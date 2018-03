Podsjećamo na intervju s dr. Paladinom: za vrijeme operacije mozga našem je novinaru otvorio dušu i priznao koje su najljepše i najteže situacije u njegovom poslu

Zasigurno najpoznatiji hrvatski neurokirurg, prof. dr. Josip Paladino s Klinike za neurokirurgiju KBC-a Zagreb (Rebro), koji je u svojoj 45-godišnjoj karijeri obavio više od 15 tisuća kompliciranih neurokirurških operacija u svojoj matičnoj kući (Rebro) postao je "višak".



Odnosno, jučer ga je ravnatelj KBC-a Zagreb izvijestio da mu nije produžen ugovor o djelu. Po tom ugovoru je Paladino proteklih šest mjeseci, od 1. listopada 2017. godine, od kada je otišao u mirovinu radio u KBC-u Zagreb.



Društvene mreže su preplavili komentari građana koji su ogorčeni ovakvo odlukom i redom izražavaju zahvalnost dr. Paladinu za njegov rad.



Građani ogorčeni nakon što je poznati neurokirurg proglašen viškom, dr. Paladinu stižu nove ponude: 'Split je moj grad, ali da li bih došao tu raditi, još ne znam...'



U svibnju 2009. godine, naš novinar Kruno Kljaković napravio je nesvakidašnji intervju s Josipom Paladinom. Naime, tijekom cijelog razgovora dr. Paladino je izvodio operacije na dvoje pacijenata.



- Najmirniji sam, najstaloženiji i najopušteniji dok operiram, na ovome se mjestu najbolje osjećam, objasnio je tada poznati neurokirurg.



Cijeli razgovor pročitajte u nastavku:





Intervju se može voditi na mali milijun načina. I telefonom i izravno. I lukavo umeko i napadački utvrdo. I pristrano i objektivno.

Ali kad čuveni neurokirurg dr. Josip Paladino daje intervju, to je fešta od intervjua, iznimno novinarsko iskustvo koje se pamti do kraja života.



Gotovo ništa nije upućivalo na to da će to biti razgovor u – za mene – dramatičnim okolnostima, izvan uobičajenog prostora i konvencija.



U utorak 12. svibnja točno u 7.45 sati ušao sam u skromni i skučeni ured predstojnika Klinike za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra “Rebro” u Zagrebu.



Dok čekam vjerojatno najtraženijeg liječnika u državi, pažnju mi privlače poruke prikačene po zidovima poput one “In every thing one must consider the end”. Ili pak “Zabranjeno je ubijati se od posla”.



Ili čak “Bolje biti dobro obješen nego loše oženjen”. Par minuta prije 8.00 upoznajem se sa sretno oženjenim i dobrodržećim 59-godišnjim Splićaninom na privremenom 40-godišnjem radu u Zagrebu, ocem trojice sinova Joška (9), Luke (7) i Jurja (5).



U osam sati počinje redoviti jutarnji kolegij Paladinove ekipe. Predstojnik suvereno upravlja okupljenim timom. Liječnici sažeto referiraju o stanju pacijenata, analiziraju se snimke i učinci jučerašnjih operacija, utvrđuje se redoslijed današnjih i sutrašnjih zahvata, određuju se voditelji i asistenti koji će sve to obaviti.



U svemu Paladinova je riječ zadnja, a da pri tome nemate onaj neugodni osjećaj prisile i nametanja. Sastanak je završen, skoro će 9 sati.



Dvorana 1: Ticala u lubanji



Prvu operaciju imam u 9.30. Jeste li spremni? - pita me Paladino.



- Spreman? Za što? Pa zar nećemo razgovarati u miru, nakon što sve obavite?



- E, onda niste trebali ni dolaziti.



Popuštam pred takvim argumentom, ali još ne znam što me čeka. Ulazimo u operativni trakt. Dok se skidam i navlačim zelenu kutu, dok stavljam kapu i uz Paladinovu pomoć nespretno privezujem masku, postaje mi jasno. Ovaj će intervju početi tijekom operativnog zahvata.



