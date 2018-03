Biljana Borzan nedavno je dobila nagradu "Parliament Magazinea" zbog velikog zalaganja na području ženskih prava i ravnopravnosti spolova. U Parlamentu ima 750 zastupnica i zastupnika, a samo je ona zajedno s još osamnaest kolega (nominirani za druga područja) dobila nagradu koju zastupnici nazivaju i "EU Oscar".



To je bio i više nego dovoljan povod za ovaj "lagani" intervju s političarkom kojoj mnogi predviđaju sjajnu budućnost, a SDP-ovci koji su joj skloni navode i da je "materijal za premijerku". No, svaki put kada bi spomenuli tu temu, Biljana bi vješto izbjegla odgovor, skrenula bi razgovor u nekom drugom pravcu, a sve bi garnirala svojim jako dobro poznatim osmijehom.



- Ona se bavi konkretnim stvarima, nema kod nje ustaša i partizana, nego opipljivo, i to hrana, ljudska prava, kvaliteta usluge, dakle sve ono što zanima male ljude - kaže nam jedan dalmatinski SDP-ovac, uz opasku da je ekipa oko Bernardića baš i ne voli, ali ne mogu joj ništa jer je trenutno najpopularnija članica SDP-a, stranke koja u zadnje vrijeme baš i nije prepoznatljiva, a njezin predsjednik ne uživa prevelike simpatije u javnosti.



Je li vam tko od naših EU zastupnika čestitao na "Oscaru"?

- Skoro svi.



Tko nije?

- Nisam tužibaba.



Je li vam čestitao Bernardić?

- Je.



Jedan od dalmatinskih SDP-ovaca mi je ovo rekao kada sam pitao što u središnjici vaše stranke misle o vama: "Berini je ne vole, al joj ne mogu ništa jer je jedna od rijetkih SDP-ovaca koje danas široke mase vole pa je prisilno uvažavaju i ne pokušavaju sj...t. Dakle: dobro kotira".

- Drago mi je da se cijeni moj rad.



Što kažete na tvrdnje SDP-ovaca koji su vam skloni da ste vi materijal za predsjednicu stranke i premijerku?

- Hvala kolegama na komplimentu.



Imate li takve ambicije?

- Fokusirana sam na to da što bolje radim svoj zastupnički posao.



Opet izbjegavate odgovor. Možete li mi konkretno reći kakvo je vaše mišljenje u sadašnjem trenutku; želite li jednog dana biti premijerka?

- Moj muž želi da budem predsjednica svemira...



Dobro, vidim da izbjegavate odgovor. Jeste li kada doživjeli niska podmetanja u politici?

- Niskih podmetanja ima u svim poslovima, zasigurno u politici najviše.



Što su vam konkretno učinili?

- Ja sam od onih koji pamte samo sretne dane.



Kakav ste odnos imali s Milanovićem?

- S međusobnim uvažavanjem.



Nedostaje li političkoj sceni?

- Na našoj političkoj sceni općenito nedostaje pametnih ljudi s iskustvom.



A nedostaje li vama posao liječnice?

- Da.



Zbog čega ste tako voljeli preglede pri regrutacijama vojnika?

- Što je njima bilo neugodnije, meni je bilo zabavnije.



Možda zbog zgodnih mladića?

- Moji su kriteriji vrlo visoki.



Hrvati su jedna od najdebljih nacija na svijetu, a uzrok tome je i loša hrana, napose peciva i ugljikohidrati?

- Da, pogotovo me brine pretilost kod djece.



Što spremate djeci za marendu?

- Jedu u školi.



Kupujete li ekološku hranu?

- Kad god imam priliku.



Je li vas strah pesticida u hrani?

- Trudim se ne razmišljati o tome.



Možete vi ne razmišljati, ali istraživanja jasno govore da je kumulativni učinak pesticida razoran za tijelo. Dakle, jedna jabuka nas neće ubiti, ali ako ih jedemo svaki dan, posljedice mogu biti itekako opasne.

- Točno, nemam što dodati.



Što mislite o poplavi necijepljenja?

- Žalosno je kako se omalovažava jedno od najvećih otkrića u medicini.



Hrvatska je na svjetskoj mapi po učestalosti broja karcinoma na vrhu, kao i po lošem preživljenju nakon dijagnoze.

- Tužna, ali logična posljedica stanja u zdravstvu i školstvu.



Je li normalno da se magnetska rezonanca čeka godinu dana?

- Ne, to je stvar loše organizacije.



Zašto smo praktički uništili Domove zdravlja?

- Pitajte Andriju Hebranga.



