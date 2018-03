Predsjednica i premijer: Odluka o zrakoplovima donesena u skladu s potrebama i mogućnostima

Predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović i premijer Andrej Plenković izjavili su u utorak navečer, nakon što je Vijeće za obranu dalo Vladi preporuku za nabavu borbenih zrakoplova od Države Izrael, da je ta odluka donesena jednoglasno, vodeći računa o nacionalnim interesima, ali i financijskim mogućnostima i i cjelokupnom stanju u Hrvatskoj.



Smatram da se donosi odgovorna odluka koja će u sljedećih više od 30 godina osigurati sposobnost hrvatskog zrakoplovstva, izjavio je premijer nakon sjednice na kojoj se raspravljalo o sve četiri ponude koje je predstavilo stručno povjerenstvo za izradu preporuka i analizu ponuda.



Vijeće za obranu: Trebamo kupiti izraelske borbene avione, to je najbolja ponuda koju smo dobili



Predsjednica je istaknula da je odluka donesena jednoglasno, nakon što su razmotreni svi elementi, od financijskih aspekata do potreba Hrvatske, vodeći računa o nacionalnim interesima, potrebama, mogućnostima i isto tako cjelokupnom stanju u Hrvatskoj.



Dugoročno gledano, riječ je o strateškoj odluci za jačanje hrvatskih Oružanih snaga i stvaranja novih sposobnosti hrvatskog zrakoplovstva, rekao je premijer.



Dodao je kako misli da će Vlada, na temelju tih preporuka Vijeća za obranu, nastaviti proceduru i donijeti konačnu odluku o odabiru.



"Ovo je zahtjevna odluka koju su brojne vlade i političke garniture do sada odgađale. Na prošlogodišnjoj sjednici Vijeća za obranu donijeli smo odluku da krenemo u ovaj proces. On je napravljen prema pravilima struke i sukladno hrvatskim zakonima. Sada slijedi njezina realizacija, a vodimo računa da smo za to planirali sredstva i u državnom proračunu", dodao je Plenković.



Najavio je i da će, zbog velikog interesa javnosti, stručni tim Ministarstva obrane napraviti prezentaciju za medije i za javnost kako bi se otklonile sve primjedbe koje govore o tome koja je ponuda povoljnija.



Nadovezujući se na današnju izjavu predsjednice, istaknuo je kako bi, da je Hrvatska ekonomski snažnija, mogla odabrati ponudu koja je puno skuplja.



Vijeće za obranu prihvatilo je u utorak navečer mišljenje stručnog tima Ministarstva obrane da je najpovoljnija ponuda za višenamjenski borbeni zrakoplov ponuda Države Izrael i dalo preporuku Vladi za donošenje Odluke o nabavi višenamjenskoga borbenog aviona.



Ako Vlada donese takvu odluku, Hrvatska će kupiti 12 rabljenih moderniziranih izraelskih borbenih zrakoplova F-16 Barak po cijeni, kako je objavljivano proteklih dana, oko 420 milijuna eura, a radi se o letjelicama starosti između 25 i 30 godina koje će zamijeniti dotrajale MiG-ove 21 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ).



Pri odlučivanju o nabavi, između četiriju ponuda (švedski Gripen, američki F-16 Block te grčki F-16) ključna je bila cijena budući Hrvatska nema dovoljno novca za nabavu novih zrakoplova, odnosno kupnju zrakoplova koje bi trebalo dodatno modernizirati. Uz zrakoplove u paketu izraelske ponude se nabavljaju i dva simulatora i borbena obuka pilota i osoblja za održavanje kao i opremanje zrakoplova naoružanjem.



Planirano je da bi eksploatacija tih zrakoplova trajala do 30 godina. U prilog nabavi izraelskih F-16 navodila se činjenica da je provjeren u ratnim uvjetima te da iza ponude za kupnju zrakoplova stoji izraelska država. Također, isticano je da se u procesu nabave borbenih zrakoplova traži strateški partner koji će Hrvatskoj dati operativno iskustvo i iskustvo održavanja zrakoplova i logistike.



Prvi izraelski F-16 Barak (Barak na hebrejskom znači svjetlost), prema najavama, mogao bi se na hrvatskom nebu pojaviti u ljeto 2020., a cijela eskadrila do 2022.



F-16 je američki višenamjenski borbeni zrakoplov četvrte generacije, a njegova iznimna prilagodljivost se smatra jednim od glavnih razloga što je uspješno izvezen u 24 zemlje. Također se smatra jednim od najsigurnijih lovaca na svijetu. F-16 je i najuspješniji izvozni lovac zapada, s više od 4000 proizvedenih zrakoplova i lovac je za blisku zračnu borbu.