U operacijskoj dvorani sve je spremno. Svi su na svojim mjestima, oko pacijentice, kažu mi, starije gospođe, kojoj u prvom trenutku vidim samo nožne prste. A potom - šok.



S metra udaljenosti, iza dr. Paladina koji zauzima svoje mjesto na “komandnome mostu”, gledam u ljudski mozak. U toj crveno-sivo-bijeloj želatinastoj masi, kao u nekom sada otvorenom sefu, pohranjeni su iskustvo, znanje, emocije... cijeli čovjekov život, sada napadnut zloćudnom asimetričnim kvrgavom izraslinom koju Paladino, očiju prislonjenih na nešto što me podsjeća na periskop, pažljivo zahvaća svojim produženim “rukama”, aparaturom sličnom kliještima.



Pitajte - kaže doktor.



Njegova “ticala” zahvaćaju duboko u otvor na lubanji širok otprilike 20-ak centimetara.



- Pa, kako možete razgovarati dok ovo radite?



- Lako. Najmirniji sam, najstaloženiji i najopušteniji dok operiram. Ovdje liječim stres, ovdje zaboravljam na sve, na ovome se mjestu najbolje osjećam. To vam se događa kad prijeđete prag i dođete u situaciju u kojoj strah kontrolirate, a kreativnost oslobađate. Onda je to ono pravo. “Kliješta” krče put do tumora, zatim ga počinju čupati...



- Koliko ste operacija dosad obavili?



- Kurbin sine!



- Molim?! Ma, ne kažem vama, govorim njemu, kurbinom sinu, tumoru, zeza me...



Dakle, koliko zahvata? Pa od 1978. operirao sam negdje oko 11 tisuća ljudi. Kad se tomu pridodaju i oni koji su na ovaj ili onaj način bili u mojim rukama, dobivate jedan malo veći grad. Otprilike 30.000 ljudi. To vam je kao da sam bio u 30 tisuća domova.



I najviše me veseli kad me nakon pustih godina vidi sin kojemu sam oca operirao i kad mi zahvali, poželi mi svaku sreću u životu. Što će vam više od toga...



Aha, evo ga! Kliješta počinju čupati i odstranjivati izraslinu.



- Recite mi, kolike se na Vašem odjelu obavi zahvata?



- U prošloj smo godini imali 2250 operacija s 34 smrtna ishoda, pri čemu je više od dvadeset ljudi stiglo u bezizlaznom stanju nakon fatalnih prometnih nesreća. Dakle, samo osam ili devet ljudi je umrlo u klinici, a da su u nju došli kao naručeni pacijenti...



Samo trenutak... Ćutim vonj sprženog tkiva. Dok spaljuje rubove izrasline, i tako je odvaja od okolnog zdravog tkiva, Paladino mi predstavlja svoju ekipu s kojom je već petnaest godina. A onda slijedi finalni zahvat: To! Evo ga! Doktor vadi okruglu grudicu i odlaže je na gazu.



- I sada je to potpuno zdrav i neoštećen mozak – zaključuje.



U 9.55 Paladino je završio svoj dio zadaće u operacijskoj dvorani br. 1. Asistenti će sada dovršiti posao, te na kraju poklopiti i zatvoriti lubanju. Starija gospođa će živjeti.



U kratkom predahu prije druge operacije Paladino objašnjava svoj odnos prema pacijentima:



- Nije vam lako kad vidite da pacijentica drži na ormariću u svojoj bolničkoj sobi sliku svoje djece. Treba s njom porazgovarati, utješiti je, osloboditi straha, ako je ikako moguće.



To vam stvara pritisak odgovornosti jer znate da dici mater morate vratit.



- Kad je Vama bilo najteže?