Zašto SDP nije poboljšao zdravstvo dok je bio na vlasti?

- Je, ali to nismo uspješno iskomunicirali.



Premalo je učinjeno?

- Uvijek može više.



Idete li na redovne sistematske preglede?

- Nastojim.



Da li i dalje sami šijete odjeću?

- Da.



Odakle ta ljubav prema šivanju?

- Jer povezuje ljubav prema umjetnosti i praktičnost.



Koliko vam je trebalo da sašijete haljinu za MEP award?

- Nekoliko sati.



Je li istina da baš ne volite šoping, pa vam muž kupuje cipele i odjeću?

- Apsolutna istina, ima odličan ukus.



Iza svake uspješne žene krije se tko...?

- Njezina majka, u mom slučaju i svekrva (smijeh).



Čujem da volite pjevati, radite li to i ispod tuša?

- Uvijek.



Kakve pjesme pjevate?

- Dabogda te voda odnijela (smijeh).



Kakvo vam je bilo djetinjstvo, čega se sjećate iz tog doba...

- Vedro, zabavno, šareno, prekrasno… Sjećam se svega, prijatelji iz djetinjstva se obično zgražaju što sve pamtim.



Slavonija umire, ljudi se iseljavaju. Jesu li i HDZ i SDP premalo učinili da se to zaustavi?

- Očigledno.



Što radite kad - ne radite?

- Spremam po kući, pišem zadaće s djecom, čitam, šijem…



Odvajate li doma otpad?

- Da.



Gdje s viškom hrane?

- Ako je zdrava onda potrebitima, ako nije, u kompost.



Nekidan sam čuo raspravu nekih mladih, spomenuli su vaše prezime, a onda su skoro svi uglas rekli: "Je li to ona gospođa koja će nam osigurati pravu Nutellu?".

- Dobro sam i prošla, mladi baš nemaju pozitivno mišljenje o političarima.



Kad se vozite avionom, birate li ekonomsku ili biznis klasu?

- Kako kad.



Dosta političarki, a napose političara udeblja se nakon ulaska u politiku, ali ne i vi. Kako održavate liniju?

- Trening, i nisam ljubiteljica švedskih stolova.



Naveli ste negdje da imate poseban trening koji se može izvoditi i u hotelskoj sobi. Opišite mi taj trening.

- Zove se Insanity, to sve kaže. Četrdeset minuta intenzivnog treninga u kojem neki nabildani lik s ekrana viče na mene, a poslije kojeg si mokar od glave do pete.



U istraživanjima dobar dio naših mladića kaže da im je normalno udariti curu?

- Alarmantan podatak za društvo i za školstvo.



Je li vas ikada udario muškarac? I jeste li mu vratili?

- Ne.



U svakom braku ima i svađa, oko čega ste se zadnji put vi i vaš muž posvađali?

- Oko nebitnih stvari koje zaboravimo nakon deset minuta, svađe koje obično počinju rečenicom "Jesam li ja ovdje kućna pomoćnica?!"



To muž grinta da je kućna pomoćnica?

- Ne, ja sam zadužena za prigovaranje, a on i sinovi za nered.



Kako on podnosi vaše odsustvo i karijeru političarke?

- Nadam se teško (smijeh).



Gdje ste muža upoznali?

- U srednjoj školi.



Tko je koga osvojio - vi njega ili on vas?

- On misli da je on mene.



Ispričajte mi neku anegdotu vezanu uz to.

- Počeli smo zajedno učiti fiziologiju, a završili smo na anatomiji.



Što ste zadnje kupili mužu i on vama?

- On je meni poklonio nakit kada sam dobila "EU Oscara", a ja njemu akumulacijsku bušilicu (ne za "Oscara").



S kime u parlamentu od naših zastupnika popijete kavu?

- Najčešće s Jakovčićem ili Radošem.



Suradnici vas zovu "Bibi"?

- Ha, ha, dobro ste se raspitali. Da, to mi je nadimak od malih nogu i volim ga jer me asocira na ono što sam u duši - veliko dijete.

Asocijacije

Kolinda?

- Je l' ona u Visokoj?



Plenković?

- Gospodin koji misli da može što hoće.



Milanović?

- Uvijek svoj.



Tito?

- Vratio Dalmaciju.



Hasanbegović?

- Dark side.



Severina?

- U dvije riječi? Gas, gas.



Trump?

- Brz na okidaču.



Putin?

- Hladan i lukav.



Željka Markić?

- Prodavačica magle i kontracepcijskih tableta.



Biskup Košić?

- Sekularna država.