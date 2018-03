General Gotovina pisao ministru Krstičeviću i izrazio svoje mišljenje u vezi nabavke vojnih zrakoplova

Hoće li Hrvatska kupiti 12 rabljenih izraelskih borbenih zrakoplova F-16 Barak po cijeni od 420 milijuna eura? Ovo pitanje izazvalo je mnogo reakcija, kako u stručnom krugovima, tako i u širokoj javnosti.



Pri odlučivanju o nabavi, između četiriju ponuda (švedski Gripen, američki F-16 Block te grčki F-16) ključna je bila cijena budući da Hrvatska nema dovoljno novca za nabavu novih zrakoplova.



Predsjednica: Ne možemo potrošiti novac na zrakoplove koji nam treba za obrazovanje, socijalna pitanja i drugo



Uz zrakoplove stare 30-ak godina u paketu izraelske ponude se nabavljaju i dva simulatora i borbena obuka pilota i osoblja za održavanje kao i opremanje zrakoplova naoružanjem. Planirano je da bi eksploatacija tih zrakoplova trajala do 30 godina, dakle do trenutka kad zrakoplovi uđu u šesto desetljeće starosti.



Nakon ministra Krstičevića, svoju potporu izraelskim zrakoplovima dalo je i Vijeće za obranu, a danas se javio i Ante Gotovina.



Vijeće za obranu: Trebamo kupiti izraelske borbene avione, to je najbolja ponuda koju smo dobili



General Gotovina je poslao poruku ministru Krstičeviću i izrazio svoju bezuvjetnu podršku odluci državnog vrha.



"Predan rad stručnih timova i tvoji napori rezultirali su ispravnom odlukom državnog vrha, koja je u okviru naših realnih mogućnosti najbolja opcija. Bitna je, kako za razvoj hrvatskih oružanih snaga, tako i za sustav nacionalne sigurnosti, kojem je Hrvatska vojska jedan od temeljnih stupova", napisao je Gotovina.