loše, mada se možda nekad i pravimo da ne znamo, ali znamo, nitko nije bezgrješan, nitko nije savršen, rekao je Pavlić.



Napomenuo je kako na taj korak nije motiviran osobnom životnom situacijom i da, srećom, njegovo dijete ne treba lijekove kojih nema u Hrvatskoj, iako ima neke druge poteškoće.



Na svome putu objavljuje postove na Twiteru.



"Smrznuo sam se, forma mi je nikakva, ali bar ću pokušati i tog dana kada dođem na vaganje duše kad me budu pitali što si učinio kad su se kupovali avioni umjesto lijekova moći ću reći barem sam pokušao". "Želim da ova Vlada zagrabi u isti bunar u kojem je našla 500.000.000 USD i napuni fond za rijetke lijekove s barem 10 posto toga iznosa", napisao je Pavlić na Twiteru.