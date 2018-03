'To je opasno djelovanje protiv Ustava RH!': više nema nedoumica, evo odakle je stigao novac da se u Hrvatskoj vodi borba protiv Istanbulske konvencije

Ako je točno da su donacije stigle iz inozemstva, od strane jedne političke stranke, onda to možemo nazvati hibridnim djelovanjem protiv ustavnih vrijednosti RH, tvrdi SDP-ovac Bojan Glavašević

Dan nakon što je Slobodna Dalmacija pokrenula pitanje uloge Europskog kršćanskog političkog pokreta čiji je logo istaknut na internetskoj stranici “Istina o Istanbulskoj”, razriješen je i taj misterij.



Kristina Pavlović, koordinatorica građanske inicijative koja se protivi ratifikaciji Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, potvrdila nam je da ova konzervativna stranka iz Europskog parlamenta donira financijska sredstva jednoj od udruga članica inicijative “Istina o Istanbulskoj”.



- European Christian Political Movement (ECPM) donira udruzi Glas roditelja za djecu – GROZD dio sredstava za edukativne tribine s popratnim materijalima, poput letaka i plakata – navela je u izjavi za Slobodnu Dalmaciju Kristina Pavlović.

Pritom je napomenula da inicijativa okuplja gotovo 30 udruga, da sve udruge primaju donacije za svoje aktivnosti, te da je tiskanje letaka i tribine inicijative financirao Glas roditelja za djecu – GROZD, kojem je ona na čelu.



- Prosvjed na Trgu je organizirala građanska inicijativa "Hrvatska protiv Istanbulske konvencije". Većinu poslova odradili su volonteri, a troškove pozornice platila je Udruga udovica branitelja Domovinskog rata, inicijator prosvjeda. Druge su se udruge uključile i prema mogućnostima donirale Udruzi udovica kako bi lakše pokrila taj trošak. Organizacija autobusa nije bila u ingerenciji organizatora skupa. S obzirom na to da je riječ o građanskoj inicijativi u kojoj su dobrodošli svi građani, autobuse su uglavnom organizirali i platili sami građani koji su došli na prosvjed. Moguće je da je i neka udruga ili neka druga organizacija sama platila trošak autobusa kojim je dovela svoje ljude na prosvjed, no to je pravo bilo koje organizacije – ističe Pavlović.



Ona napominje i da udruge okupljene u građanskoj inicijativi "Istina o Istanbulskoj" imaju velik broj članova i financiraju se gotovo isključivo od članarina i donacija građana. Za razliku od, kako kaže, lijevo-liberalnih udruga, za koje tvrdi da su "bogato financirane iz državnog proračuna".



- Ne namjeravamo tražiti od svih udruga da objavljuju imena donatora jer bismo za to trebali tražiti dozvolu samih donatora. Većina udruga prima uglavnom male donacije i većinu posla pokriva volonterskim radom – zaključuje Kristina Pavlović.



SDP-ov zastupnik Bojan Glavašević upravo donaciju strane političke stranke udrugama koje se protive usvajanju Istanbulske konvencije smatra problematičnom.



- Nakon tekstova koji su objavljeni u “Slobodnoj Dalmaciji” i “Faktografu”, odlučio sam uputiti zastupničko pitanje predsjedniku Vlade, u kojemu od njega tražim da ispita istinitost iznesenih navoda. Ako je točno da su donacije stigle iz inozemstva, od jedne političke stranke, onda to možemo nazvati hibridnim djelovanjem protiv ustavnih vrijednosti RH vezanih uz slobodu pojedinca i dosegnutu razinu ljudskih prava. To hibridno djelovanje posao je za sigurnosne službe RH – tvrdi u izjavi za Slobodnu Dalmaciju Glavašević.



To, naglašava on, nije pitanje lijevog ili desnog svjetonazora, nego očuvanja demokratskog poretka u Hrvatskoj.



- Na djelu je agenda uvezanih radikalnih neokonzervativnih grupacija, kao i pojedinaca iz HDZ-a i Katoličke crkve, koji koordiniraju napore na smanjivanju dostignute razine ljudskih prava u RH. Ivana Maletić, Ivica Tolić, Željana Zovko i Marijana Petir nominalno su članice i članovi HDZ-a i Europske pučke stranke, a u praksi djeluju u skladu s agendom radikalne ultrakonzervativne političke skupine u Europi – smatra Glavašević.



On podsjeća i na to da je udruga “U ime obitelji” od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva dobila velika sredstva.



- Apsurdno je da se iz državnog proračuna financira djelovanje udruga koje taj ustavni poredak u RH i ustavom zajamčene slobode pokušavaju srušiti - zaključuje Glavašević. On je uvjeren u to da protivnici Istanbulske konvencije doista ciljaju ugroziti dostignute demokratske standarde. I da na tom putu ne biraju sredstva.

Zabrana razvoda, pobačaja, kontracepcije, MPO-a, prenatalne dijagnostike...

Internetski portal Faktograf.hr organizatore kampanje protiv Konvencije o borbi protiv nasilja nad ženama povezao je s konzervativnom mrežom Agenda Europe, koja u svojem manifestu izrijekom traži “povratak na naravni zakon”. Između ostalog, najavljuju borbu za povlačenje zakona o istospolnim zajednicama, zabranu pobačaja, razvoda i posvajanje djece od gay parova, zabranu prodaje kontracepcije i sterilizacije, zabranu prenatalne dijagnostike, medicinski potpomognute oplodnje i eutanazije, zabranu transplantacije organa, te napuštanje EU zakonodavstva koje zabranjuje diskriminaciju i promovira jednakost žena i muškaraca.