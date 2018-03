Tko je platio prosvjed protiv Istanbulske konvencije? Organizatori kriju donatore kao zmija noge, ali jedan logo je nemoguće ignorirati

Željka Markić: Naša udruga participirala je u troškovima organizacije prosvjeda protiv ratifikacije Istanbulske konvencije u Zagrebu s oko 500 ili 600 kuna

Svi župnici u Hrvatskoj obaviješteni su o pokretanju inicijative i poslan im je materijal za organiziranje tribine na svojoj župi o tzv. Istanbulskoj konvenciji i rodnoj ideologiji:



"Pozivamo vas da se svakako javite svojim župnicima i ponudite da održite kratku i jednostavnu tribinu svojim župljanima! Za potrebe tribine, u privitku Vam šaljemo prezentaciju i letak koji možete naručiti na [email protected]"



Tako je, još koncem prošle godine, sve krenulo. Aktivisti okupljeni u desnim konzervativnim udrugama – koje su, nakon što je postalo jasno da premijer Andrej Plenković ne odustaje od ratifikacije, osnovali građansku inicijativu "Istina o Istanbulskoj konvenciji" – diljem Hrvatske dijelili su letke i ostale promidžbene materijale ne bi li javnost uvjerili da se iza Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji krije prava Sodoma i Gomora.

To ipak košta

Šibenik je osvanuo oblijepljen jumbo plakatima "antiinstanbulske" inicijative, a prošlotjedni prosvjed u Zagrebu uveličali su protivnici konvencije dovoženi autobusima iz čitave Hrvatske.



No, odakle novac za te opsežne propagandne aktivnosti? Najveći dio posla obavili su volonteri, ljudi koji su, iz uvjerenja da je Konvencija o borbi protiv nasilja nad ženama zlo koje ne smije zadesiti Hrvatsku, izdvajali svoje slobodno vrijeme za kampanju. Leci, jumbo plakati, tribine, propagandni materijali, autobusi... To ipak košta.



Inicijativi "Istina o Istanbulskoj" smo stoga postavili pitanje o njihovim donatorima. Pitanje koje su čelni ljudi inicijative potpuno – izignorirali. Na njihovoj internetskoj stranici, međutim, jedan je logo nemoguće ignorirati: onaj Europskog kršćanskog političkog pokreta (ECPM), stranke čijih šestero zastupnika u Europskom parlamentu sjedi u redovima Europskih konzervativaca i reformista i vodi bitke protiv Europskih pučana. Između ostalog, i oko Istanbulske konvencije.



Nejasno je stoji li EPCM-ov logo zato što aktivisti njeguju njihove vrijednosti – a zagovaranje zaštite života od začeća, traženje zabrane financiranja "pro life" pokreta iz EU fondova, smještanje obitelji u centar društva, zabrana eutanazije i dodjeljivanje važne uloge religiji u društvu samo su neki od najznačajnijih – ili zato što ta stranka svojim donacijama potpomaže njihovu kampanju u Hrvatskoj.



I to smo pitanje uputili protagonistima inicijative "Istina o Istanbulskoj konvenciji", no do zaključenja ovoga broja odgovor nismo dobili.



Željka Markić iz udruge "U ime obitelji", koja su također bori protiv ratifikacije Konvencije, bila je otvorenija za razgovor. Ona nam je izrijekom demantirala da se novac koji ta udruga dobiva iz državnog proračuna trošio za organizaciju prošlotjednog prosvjeda u Zagrebu.



"U ime obitelji" je od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2017. godinu dobila 139.280 kuna, a Željka Markić tvrdi da su ta sredstva namijenjena projektima, te da se, kako je kazala, za tu namjenu isključivo i koriste. Drugim riječima, da država nije dala novac koji se onda trošio na napade na njezinu politiku.

Markić: Nije skupo

– "U ime obitelji" ne sudjeluje u inicijativi "Istina o Istanbulskoj". "U ime obitelji " duže od godinu i pol dana iznosi analize koristi i šteta Istanbulske konvencije, koje jasno pokazuju da će korist od ratifikacije imati samo političari koji se dodvoravaju Europskoj komisiji, te udruge koje će dobiti jako puno novaca za aktivnosti koje nemaju veze s žrtvama nasilja, a danas su najglasnije u zahtjevima za ratifikacijom. Naš kolega Ivan Munjin bio je član radne skupine te autor argumenata protiv ratifikacije koje smo podnijeli u javnoj raspravi, sudjelujemo u treninzima i edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu na tu temu – ističe Željka Markić.

Što se tiče prosvjeda protiv ratifikacije pod nazivom "Hrvatska protiv Istanbulske", nije joj, kaže, poznato da je bilo ikakvih troškova osim onih vezanih za čistoću i razglas.



– U tome smo solidarno sudjelovali sa, mislim, 500 ili 600 kuna. Za to smo koristili sredstva naših donatora. "U ime obitelji" financira se najvećim dijelom donacijama građana. Sigurna sam da će im biti drago da smo dio novca kojima podupiru naše djelovanje doprinijeli uspjehu subotnjeg prosvjeda – zaključuje Željka Markić.



Pri čemu su imena donatora i dalje – tajna.