- Kad mi je sin pao u kući. Kad se pridigao i potom onesvijestio. Gotovo sam umro od straha. A ovdje, u bolnici, kad roditelju moram reći najgoru istinu. Dogodi mi se da promislim:



- Zašto, Bože? Zašto ne uzmeš mene, a ne njega? Međutim, i tada, kad znaš da je bitka izgubljena, ne smiješ se povući. U ovom poslu, onog trenutka kad počneš kalkulirati, kad bi radije otišao kući, tada si gotov.



Dvorana 2: Razbijeni disk



Selimo se u operacijsku dvoranu broj 2. Prizor je gotovo identičan, samo je sada u pitanju zahvat na mozgu muškarca rođenog 1985. godine.



U 10.10 Paladino za “komandnim mostom” opet pokreće svoj “periskop” i posadu, a razgovor nakon mojeg vatrenog krštenja sada ipak nešto lakše teče.



- Prije 30 godina kad sam ja počeo raditi, moji su učitelji, korifeji prve generacije neurokirurga, imali jasno definirani cilj: pacijent mora preživjeti. I bili bismo sretni kada bi nam pacijenti kvalitetno preživjeli.



Zatim je cilj bio da pacijent može hodati i govoriti nakon zahvata. Danas, pak, nakon golemog tehnološkog i edukacijskog iskoraka, naša je filozofija: ne oštetiti, ako je ikako moguće, zdravo tkivo, i vratiti čovjeka u puni život.



U protivnom, kao da ste uzeli čekić i razlupali hard disk na svojem računalu. Moći ćete ga opet upaliti, ali vam slika više nikada neće biti jasna i cjelovita. U 10.40 i drugi je tumor završio na gazi, a mladi će čovjek, kako sada stvari stoje, imati jasnu sliku.



Treću operaciju s početkom u 11.30 nisam pratio. Dovoljno sam vidio.



Kasnije, u primarijusovoj skromnoj sobici dovoljno sam čuo da tog člana Izvršnog komiteta Svjetske udruge neurokirurških društava, člana Engleskog kraljevskog liječničkog društva, člana Američke udruge neuroloških kirurga, redovnog člana Hrvatske akademije medicinskih znanosti, dobitnika nagrada za tehničke inovacije u neurokirurgiji, posjednika Zlatne kune 2001..



Pa još nositelja Velereda Danice hrvatske za doprinos u Domovinskom ratu, znanstvenika koji je objavio 267 znanstvenih radova, pedagoga koji je educirao brojne mlade stručnjake, redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Zagrebu... , da tog erudita i humanista, rođenog Splićanina i hajdukovca, svedem na jednu riječ i po: Čovik i po!



Dvije velike strasti



Profesor otkriva svoja dva iznimna užitka: jahanje i cigarete. Zbog problema s kukom, prvi je gušt otpao. Morao je sjašiti nakon punih 35 godina u sedlu. Ipak, ostalo mu je zadovoljstvo da kao osnivač i tajnik konjičkog kluba Hiperin, podučava mlade.



A cigarete?



- Do prije 12 godina pušio sam četiri kutije cigareta dnevno. A onda sam odlučio da ću dnevnu dozu ograničiti na pet komada. Toga se strogo pridržavam.



Jeste li ikad došli u napast da zapalite i šestu?



- Nikada. Riječ koju ste dali sebi ili drugima, svejedno, je zakon. A čovjek koji ne drži do riječi nema ni obraza.



Pomoć generalima



Zašto ste pristupili Zakladi za promicanje istine o Domovinskom ratu, čija je zadaća, među ostalim i prikupljanje, financijske pomoć za hrvatske generale optužene u Haagu?



- Zvjezdani trenutci moje karijere dogodili su se na bojišnicama širom zemlje tijekom Domovinskog rata kad sam mogao pomoći onima kojima je to bilo najpotrebnije.



E sad, sve te ljude koji su danas u Haagu upoznao sam u takovim okolnostima, kada se stvarala hrvatsku povijest kojoj se sada pridaje nezasluženo malo poštovanja.



Meni je čast da sam upoznao te ljude, te moje prijatelje. I čini mi se poštenim reći: ako sam mogao pomagati onda, onda moram pomoći i sada.