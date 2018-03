Bozanić čestitao vjernicima Uskrs, predsjednici zahvalio na borbi za iseljene Hrvate

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić na Veliku subotu čestitao je Uskrs gledateljima i slušateljima elektroničkih medija u domovini i inozemstvu uz poziv vjernicima da uvijek budu promicatelji mira, puni vjere i spremnosti na opraštanje.



Kristov vjernik treba biti uvijek i svugdje promicatelj mira, kaže kardinal u čestitki te poziva vjernike i sve ljude dobre volje da prihvate taj dar Kristova uskrsnuća.



Mir Kristov omogućuje da spoznamo koliko nas Bog ljubi, da prihvatimo sebe i s drugima živimo u miru, posebno s onima koji su nam blizu, u obitelji, u susjedstvu i na poslu, dodaje se u čestitki.



Bozanić napominje i kako to ne znači da više ne postoje napetosti, sukobi, progonstva i tjeskobe, ali sve "to postaje poput valova koji se razbijaju na nepomičnim stijenama Kristova uskrsnog dara".



Na tom tragu, poziva i na oproštenje i pomirbu, te otvorenost za novosti koje donosi Uskrsli Isus.



"I onda kada nam je možda nelagodno učiniti prvi korak, kad nam je ponekad teško pokrenuti se u najbližoj sredini, u obitelji, u zajednici s kojom redovito živimo, upravo tada ne zaboravimo da je prvi korak već učinio netko drugi – Bog koji je nama oprostio. Oprostiti ne znači jednostavno pokopati ono što pripada prošlosti. Opraštanje je uskrsnuće, to jest početak novoga života", poručuje kardinal te poziva vjernike da se ne povlače u sebe i ne gube povjerenje "jer nema situacije koju Bog ne može promijeniti svojim opraštanjem".





Uskrsna čestitka kardinala Bozanića predsjednici Republike

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić uputio je u subotu uskrsnu čestitku predsjednici Republike Kolindi Grabar Kitarović u kojoj je istaknuo njezina nastojanja u jačanju hrvatskog zajedništva i u povezivanju iseljene i domovinske Hrvatske te zaželio da je Uskrsli Gospodin nagradi za trud vezan uz napredak i prosperitet Domovine, te ju unatoč protivljenjima nadahnjuje za dobro.



"Noseći duboko u sebi iskustvo uskrsne vjere, mnogi naši sunarodnjaci, pritisnuti križevima siromaštva, nepravde i progona, tražili su druga podneblja da sačuvaju život i ljudsko dostojanstvo", kaže kardinal u uskrsnoj čestitki predsjednici te ističe kako su "hvalevrijedna njezina nastojanja u jačanju hrvatskog zajedništva, kao i u povezivanju iseljene i domovinske Hrvatske".



"Neka Uskrsli Gospodin nagradi Vaš trud vezan uz napredak i prosperitet Domovine, te Vas unatoč protivljenjima nadahnjuje za dobro", poručuje Bozanić u čestitki predsjednici.



Napominje i kako se "poruka Uskrsa sažima u pozivu da tražimo Gospodina. Kad ga Uskrsloga prepoznamo, On nas usmjeruje jedne prema drugima da bismo osnaženi Njegovom ljubavlju gradili zajedništvo".



Ujedno kardinal zahvaljuje na čestitki koju je za Uskrs primio od predsjednice, a koja je bila upućena i pomoćnim biskupima, svećenicima, redovnicama i redovnicima te vjernicima Zagrebačke nadbiskupije.



Od srca joj zahvaljuje "na tom znaku kršćanske povezanosti i svjedočenja vjere u Krista Uskrsloga".



"Moleći svjetlo i snagu Krista Uskrsloga za Vašu cijenjenu osobu i odgovornu službu, želim sretan Uskrs, Vama i Vašoj obitelji te svim Vašim suradnicima", ističe kardinal te joj, u prijateljskoj povezanosti i brizi za dobrobit domovine Hrvatske, upućuje srdačne pozdrave s izrazima osobitog poštovanja.