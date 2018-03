Paladino ipak nije, kako su neki mediji objavili, zaposlen u privatnoj bolnici. Evo gdje bi ugledni neurokirurg mogao nastaviti karijeru 

"Strašno, kakva sramota, pa čovjek je spasio do sada tisuće ljudskih života i mnogima produljio život iako su bili u gotovo bezizlaznoj zdravstvenoj situaciji", razmišljanja su velike većine ljudi koji su jučer ujutro u Slobodnoj Dalmaciji čitali ekskluzivan razgovor s prof. dr. Josipom Paladinom, najpoznatijim i najpriznatijih hrvatskim neurokirurgom, svjetskoga glasa, kojemu u KBC-u Zagreb (Rebro) nisu produljili ugovor o djelu, koji završava sutra.

S glasom javnosti slaže se i velik broj kolega prof. dr. Josipa Paladina, pa nam je tako jedan od njih iz Zagreba poručio: "Šteta je da pametni ljudi odlaze."

Istini za volju, prof. dr. Paladino je najstariji liječnik u KBC-u Zagreb, ali daleko je on od starosti i, kako nam je sam rekao u razgovoru, "može još puno toga dati hrvatskoj neurokirurgiji jer je u dobroj psihofizičkoj kondiciji".

Prema zadnjim informacijama, doduše neslužbenima, prof. dr. Paladino mogao bi "završiti" u mostarskoj bolnici, gdje bi ga očito dočekali raširenih ruku jer, na kraju krajeva, tko ne bi prihvatio takvog mahera, pa čak i kada ne bi operirao, nego samo učio mlade liječnike svemu onome što zna, a zna jako puno.

No, osim Mostara, u prvi plan su "isplivale" još dvije hrvatske bolnice, i to jedna državna i jedna privatna.

Igor Andrović, župan Virovitičko-podravske županije, uputio je otvoreni poziv prof. dr. Paladinu da dođe raditi kod njih, u Opću bolnicu u Virovitici.

– Svjesni smo nedostatka kvalitetnih liječnika, i zato pozivam Josipa Paladina u Opću bolnicu Virovitica, jer nam ljudi kao on nasušno trebaju. Njegovo golemo iskustvo u liječenju koristit će mladim liječnicama, ali i ljudima koji trebaju kvalitetnu zdravstvenu uslugu i skrb. Što god mu bude trebalo, od opreme, uvjeta, službenog auta, stana, naravno i veće plaće nego je ona bila na Rebru, Virovitičko-podravska županija će mu ispuniti, jer ljudi kao on su nam potrebni prije svega – istaknuo je župan Andrović.

Dakle, ono što je Zagrebu višak, u Virovitici bi došlo više nego dobro.

Kako doznajemo, Virovitičko-podravska županija u zadnje vrijeme ulaže velika sredstva u bolje zdravstvene uvjete svojih stanovnika, pa se uskoro očekuje i početak gradnje novog dijela Opće bolnice Virovitica, projekta, uz opremanje operacijskih dvorana, vrijednog 50 milijuna kuna.

Drugi najozbiljniji kandidat je Specijalna bolnica "Sv. Katarina", u kojoj prof. dr. Paladino privremeno radi već od listopada 2017. godine.

– Profesor Paladino od tada u pravilu četiri puta mjesečno obavlja preglede pacijenata, a i radi operativne zahvate kralježnica. On kod nas ima jako puno posla i vlada velika zainteresiranost za njegove usluge, tako da mogu reći da su svi njegovi termini kod nas mjesec dana unaprijed zauzeti. Mi smo otvoreni za svaku vrstu razgovora s prof. dr. Paladinom, ali ipak je on taj koji donosi odluku – rekla nam je Jadranka Primorac, članica Uprave Specijalne bolnice "Sv. Katarina".

Međutim, u utrku za "neurokirurškim Messijem" u sljedećim mjesecima mogla bi se upustiti i Splitsko-dalmatinska županija, te privoljeti prof. dr. Paladina, koji je rođeni Splićanin, da dođe raditi u grad svog rođenja i djetinjstva.

– Prof. dr. Paladino bio bi nam od krucijalne važnosti za daljnje razvijanje splitske neurokirurgije. Iako KBC Split nije u županijskom vlasništvu, ja kao župan učinit ću sve ono što mogu da jedno tako veliko svjetsko ime dovedem u KBC Split. Naravno, moram razgovarati s prof. dr. Ivom Jurićem, ravnateljem splitske bolnice, i vidjeti kakav je njihov stav u vezi s ovom inicijativom – rekao nam je Blaženko Boban, splitsko-dalmatinski župan.

