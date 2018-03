Ivan Culej, sin HDZ-ova saborskog zastupnika Steve Culeja, zaposlen je ovih dana kao policajac u Policijskoj upravi zagrebačkoj. Dvadesetsedmogodišnji Culej tako se u veljači ove godine vratio u MUP iz kojega je, kako kaže njegov otac, HDZ-ov saborski zastupnik Culej, sporazumno otišao 2013. godine.



Slučaj Ćirilica



- Otišao je iz policije nakon slučaja Igora Gilje koji je u Vukovaru sa zgrade Centra za socijalnu skrb skinuo i otuđio dvojezičnu ploču, a i kad je vidio kako su mene tretirali - rekao je Stevo Culej koji nam je isprva, kad smo ga nazvali da ga pitamo je li to njegov sin zaposlen u MUP-u, poklopio slušalicu. No, javio se poslije nekoliko minuta i potvrdio da je to njegov sin.



- Kad već toliki abolirani četnici rade u policiji, što je sporno ako još jedan Culej dobije posao u MUP-u - komentirao je Stevo Culej te dodao: - I tata mu je bio u policiji i stric je napustio posao da bi išao braniti Hrvatsku. Ima li tu išta sporno?



U rješenju Ministarstva unutarnjih poslova navodi se da se “Ivan Culej, policajac s tri godine, 9 mjeseci i 26 dana ukupnog radnog staža i dvije godine, 10 mjeseci i 26 dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i s položenim državnim stručnim ispitom prima u izvanrednom postupku prijama u državnu službu u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu zagrebačku i policijsku postaju Zagreb, na radno mjesto policijski službenik za koje je utvrđena srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i zvanje policajac”.



Zastupnik Culej rekao nam je da je njegov sin otišao iz MUP-a “kad je vidio kako se policija ponašala prema njemu u vrijeme razbijanja ploča na ćiriličnom pismu u Vukovaru”.



Sporni Facebook statusi



- U međuvremenu je radio za 2800 kuna mjesečno, a sad mu je supruga trudna. Da ne bi otišao kao moj drugi sin, koji je kao fizioterapeut otišao u Njemačku, odlučio se vratiti u MUP - kaže Culej koji ima tri sina.



Podsjetimo da su mediji već pisali o statusima u kojima je najmlađi sin Steve Culeja prozivao Srbe na društvenim mrežama.



Javni natječaj za posao u MUP-u objavljen je u Narodnim novinama 22. studenoga 2017. godine i na njega je pristiglo 11 prijava, od kojih je Komisija poslije uvida u dokumentaciju sastavila listu od sedam kandidata koji su ispunjavali formalne uvjete iz natječaja i koji su pozvani na testiranje. Testiranju je, navodi se u tom rješenju, pristupilo pet kandidata.



“Nakon provedenog testiranja pet kandidata koji su zadovoljili na testiranju pozvani su na razgovor s Komisijom koja je utvrđivala znanja, sposobnosti, vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarenje u njihovu dosadašnjem radu”, navodi se u rješenju. Potom je Komisija utvrdila rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.



“Na radno mjesto policijski službenik izabran je kandidat Ivan Culej koji je ostvario ukupno 18.06 bodova te je drugi na rang-listi kandidata koji je prvi na rang-listi izabran na drugo radno mjesto”, navodi se u rješenju koje je potpisao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. U rješenju se također navodi da je riječ o izvanrednom postupku prijama u državnu službu koji se provodi kad u državnoj službi postoji potreba prijama stručnih osoba s odgovarajućim radnim iskustvom. Poslali smo upit MUP-u da nam pojasne zašto se išlo na izvanredni postupak, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor.



Iskustvo kao prednost: Policajac početnik sa 32 godine staža



Zanimljivo je da na tom istom natječaju primljen u MUP Vjero Fiala koji već ima 32 godine ukupnog radnog staža. Isto tako je primljen na posao policijskog službenika.



“Vjero Fiala, suradnik u nastavi s 32 godine, 10 mjeseci i 12 dana ukupnog radnog staža i 11 godina, tri mjeseca i 2 dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i s položenim državnim stručnim ispitom”, navodi se u rješenju MUP-a u kojem stoji da je nakon provedenog testiranja od šest prijavljenih kandidata bio prvi na rang-listi.