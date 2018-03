Najpoznatiji hrvatski neurorkirurg prof. d Josip Paladino odlukom ravnatekjstva KBC-a Zagreb (Rebro) postao je 'višak' i nije mu produžen ugovor o djelu po kojem je radio nakon odlaska u mirovinu.



Nakon što se njegova supruga Zrinka Paladino putem Facebooka osvrnula na ovu šokantnu činjenicu, za komentar smo upitali i samog doktora Paladina.



Poznatom neurokirurgu Paladinu na Rebru nisu produžili ugovor: 'Operirao je 400 ljudi godišnje za plaću manju od čistačice, odbio brojne svjetske klinike jer je smatrao da je potrebniji Hrvatskoj'



- Danas sam dobio informaciju od ravnatelja KBC-a Zagreb da mi nije produžen ugovor o djelu po kojemu sam radio proteklih šest mjeseci. Po tom sam ugovoru trebao raditi pola radnog vremena no ja sam odrađivao osmosatno radno vrijeme tijekom kojeg sam obavljao dvije operacije dnevno.



Nikakvo objašnjenje o razlozima prekida suradnje sa mnom nisam dobio. Iznenađen sam, ali to vam je tako u životu. Kada te netko neće, onda te neće. To vam je kao i brak - kazuje nam prof. dr. Josip Paladino, zasigurno najpoznatiji i najpriznatiji hrvatski neurokirurg, koji je jučern nakon 45 godina radnog staža postao "višak" u hrvatskom zdravstvu i KBC-u Zagreb.