U splitskom KBC-u spremni su razgovarati sa županom i vidjeti kakve su mogućnosti.

– Mi još uvijek nemamo svu potrebnu opremu za obavljanje tako složenih neurokirurških operativnih zahvata kakve obavlja prof. dr. Paladino. Opremanje Neurokirurgije svom potrebnom opremom očekujemo do kraja ove godine i onda bismo zaista mogli biti konkurentni svim onih neurokirurgijama u Hrvatskoj koje su za sada bolje opremljene od splitske. Naravno da ćemo razgovarati sa županom Bobanom o prof. dr. Paladinu i vidjet ćemo kakve su zakonske mogućnosti po tom pitanju – istaknuo je prof. dr. Jurić, ravnatelj KBC-a Split.

Je li bilo prijeko potrebno prekinuti suradnju s prof. dr. Paladinom, upitali smo i resornog ministra prof. dr. Milana Kujundžića.

– Prof. dr. Paladino je vrhunski neurokirurg, ali njegovo produljivanje rada nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. To je nadležnost KBC-a Zagreb (Rebro) koji, prema Zakonu o radu, može prof. dr. Paladina poslati u mirovinu ili zatražiti produljivanje radnog odnosa. Da su s Rebra zatražili od Ministarstva zdravstva produljenje rada s prof. dr. Paladinom, ja bih kao ministar, odnosno Ministarstvo bi od Rebra, zatražilo objašnjenje zašto oni traže produljenje suradnje s nekim liječnikom, u ovom slučaju s kolegom Paladinom. I tada bi KBC Zagreb morao obrazložiti zašto mu baš taj liječnik, u ovom slučaju prof. dr. Paladino, treba. Tada bih ja ili potpisao dopuštenje za nastavak suradnje ili ga ne bih potpisao. No, Ministarstvu zdravstva nitko iz ravnateljstva KBC-a Zagreb nije, a ja ne znam zašto, uputio zahtjev za produžetak suradnje s prof. dr. Paladinom – rekao nam je prof. dr. Milan Kujundžić.

Bilo kako bilo, ne promijeni li KBC Zagreb svoju odluku i ne nastavi li prof. dr. Paladino raditi u nekoj od hrvatskih bolnica, bit će to veliki gubitak za hrvatsko zdravstvo i zasigurno jedna stepenica niže u zdravstvenoj usluzi u Lijepoj našoj.

Do prof. Paladina jučer nismo uspjeli doći jer je od jutra do kasnih popodnevnih sati na Rebru operirao svoje pacijente.



KBC Zagreb: Imamo druge planove

Do prof. dr. Ante Ćorušića, ravnatelja KBC-a Zagreb, nažalost, nismo uspjeli doći, kako bi nam pojasnio zbog čega se najveća hrvatska bolnica odrekla suradnje s vodećim hrvatskim neurokirurgom. Međutim, dobili smo od ravnateljstva KBC-a Zagreb pisano priopćenje.

"Prof. dr. sc. Josip Paladino stekao je uvjete za starosnu mirovinu 30. rujna 2015. godine. Tada je KBC Zagreb, uz suglasnost Katedre za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, produžio puni kumulativni radni odnos profesoru Paladinu za godinu dana.

Godine 2016. KBC Zagreb, uz suglasnost Katedre za kirurgiju Medicinskog fakulteta, ponovno je produžio profesoru Josipu Paladinu puni kumulativni radni odnos na još godinu dana. Nakon isteka tog ugovora Katedra za kirurgiju Medicinskog fakulteta ne daje suglasnost za ponovno produženje kumulativnog radnog odnosa prof. dr. sc. Josipu Paladinu te profesor Paladino s navršenih 67 godina života odlazi u zasluženu mirovinu. Nakon toga ravnatelj KBC-a Zagreb sklapa s umirovljenikom profesorom Paladinom ugovor o radu na 4 sata uz mirovinu. Taj ugovor na šest mjeseci je istekao i KBC Zagreb je temeljem planova za funkcioniranje Klinike za neurokirurgiju odlučio ne produljivati taj ugovor. Iznimno cijenimo i zahvalni smo što je vrhunski stručnjak poput profesora Paladina svoj talent, profesionalne vještine i znanje stavljao na raspolaganje hrvatskim pacijentima kroz čitav svoj radni vijek. Profesor Paladino je odgojio i iza sebe u KBC-u Zagreb ostavio generaciju sjajnih neurokirurga, željnih pune stručne afirmacije koji primjenjuju ljudske i profesionalne standarde koje jednim dijelom baštine i od profesora Josipa Paladina."